Schick prohru s Bayernem neodvrátil. Mnichované dál vedou ligu bez ztráty bodu

Autor: ,
  20:48
Fotbalisté Bayernu Mnichov v 9. kole bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0 a jsou v čele tabulky stále bez ztráty bodu. Lipsko v přímém souboji o druhé místo zdolalo Stuttgart 3:1 a ukončilo jeho pětizápasovou vítěznou šňůru. Borussia Mönchengladbach se až v 9. kole dočkala první výhry. Na hřišti nováčka St. Pauli zvítězila 4:0 a opustila poslední příčku.

Fotbalisté Bayernu Mnichov se radují z gólu, který vstřelil Serge Gnabry. | foto: Reuters

Zápas dvou posledních bundesligových mistrů byl v Mnichově nečekaně jednoznačnou záležitostí a rozhodnutí padlo už v prvním poločase. Patrik Schick se před týdnem vrátil po svalovém zranění na trávník aspoň na pár minut, dnes se poprvé po pěti týdnech objevil v základní sestavě Leverkusenu a vydržel tam 56 minut.

Hosté šli do utkání po čtyřech výhrách v řadě, ale tentokrát byli bez šance, přestože nejlepší bundesligový střelec Angličan Kane začal jen na lavičce domácích. Kanonádu v Allianz Areně, kde dal Bayern v pěti zápasech 20 branek, odstartoval Gnabry, když po úniku za obranu poslal míč do sítě mezi nohama vybíhajícího Flekkena.

Poprvé se mezi střelce zapsal Senegalec Jackson, který je v Mnichově na hostování z Chelsea. A ještě do přestávky jakékoli naděje na zvrat pohřbil vlastní gól, jehož nešťastným autorem byl francouzský obránce Badé.

Mnichovský obhájce titulu nastřílel v devíti kolech 33 branek, což je bundesligový rekord, a rázně ukončil impozantní sérii Leverkusenu 37 ligových zápasů bez porážky na hřištích soupeřů, která trvala od května 2023.

Schick se vrátil do akce, Leverkusen proti Freiburgu odčinil ostudu z Ligy mistrů

Lipsko prohrálo jen v úvodním kole na hřišti Bayernu, od té doby ztratilo body pouze při remíze v Dortmundu. Hlavní postavou utkání se Stuttgartem byl osmnáctiletý Diomande.

Nejprve si jeho střelu srazil do vlastní branky Chabot, druhý gól dal útočník z Pobřeží slonoviny sám. Střídající Portugalec Tomás sice hostům vykřesal naději, ale v nastavení ji uhasil třetím gólem Brazilec Cardoso.

Mönchengladbach na výhru čekal celkem 15 zápasů, nejdéle ze všech klubů v pěti elitních evropských ligách. O první tříbodový zisk v sezoně se nejvíc zasloužil bosenský útočník Tabakovič, autor úvodních dvou branek. V závěru náskok ještě zdvojnásobili Japonec Mačino a Dán Fraulo, pro oba to byl první gól po letním příchodu do klubu. St. Pauli prohrálo šestý ligový zápas v řadě.

Na dno tabulky klesl Heidenheim po domácí remíze s Eintrachtem Frankfurt 1:1. Hosté v minulém ročníku vyhráli oba vzájemné zápasy při skóre 7:0, letos mají ale hodně děravou obranu. Nachytal ji gruzínský útočník Zivzivadze a byl to jeho první gól v sezoně. Dán Kristensen po přestávce alespoň odvrátil prohru favorita.

Příznivci Mohuče doma zatím moc radosti neužili, jejich tým na svém stadionu prohrál všechny čtyři zápasy. V duelu s Werderem Brémy už sahal po vítězství, gól dal Švýcar Widmer, ale čtyři minuty před koncem vyrovnal Dán Stage. Mohuč je sice v Konferenční lize zatím stoprocentní, v domácí soutěži ale už spadla na předposlední příčku.

Union Berlín hrál s Freiburgem 0:0, vstřelil sice gól, ale videorozhodčí ho zrušil kvůli ofsajdu. Alex Král nastoupil za domácí na posledních deset minut. Hosté, kteří budou jedním ze soupeřů Plzně v Evropské lize, nevyhráli pět zápasů v řadě a propadli se na 11. místo, a to ještě dva týmy za ním mají o zápas méně.

