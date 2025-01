Nové maximum a svlečený dres. Propadl jsem emocím, hlásil zachránce Hložek

Konečně prožívá úspěšné týdny.

Po dvougólovém vystoupení v Kielu (3:1), kde si Hoffenheim v záchranářském souboji po delší době oddechl, je to další příspěvek do statistik, které v Hložkově případě možná na první pohled moc neoslňují.

Ale nenechte se zmást, vždyť šest zásahů v bundeslize je pro něj ve třech sezonách dosavadní maximum!

Jistě, v poměru k času, který dostával dříve v Leverkusenu, je to výrazně méně, než by možná sám čekal. I proto není divu, že má z každého dalšího příspěvku ohromnou radost.

„Úplně jsem pak propadl emocím. Je to pro nás velmi důležitý bod, jsem fakt šťastný, ale taky pořádně unavený,“ vydechoval Hložek.

Proti aktuálně třetímu celku bundesligy se Hoffenheim, který se nachází těsně nad sestupovým pásmem, pořádně nadřel.

Už po pětadvaceti minutách prohrával po Ekitikého proměněné penaltě. Diváky ze sedaček po hodině nadzvedl Hložkův únik, který si jen těsně nepohlídal ofsajdové postavení na půlící čáře. Skóroval, nicméně video vrátilo akci zpět.

Vyrovnání se domácí přesto dočkali. A byl u toho zase Hložek. Balon předložil před prázdnou bránu nové posile Giftu Orbanovi, který měl snadnou práci. Hoffenheim se zvedl, Andrej Kramarič dokonce nastřelil tyč.

„A prakticky hned nato jsme smolně inkasovali na 1:2,“ pokrčil rameny holohlavý kouč Christian Ilzer. Domácí dál tlačili. Zápas dospěl až do nastavení. Balon si před zformovanou obranou převzal Kramarič.

„A ta přihrávka potom? To bylo teda něco,“ smekl záložník Tom Bischof.

Oblouček z kopačky chorvatského útočníka si v páté nastavené minutě na kraji vápna našel přesně nabíhající Hložek, který z prudkého voleje kolem dolních končetin brankáře Kevina Trappa srovnal.

Adam Hložek z Hoffenheimu střílí v utkání s Frankfurtem.

„Takhle přesně bychom chtěli hrát. Na konci se nám dařilo a byli jsme dominantní,“ chválil Hložek.

„Párkrát nám zápasy utekly o kousek. Máme radost, že z dobrého výkonu tentokrát něco máme,“ dodal Ilzer.

Že se v Hoffenheimu začalo dařit, je dobrá zpráva hlavně pro náladu v týmu. Vždyť to není tak dlouho, co se Kramarič po debaklu 0:5 na Bayernu obul do vedení i spoluhráčů. „Je to sezona na h...! Investujeme peníze a nic nám to nepřináší,“ kroutil hlavou. „A kdybych řekl všechno, co si myslím, je to na největší pokutu v historii ligy.“

Do týmu se před sezonou stěhoval kromě Hložka ještě stoper Robin Hranáč, který ale nehraje. Zápas s Frankfurtem odehrál celý také David Jurásek, jehož ale kouč prý nechce v kádru. Čtvrtý z Čechů Pavel Kadeřábek šel na plac v 76. minutě.

Hoffenheim teď drží čtyřbodový náskok na šestnáctou barážovou pozici, příští týden ho ale čeká náročný zápas na hřišti bundesligového mistra v Leverkusenu.