Schick prohru s Bayernem neodvrátil. Mnichované dál vedou ligu bez ztráty bodu

Zápas dvou posledních bundesligových mistrů byl v Mnichově nečekaně jednoznačnou záležitostí a rozhodnutí padlo už v prvním poločase. Patrik Schick se před týdnem vrátil po svalovém zranění na trávník aspoň na pár minut, dnes se poprvé po pěti týdnech objevil v základní sestavě Leverkusenu a vydržel tam 56 minut.
Hosté šli do utkání po čtyřech výhrách v řadě, ale tentokrát byli bez šance, přestože nejlepší bundesligový střelec Angličan Kane začal jen na lavičce domácích. Kanonádu v Allianz Areně, kde dal Bayern v pěti zápasech 20 branek, odstartoval Gnabry, když po úniku za obranu poslal míč do sítě mezi nohama vybíhajícího Flekkena.
Poprvé se mezi střelce zapsal Senegalec Jackson, který je v Mnichově na hostování z Chelsea. A ještě do přestávky jakékoli naděje na zvrat pohřbil vlastní gól, jehož nešťastným autorem byl francouzský obránce Badé.
Mnichovský obhájce titulu nastřílel v devíti kolech 33 branek, což je bundesligový rekord, a rázně ukončil impozantní sérii Leverkusenu 37 ligových zápasů bez porážky na hřištích soupeřů, která trvala od května 2023.
Schick se vrátil do akce, Leverkusen proti Freiburgu odčinil ostudu z Ligy mistrů
Lipsko prohrálo jen v úvodním kole na hřišti Bayernu, od té doby ztratilo body pouze při remíze v Dortmundu. Hlavní postavou utkání se Stuttgartem byl osmnáctiletý Diomande.
Nejprve si jeho střelu srazil do vlastní branky Chabot, druhý gól dal útočník z Pobřeží slonoviny sám. Střídající Portugalec Tomás sice hostům vykřesal naději, ale v nastavení ji uhasil třetím gólem Brazilec Cardoso.
Mönchengladbach na výhru čekal celkem 15 zápasů, nejdéle ze všech klubů v pěti elitních evropských ligách. O první tříbodový zisk v sezoně se nejvíc zasloužil bosenský útočník Tabakovič, autor úvodních dvou branek. V závěru náskok ještě zdvojnásobili Japonec Mačino a Dán Fraulo, pro oba to byl první gól po letním příchodu do klubu. St. Pauli prohrálo šestý ligový zápas v řadě.
Na dno tabulky klesl Heidenheim po domácí remíze s Eintrachtem Frankfurt 1:1. Hosté v minulém ročníku vyhráli oba vzájemné zápasy při skóre 7:0, letos mají ale hodně děravou obranu. Nachytal ji gruzínský útočník Zivzivadze a byl to jeho první gól v sezoně. Dán Kristensen po přestávce alespoň odvrátil prohru favorita.
Příznivci Mohuče doma zatím moc radosti neužili, jejich tým na svém stadionu prohrál všechny čtyři zápasy. V duelu s Werderem Brémy už sahal po vítězství, gól dal Švýcar Widmer, ale čtyři minuty před koncem vyrovnal Dán Stage. Mohuč je sice v Konferenční lize zatím stoprocentní, v domácí soutěži ale už spadla na předposlední příčku.
Union Berlín hrál s Freiburgem 0:0, vstřelil sice gól, ale videorozhodčí ho zrušil kvůli ofsajdu. Alex Král nastoupil za domácí na posledních deset minut. Hosté, kteří budou jedním ze soupeřů Plzně v Evropské lize, nevyhráli pět zápasů v řadě a propadli se na 11. místo, a to ještě dva týmy za ním mají o zápas méně.
25. Gnabry
32. Jackson
43. Badé (vla.)
Neuer (C) – Laimer (75. Boey), Tah, Kim Min-čä, Guerreiro (79. Pavlović) – Kimmich, Goretzka – Karl (59. Olise), Gnabry (59. Díaz), Bischof – Jackson (59. Kane).
Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Arthur, Andrich (C), García (46. Maza), Belocian (86. ben Seghír) – Echeverri (56. Hofmann), Poku (56. Terrier) – Schick (56. Kofane).