Německá Bundesliga
9. kolo 1. 11. 2025 18:30
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Leverkusen Leverkusen 3:0 (3:0)
Góly:
25. Gnabry
32. Jackson
43. Badé (vla.)
Góly:
Sestavy:
Neuer (C) – Laimer (75. Boey), Tah, Kim Min-čä, Guerreiro (79. Pavlović) – Kimmich, Goretzka – Karl (59. Olise), Gnabry (59. Díaz), Bischof – Jackson (59. Kane).
Sestavy:
Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Arthur, Andrich (C), García (46. Maza), Belocian (86. ben Seghír) – Echeverri (56. Hofmann), Poku (56. Terrier) – Schick (56. Kofane).
Náhradníci:
Urbig – Stanišić, Upamecano, Mike.
Náhradníci:
Blaswich – Grimaldo, Mensah, Sarco.
Žluté karty:
90. Goretzka
Žluté karty:
65. Maza

Rozhodčí: Aytekin

Německá Bundesliga
9. kolo 1. 11. 2025 15:30
Heidenheim Heidenheim : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)
Góly:
32. Zivzivadze
Góly:
55. Kristensen
Sestavy:
Ramaj – Busch (90+1. Kolle), Mainka (C), Siersleben, Föhrenbach – Schöppner, Ibrahimović, Niehues (70. Beck), Honsak (63. Traoré) – Schimmer (70. Pieringer), Zivzivadze (70. Dorsch).
Sestavy:
Zetterer – Theate, Koch, Kristensen – Brown (63. Burkardt), Schirí, Larsson, Dōan (63. Collins) – Uzun (26. Götze), Knauff (76. Bahoya) – Wahi (76. Batshuayi).
Náhradníci:
K. Müller – Gimber, Keller, Kerber.
Náhradníci:
Santos – Amenda, Šájbí, Dahúd.
Žluté karty:
29. Schöppner
Žluté karty:
70. Knauff
Německá Bundesliga
9. kolo 1. 11. 2025 15:30
St. Pauli St. Pauli : Mönchengladbach Mönchengladbach 0:4 (0:2)
Góly:
Góly:
15. Tabaković
40. Tabaković
75. Mačino
80. Fraulo
Sestavy:
Vasilj – Wahl, Smith (C), Mets – Saliakas (84. Irvine), Sands (55. Metcalfe), Fudžita, Oppie – Sinani (46. Ceesay) – Lage (46. Hountondji), Afolayan (46. Kaars).
Sestavy:
Nicolas (C) – Sander, Elvedi, Diks – Scally (78. Fraulo), Reitz (85. Stöger), Engelhardt, Ullrich – Honorat (57. Mačino), Neuhaus (78. Reyna) – Tabaković (85. Urbich).
Náhradníci:
Voll – Robatsch, Ritzka, Stevens.
Náhradníci:
Omlin – Friedrich, Netz, Mohya.
Žluté karty:
18. Sands, 60. Saliakas, 63. Ceesay
Žluté karty:

Rozhodčí: Hartmann – Schultes, Schaal

Počet diváků: 29546

Německá Bundesliga
9. kolo 1. 11. 2025 15:30
Union Berlín Union Berlín : Freiburg Freiburg 0:0 (0:0)
Sestavy:
Rønnow – Leite, Querfeld, Doekhi – Köhn (80. Rothe), Kemlein (80. Král), Khedira (C), Skarke (61. Ansah) – Haberer (61. Trimmel), Schäfer – Ilić (86. Burke).
Sestavy:
Atubolu – Makengo, Rosenfelder, Ginter, Treu – Manzambi, Eggestein – Grifo (C) (74. Scherhant), Höler (89. Höfler), Beste (74. Kübler) – Adamu (39. Matanović).
Náhradníci:
Raab – Nsoki, Čong U-jong, Bohdanov.
Náhradníci:
F. Müller – Jung, Günter, Ogbus, Suzuki.
Žluté karty:
28. Khedira, 45+3. Haberer, 76. Ilić, 83. Trimmel, 84. Rothe, 88. Král, 90+7. Trenér Steffen Baumgart
Žluté karty:
1. Adamu

