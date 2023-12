Schickův návrat snů pokračuje, v lize dal hattrick. Mohu hrát ještě lépe, říká

Po půlhodině hry proměnil penaltu, kterou sám vybojoval, vzápětí usměrnil k tyči centr Jeremieho Frimponga a krátce před přestávkou dovršil hattrick přesnou hlavičkou po rohovém kopu.

V Bundeslize nastoupil Schick v základní sestavě poprvé od loňského října a skóroval v ní po deseti měsících. Za poslední rok toho příliš neodehrál, kvůli problémům s třísly totiž musel podstoupit operaci.

„Jsem moc šťastný, lepší jsem si to ani nedokázal představit,“ řekl novinářům Schick. Od listopadového návratu naskočil do sedmi zápasů, ve kterých stihl šest branek. Ani jednou navíc neodehrál celé utkání, většinou pouze střídal, aby se postupně dostal do tempa.

Větší zimní odpočinek však neplánuje.

„Nebudu mít moc volna, mám před sebou hodně práce. Ještě nejsem stoprocentní, cítím, že mi pořád něco chybí. Mohu hrát mnohem lépe,“ doplnil sedmadvacetiletý útočník.

„Jeho návrat snad nemohl být lepší, proti Bochumi dal jasně najevo, že už je připravený hrát od začátku. Z jeho strany to bylo perfektní, hattrick v prvním poločase, co víc od něj chtít,“ zářil trenér Xabi Alonso.

Bayer i díky Schickovi natáhl působivou sérii bez porážky na 25 soutěžních zápasů (z toho 22 vítězství), což je německý rekord. „Chtěli jsme odehrát dobrý podzim, ale v tohle nedoufali ani ti největší optimisté,“ podotkl Alonso. „Proti Bochumi to byl krásný fotbal, hodně šancí. Přesně takhle se chceme prezentovat i v novém roce,“ přidal Schick.

Leverkusen, kde působí i brankář Matěj Kovář a útočník Adam Hložek, tak vede po podzimní části německou ligu o čtyři body před Bayernem Mnichov. Obhájce titulu má však utkání k dobru a oba celky čeká vyrovnaný boj až do konce sezony.

Na přelomu ledna a února bude mít navíc Leverkusen značně redukovaný kádr, protože nejlepší týmový střelec Nigerijec Victor Boniface a další hráči odjedou na Africký pohár národů. Alonso i proto v duelu s Bochumí nechal na zkoušku pět afrických fotbalistů na lavičce náhradníků.

Útočník Patrik Schick (uprostřed) oslavuje gól se spoluhráči z Leverkusenu.

„Samozřejmě to byl test, ale nebyl to risk. V bundesligovém utkání bych neriskoval,“ uvedl španělský kouč. „Určitě to bez nich nebude snadné, ale jak jste mohli vidět, máme široký a hodně silný kádr. Bude to šance pro ostatní,“ dodal Schick.

Pokud mu vydrží forma, absenci především Boniface nemusí německý celek vůbec pocítit a může směle kráče za ziskem premiérového německého titulu. Z poslední trofeje se jeho hráči radovali před více než třiceti lety, když vyhráli německý pohár.