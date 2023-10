Trápení bez výhry pokračuje. Bochum a Mohuč nevysvobodil ani vzájemný duel

Mohuči zisk třetího bodu v ročníku nepomohl ze dna tabulky, Bochum si připsala pátou remízu a v neúplné tabulce má o bod víc než předposlední Kolín nad Rýnem.

Domácí se ujali vedení gólem svého nejlepšího střelce a autora třetí branky v sezoně Kevina Stögera z penalty za faul na Kevena Schlotterbecka, který potvrdil videorozhodčí.

Právě obránce Schlotterbeck se po změně stran nechtěně zasloužil o vyrovnání, poté co se od něj odrazil míč do vlastní sítě po nepřesné střele Anthonyho Caciho, ale osm minut před koncem sám poslal Bochum znovu do vedení. Z poslední akce zápasu ale dělbu bodů zařídil povedenou a opět tečovanou střelou zpoza velkého vápna Tom Krauss.