Urbig – Stanišić, Upamecano, Mike.
Blaswich – Grimaldo, Mensah, Sarco.
90. Goretzka
65. Maza
Rozhodčí: Aytekin
32. Zivzivadze
55. Kristensen
Ramaj – Busch (90+1. Kolle), Mainka (C), Siersleben, Föhrenbach – Schöppner, Ibrahimović, Niehues (70. Beck), Honsak (63. Traoré) – Schimmer (70. Pieringer), Zivzivadze (70. Dorsch).
Zetterer – Theate, Koch, Kristensen – Brown (63. Burkardt), Schirí, Larsson, Dōan (63. Collins) – Uzun (26. Götze), Knauff (76. Bahoya) – Wahi (76. Batshuayi).
K. Müller – Gimber, Keller, Kerber.
Santos – Amenda, Šájbí, Dahúd.
29. Schöppner
70. Knauff
15. Tabaković
40. Tabaković
75. Mačino
80. Fraulo
Vasilj – Wahl, Smith (C), Mets – Saliakas (84. Irvine), Sands (55. Metcalfe), Fudžita, Oppie – Sinani (46. Ceesay) – Lage (46. Hountondji), Afolayan (46. Kaars).
Nicolas (C) – Sander, Elvedi, Diks – Scally (78. Fraulo), Reitz (85. Stöger), Engelhardt, Ullrich – Honorat (57. Mačino), Neuhaus (78. Reyna) – Tabaković (85. Urbich).
Voll – Robatsch, Ritzka, Stevens.
Omlin – Friedrich, Netz, Mohya.
18. Sands, 60. Saliakas, 63. Ceesay
Rozhodčí: Hartmann – Schultes, Schaal
Počet diváků: 29546
Rønnow – Leite, Querfeld, Doekhi – Köhn (80. Rothe), Kemlein (80. Král), Khedira (C), Skarke (61. Ansah) – Haberer (61. Trimmel), Schäfer – Ilić (86. Burke).
Atubolu – Makengo, Rosenfelder, Ginter, Treu – Manzambi, Eggestein – Grifo (C) (74. Scherhant), Höler (89. Höfler), Beste (74. Kübler) – Adamu (39. Matanović).
Raab – Nsoki, Čong U-jong, Bohdanov.
F. Müller – Jung, Günter, Ogbus, Suzuki.
28. Khedira, 45+3. Haberer, 76. Ilić, 83. Trimmel, 84. Rothe, 88. Král, 90+7. Trenér Steffen Baumgart
1. Adamu
Rozhodčí: Sören Storks
Počet diváků: 22012
35. Widmer
85. Stage
Zentner – Kohr, Maloney, Hanche-Olsen – Widmer (C) (75. da Costa), Amiri, Sano, Mwene (75. Veratschnig) – I Čä-song (88. Weiper), Nebel (88. Nordin) – Hollerbach (68. Sieb).
Backhaus – Friedl (C), Coulibaly (80. I. Schmidt), Pieper, Sugawara – Lynen, Stage – Mbangula (46. Puertas), Schmid (90+2. Stark), Grüll (63. Njinmah) – Boniface (63. Topp).
Rieß – Bell, Kawasaki.
Hein – Bittencourt, Čović, Malatini.
90+1. Veratschnig
44. Friedl, 87. Topp
45. Chabot (vla.)
53. Diomande
90+1. Cardoso
65. Tomás
Gulácsi – Baku (90+2. Klostermann), Orbán, Lukeba, Raum (C) – Ouédraogo (71. Schlager), Seiwald, Baumgartner (85. Banzuzi) – Diomande, Cardoso (90+2. Harder), Nusa (71. Bakayoko).
Nübel – Hendriks, Chabot, Jaquez – Mittelstädt (58. Nartey), Stiller, Karazor (88. Búanání), Vagnoman – Führich (58. Tomás), el-Chanús – Undav (C) (77. Leweling).
Vandevoordt – Bitshiabu, Gomis, Maksimović.
Bredlow – Al-Dakhil, Andrés, Jeltsch, Stenzel.
38. Baumgartner
57. Undav, 84. Hendriks
Rozhodčí: Jablonski – Baitinger, Thielert
Počet diváků: 47800