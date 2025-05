„We are the champions, my friends!“ zpívá blonďák s ostrými rysy profláklou píseň kapely Queen kdesi v pronajatém salonku, kde se spoluhráči napjatě sledovali, zda druhý Bayer Leverkusen ztratí body ve Freiburgu, čímž jim titul s předstihem přihraje.

Po remíze 2:2 už se slavilo. Osmibodový náskok stačí.

We are the Champions!! 🏆 pic.twitter.com/YYHC7k6ldU — Harry Kane (@HKane) May 4, 2025

Mohlo být přitom jasno už v sobotu, jenže Bayern z poslední akce zápasu v Lipsku přišel o vedení 3:2 i dva body. Trochu ironické je, že kdyby titul slavil už v saské metropoli, Kane by u toho nebyl, protože do zápasu nemohl zasáhnout kvůli trestu za žluté karty.

„Takový už je můj příběh,“ bral to s humorem. „Ale pište si, že budu slavit víc než kdokoli jiný!“

Oslavy se nakonec odložily jen o den a žádné pokračování kletby už ho strašit nebude.

Zvlášť v posledních letech nemohl být vytouženému úspěchu blíž.

S Tottenhamem hrál nejdřív finále Ligy mistrů, kde v roce 2019 podlehl Liverpoolu. O dva roky později na evropském šampionátu bral stříbro po zpackaných pokutových kopech proti Itálii. Na loňském Euru zase ve finále Anglie nestačila na Španělsko. Co naplat, že má Kane vitrínu plnou individuálních střeleckých ocenění, ani v reprezentaci není nikdo lepší. Jen velká trofej pořád chyběla.

Harry Kane z Bayernu Mnichov v utkání proti Leverkusenu. Harry Kane z Bayernu si hlídá míč, dotírá na něj Nordi Mukiele z Leverkusenu.

Čekání v Tottenhamu v létě 2023 vyměnil za přestup do Bayernu, který zaplatil dvě a půl miliardy. Německý hegemon do té doby vyhrál bundesligu jedenáctkrát za sebou, což byl nevídaný úkaz.

První trofej mohl Kane získat při debutu ještě před startem ligy, jenže bavorský velkoklub selhal v německém superpoháru a v Mnichově podlehl 0:3 Lipsku. V poháru pak vyletěl s třetiligovým Saarbrückenem, což byla senzace. V Lize mistrů zase skončil v semifinále na Realu Madrid. A domácí soutěž pro změnu poprvé v historii ovládl Leverkusen a na Bayern zbylo až třetí místo.

„On je vážně prokletý,“ ozývalo se v tu chvíli ze všech stran. A pak přišlo ono druhé prohrané finále Eura.

Poražený anglický kapitán Harry Kane prochází mezi španělskými mistry Evropy.

„Spousta lidí během mé kariéry mluví jen o tom, že jsem pořád nezískal žádnou trofej,“ štvalo Kanea. „A tak by bylo fajn pár z nich konečně umlčet.“

Což se na klubové úrovni povedlo přesně po 603 soutěžních zápasech a 387 nastřílených gólech. V reprezentaci mu statistici napočítali už 105 utkání a 71 tref. Neuvěřitelná čísla však v týmový úspěch proměnil odchovanec Tottenhamu až teď, v jedenatřiceti letech. Přispěl 24 góly a vede bundesligovou tabulku střelců.

„Jsem za něj strašně rád, protože si to moc zaslouží,“ řekl BBC bývalý útočník Jürgen Klinsmann, který rovněž okusil přestup z Tottenhamu do Bayernu. „Za posledních deset let má neuvěřitelná čísla a ještě pár let to tak bude, protože je v top kondici.“

Harry Kane se chystá na penaltu. Harry Kane z Bayernu Mnichov slaví gól proti Celtiku.

Zrovna Klinsmann moc dobře ví, co Kane prožívá. Vždyť svůj první ligový titul slavil v roce 1995 také až po přesunu z Tottenhamu do Bavorska.

„Vždycky jsem říkal, že jakmile opustí Spurs, dostane možnost titul získat.“

Sice si rok počkal, ale má splněno.

V Bayernu ho milují, protože je skromný a hodný. Snadno zapadne. Během pivařského Oktoberfestu chodí v tradičním oblečení, šedém saku a takzvaných kožených Lederhosen, fotí se s tuplákem a ukusuje preclíky. V klubu prý každého slušně zdraví, nedělá problémy, není to rapl.

Přesto zápas dokáže strhnout na sebe, čímž je vzhledem k povaze výjimečný. A teď konečně i titulový.