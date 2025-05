Bayern mohl výhrou už v sobotu vylepšit svou rekordní bilanci o 34. titul, ale v Lipsku dlouho prohrával 0:2. Dier, Olise a Sané se pak během dvaceti minut postarali o obrat, Poulsen však v posledních sekundách zápasu hostům radost pokazil.

„Po tom vyrovnávacím gólu je to trochu legrační. Cítím se úplně jako mistr, ale pořád ještě šampioni nejsme. I tak se můžeme radovat. Ukázali jsme, co dokážeme. Večer si ujasníme myšlenky a příště už to rozhodneme,“ řekl v televizním rozhovoru kanonýr Thomas Müller.

Pětatřicetiletý kanonýr po sezoně Bayern, kde strávil celou dosavadní kariéru, opustí. „S loučením doma bude spousta práce. Nebude to jenom o fotbale. Chceme se stát mistry, oficiálně. Všechno ostatní si užiju tak jako tak,“ prohlásil.

Druhý Leverkusen, který loni sesadil Bayern z trůnu po jedenácti letech, může v neděli na hřišti Freiburgu snížit manko na šest bodů. Dvě kola před koncem bude mít mnichovský tým i tak titul prakticky jistý, protože má o 30 gólů lepší skóre.

Na hřišti může Bayern ligový triumf stvrdit za týden proti Mönchengladbachu, kdy už by na trávníku neměl chybět ani nejlepší střelec soutěže Kane, který kvůli trestu za žluté karty sledoval utkání v Lipsku jen z tribuny. Kapitán anglické reprezentace se v 31 letech dočká první trofeje v kariéře.

Yussuf Poulsen (vpavo) slaví se spoluhráči z Lipska vyrovnávací gól proti Bayernu.

Hoffenheim si mohl výhrou pojistit záchranu, ale v Mönchengladbachu prohrával 0:2. V divoké přestřelce Hložek v 73. minutě krásnou křížnou střelou vyrovnal na 3:3 a Tabakovič po třetí Kramaričově asistenci v zápase poslal hosty do vedení. V nastavení se však trefil ještě domácí Kleindienst.

V obraně Hoffenheimu odehrál celý zápas Pavel Kadeřábek. Útočník Borussie Tomáš Čvančara nastoupil od 70. minuty. Jeho tým se remízou nejspíš připravil o šanci vybojovat si účast v Konferenční lize.

Mönchengladbach Mönchengladbach : Hoffenheim Hoffenheim 4:4 (2:1) Góly:

5. Chiarodia

32. Reitz

64. Honorat

90+1. Kleindienst Góly:

43. Chaves

54. Bülter

73. Hložek

81. Tabaković Sestavy:

Omlin – Scally, Itakura, Chiarodia (78. Lainer), Ullrich (82. Netz) – Reitz, Weigl (C) (82. Sander) – Honorat (70. Čvančara), Stöger (82. Neuhaus), Hack – Kleindienst. Sestavy:

L. Philipp – Chaves, Østigaard, Nsoki – Kadeřábek, Stach, Bischof, Bülter (90+4. Akpoguma) – B. Touré (88. F. Becker), Kramarić (C) – Hložek (77. Tabaković). Náhradníci:

Pereira Cardoso – Pléa, Fukuda. Náhradníci:

Busk – Jurásek, Tohumcu, Prass, Orban, Yardımcı. Rozhodčí: F. Willenborg – G. Kleve, S. Thielert Počet diváků: 52 382

RB Lipsko RB Lipsko : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 3:3 (2:0) Góly:

11. Šeško

39. Klostermann

90+4. Poulsen Góly:

62. Dier

63. Olise

83. Sané Sestavy:

Vandevoordt – Nedeljković (86. Geertruida), Klostermann, Lukeba, Raum – Haidara (69. Vermeeren), Kampl (C) (78. Baku), Seiwald, Simons – Openda (86. Nusa), Šeško (69. Poulsen). Sestavy:

Urbig – Boey (61. Goretzka), Stanišić, Dier, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, T. Müller (C) (61. Coman), Sané – Gnabry (88. Palhinha). Náhradníci:

Zingerle – Norbye, Baumgartner, Gomis. Náhradníci:

Neuer, Peretz – Vidović, Karl, Asare. Žluté karty:

50. Raum, 78. Kampl, 90. Vermeeren Žluté karty:

73. Dier Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz

Union Berlín Union Berlín : Werder Brémy Werder Brémy 2:2 (1:2) Góly:

37. Hollerbach

85. Bénes Góly:

2. Stage

15. Stage Sestavy:

Rønnow – Doekhi, Vogt (84. Bénes), Querfeld – Trimmel (C) (72. Preu), Schäfer (84. Volland), Khedira, Haberer (72. Skarke), Rothe – Hollerbach, Ilić (72. Ljubičić). Sestavy:

Zetterer – Pieper (88. Topp), Friedl (C), Stark – Agu (88. Köhn), Schmid (74. Bittencourt), Lynen (88. Njinmah), Stage, Weiser – Ducksch (74. Grüll), Burke. Náhradníci:

Schwolow – Tousart, Prtajin, Ogbemudia. Náhradníci:

Backhaus – Malatini, Silva, Jung. Žluté karty:

62. Vogt Žluté karty:

45+1. Pieper, 45+3. Stark, 55. Schmid, 83. Friedl Rozhodčí: Storks – Siewer, Bandurski Počet diváků: 22 012

Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Wolfsburg Wolfsburg 1:0 (-:-) Góly:

4. Guirassy Góly:

Sestavy:

Kobel – Süle, Anton, Bensebajní – Ryerson, F. Nmecha, Groß, Svensson – Brandt (C), Gittens – Guirassy. Sestavy:

Grabara (C) – Fischer, Vavro, Koulierakis, Skov Olsen, Vranckx, Maehle, Dárdai, Wimmer, L. Nmecha, Tomás. Náhradníci:

Meyer – Adeyemi, Can, Chukwuemeka, Couto, Duranville, Özcan, Reyna, Sabitzer. Náhradníci:

Pervan – Amúra, K. Behrens, Gerhardt, Kamiński, Majer, Odogu, Roerslev, Wind. Rozhodčí: Brych – Borsch, Stegemann – Ch. Dingert – Perl, Sinn