Rozhodčí: Sören Storks

Počet diváků: 22012

Německá Bundesliga
9. kolo 1. 11. 2025 15:30
Mohuč Mohuč : Werder Brémy Werder Brémy 1:1 (1:0)
Góly:
35. Widmer
Góly:
85. Stage
Sestavy:
Zentner – Kohr, Maloney, Hanche-Olsen – Widmer (C) (75. da Costa), Amiri, Sano, Mwene (75. Veratschnig) – I Čä-song (88. Weiper), Nebel (88. Nordin) – Hollerbach (68. Sieb).
Sestavy:
Backhaus – Friedl (C), Coulibaly (80. I. Schmidt), Pieper, Sugawara – Lynen, Stage – Mbangula (46. Puertas), Schmid (90+2. Stark), Grüll (63. Njinmah) – Boniface (63. Topp).
Náhradníci:
Rieß – Bell, Kawasaki.
Náhradníci:
Hein – Bittencourt, Čović, Malatini.
Žluté karty:
90+1. Veratschnig
Žluté karty:
44. Friedl, 87. Topp
Německá Bundesliga
9. kolo 1. 11. 2025 15:30
RB Lipsko RB Lipsko : Stuttgart Stuttgart 3:1 (1:0)
Góly:
45. Chabot (vla.)
53. Diomande
90+1. Cardoso
Góly:
65. Tomás
Sestavy:
Gulácsi – Baku (90+2. Klostermann), Orbán, Lukeba, Raum (C) – Ouédraogo (71. Schlager), Seiwald, Baumgartner (85. Banzuzi) – Diomande, Cardoso (90+2. Harder), Nusa (71. Bakayoko).
Sestavy:
Nübel – Hendriks, Chabot, Jaquez – Mittelstädt (58. Nartey), Stiller, Karazor (88. Búanání), Vagnoman – Führich (58. Tomás), el-Chanús – Undav (C) (77. Leweling).
Náhradníci:
Vandevoordt – Bitshiabu, Gomis, Maksimović.
Náhradníci:
Bredlow – Al-Dakhil, Andrés, Jeltsch, Stenzel.
Žluté karty:
38. Baumgartner
Žluté karty:
57. Undav, 84. Hendriks

Rozhodčí: Jablonski – Baitinger, Thielert

Počet diváků: 47800

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

9. kolo

1. FC Köln vs. Hamburger SV //www.idnes.cz/sport
2.11. 15:30
  • 2.19
  • 3.77
  • 3.26
Wolfsburg vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
2.11. 17:30
  • 2.86
  • 3.88
  • 2.39

10. kolo

Werder Brémy vs. Wolfsburg //www.idnes.cz/sport
7.11. 20:30
  • 2.17
  • 3.75
  • 2.96
Union Berlín vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:30
  • 7.98
  • 5.83
  • 1.30
Leverkusen vs. Heidenheim //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:30
  • 1.39
  • 5.01
  • 6.84
Hoffenheim vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:30
  • 2.59
  • 3.90
  • 2.36
Hamburger SV vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:30
  • 3.97
  • 4.14
  • 1.76
Mönchengladbach vs. 1. FC Köln //www.idnes.cz/sport
8.11. 18:30
  • 2.28
  • 3.64
  • 2.85
Freiburg vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
9.11. 15:30
  • 1.83
  • 3.61
  • 4.16
Stuttgart vs. Augsburg //www.idnes.cz/sport
9.11. 17:30
  • 1.49
  • 4.69
  • 5.57
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

9. kolo

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 9 9 0 0 33:4 27
2. RB LipskoRB Lipsko 9 7 1 1 19:10 22
3. Borussia DortmundDortmund 9 6 2 1 15:6 20
4. StuttgartStuttgart 9 6 0 3 14:10 18
5. LeverkusenLeverkusen 9 5 2 2 18:14 17
6. Eintracht FrankfurtFrankfurt 9 4 2 3 22:19 14
7. HoffenheimHoffenheim 8 4 1 3 15:13 13
8. Werder BrémyBrémy 9 3 3 3 13:17 12
9. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 8 3 2 3 12:11 11
10. Union BerlínUnion Berlín 9 3 2 4 11:15 11
11. FreiburgFreiburg 9 2 4 3 11:13 10
12. WolfsburgWolfsburg 8 2 2 4 9:13 8
13. Hamburger SVHamburg 8 2 2 4 7:11 8
14. AugsburgAugsburg 9 2 1 6 12:21 7
15. St. PauliSt. Pauli 9 2 1 6 8:18 7
16. MönchengladbachMönchengladbach 9 1 3 5 10:18 6
17. MohučMohuč 9 1 2 6 10:17 5
18. HeidenheimHeidenheim 9 1 2 6 8:17 5

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však...

