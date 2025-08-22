Hattrick za čtvrthodinku. Kane na úvod bundesligy řádil, Bayern rozdrtil Lipsko

Bayern, který vyhrál 11 z posledních 12 titulů, rozhodl o jasném vítězství už během prvního poločasu. Po necelé půlhodině se trefil Olise, potom dal premiérový bundesligový gól Díaz a krátce před přestávkou zvýšil na 3:0 opět Olise.
Po změně stran řádil Kane. Nejlepší střelec posledních dvou ročníků soutěže zaznamenal v rozmezí 64. a 78. minuty čistý hattrick. V bundeslize dal tři góly v jednom zápase už poosmé.
Hostujícímu trenérovi Olemu Wernerovi zhořkla ligová premiéra na lavičce Lipska. Jedinou radost mu mohl udělat gól za stavu 0:4, jenže po zásahu videorozhodčího nebyl uznán kvůli tomu, že při rozehrání přímého kopu před Nusovým zásahem nebyl míč v klidu.
27. Olise
32. Díaz
42. Olise
64. Kane
74. Kane
78. Kane
Neuer (C) – Laimer (69. Boey), Upamecano, Tah (69. Kim Min-čä), Stanišić – Kimmich, Goretzka (69. Pavlović) – Gnabry (69. Karl), Olise, Díaz – Kane (86. Kusi-Asare).
Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – Schlager (68. Banzuzi), Seiwald (88. Ouédraogo), Simons – Diomande (46. Nusa), Openda (46. Cardoso), Bakayoko (68. Baumgartner).
Urbig, Ulreich – Guerreiro, Mike.
Vandevoordt – Bitshiabu, Geertruida, Nedeljković.
49. Tah, 63. Laimer, 68. Kimmich, 87. Olise
34. Orbán
Rozhodčí: Badstübner – Schüller, Hüwe