ONLINE: Chelsea vyhrála šlágr, chystá se Liverpool. Arsenal slaví, Krejčí opět padl

Sledujeme online

Fotbalisté Arsenalu před pondělní cestou do Prahy k utkání Ligy mistrů vyhráli v 10. kole Premier League na hřišti kurážného nováčka Burnley 2:0. Wolverhampton i s Ladislavem Krejčím opět padl, na...

1. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  20:53

Schick prohru s Bayernem neodvrátil. Mnichované dál vedou ligu bez ztráty bodu

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 9. kole bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0 a jsou v čele tabulky stále bez ztráty bodu. Lipsko v přímém souboji o druhé místo zdolalo Stuttgart 3:1 a ukončilo jeho...

1. listopadu 2025  20:48

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Aktualizujeme

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

1. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  20:39

Loni v Jablonci prožil nejhorší den kariéry. Teď snový zápas, radoval se zlínský kouč

Loni v květnu zažil v Jablonci obrovské zklamání, když klub pod jeho vedením po porážce 0:1 v poslední kole spadl do druhé ligy. O necelý rok a půl později nabraly emoce na stejném místě úplně jiný...

1. listopadu 2025  20:29

Svozil o vzepětí Dukly po půli: Někdy pomůže, když se „chytnete za rypák“

V prvním poločase byl se spoluhráči zralý málem na ručník, jeho Dukla však v Pardubicích i díky pořádnému kusu štěstí ztrácela jen 0:1. Ve druhém vyrovnala a nebylo daleko od vítězství. „Vytvořili...

1. listopadu 2025  20:23

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

1. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:56

Slovácko - Liberec 0:3, gól i asistence, hosty k výhře nasměroval Krollis

Fotbalisté Slovácka v tabulce první ligy zůstávají poslední. V utkání 14. kola doma podlehli Liberci vysoko 0:3. Hosty k vítězství nasměroval v úvodu Krollis, který v druhém poločasu přihrál na gól...

1. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  17:45

Opava po zkratu Ndiayeho jen remizovala, Zbrojovka upevnila vedení

Fotbalisté Zbrojovky Brna v 15. kole druhé ligy doma porazili poslední Kroměříž 5:2 a upevnili si první místo. Tabulku vedou už o pět bodů před druhým Táborskem, které remizovalo 2:2 v Opavě, jež...

1. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  17:29

Pardubice - Dukla 1:1, domácí vedli, o výhru je připravil vlastní gól

Pardubičtí fotbalisté při svém vzestupu krok směrem do klidnější vod neudělali. Ve 14. kole Chance ligy nad pražskou Duklu vedli 1:0, ale po přestávce si obránce Bammens vstřelil vlastní gól. Souboj...

1. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:18

V Karviné se těší na Panáka se Zeleným, kteří před lety pomohli týmu do první ligy

Když v červenci 2014 přišli Filip Panák a Jaroslav Zelený do Karviné, v mužském fotbale teprve začínali. S klubem pak na jaře 2016 vybojovali historický postup do první ligy. V neděli od 15:30 se do...

1. listopadu 2025  13:58

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Cedidla půjde na „svůj“ Zlín. Na čaroděje Dostála v bráně se netěším, říká

Probil se do české reprezentace a připsal si v ní premiérový start. V roli klíčového hráče sestavy bojuje s fotbalisty Jablonce o nejvyšší příčky v první lize. Nyní zažije krajní obránce či záložník...

1. listopadu 2025  11:25

Koutný roste pro velký klub, cítí v Sigmě. Dle dat je nejlepší v lize, pomáhá chemie

Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po třinácti zápasech fotbalové Chance...

1. listopadu 2025  9:11

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.