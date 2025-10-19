Coufal asistoval a s Hranáčem pomohli k čistému kontu. Hoffenheim zdolal St. Pauli

Hoffenheim zlomil nerozhodný stav v 54. minutě, kdy se trefil Touré, a už za dalších pět minut po Coufalově chytré přihrávce zvýšil na 2:0 útočník Kramarič.
Výhru zpečetil 11 minut před koncem střídající Promel. St. Pauli prohrálo čtvrté utkání v řadě a patří mu 14. příčka. TSG naopak ukončil sérii tří zápasů bez vítězství a v tabulce je na osmém místě.
Freiburg šel do vedení už ve druhé minutě zásluhou Scherhanta. Frankfurt však ještě do přestávky vývoj otočil po dvou gólech Burkardta, jenž tak zdvojnásobil své dosavadní konto ligových branek. Eintracht ve druhém dějství mířil za vítězstvím, ale v 87. minutě srovnal trefou z přímého kopu střídající Grifo.
Freiburg pak v nastavení sahal po třech bodech, ale Ginter ve velké šanci trefil pouze tyč.
54. Touré
59. Kramarić
79. Prömel
Vasilj – Dźwigała (75. Ceesay), Smith /C/, Ritzka (75. Mets) – Pyrka, Fudžita (82. Metcalfe), Sands, Oppie – Kaars (63. Afolayan), Sinani, Lage (63. Hountondji).
Baumann /C/ – Coufal, Hranáč, Hajdari (86. Kabak), Bernardo – Kramarić (76. Moerstedt), Burger, Avdullahu, Touré (76. Prass) – Lemperle (86. Bebou), Asllani (71. Prömel).
Voll – Ahlstrand, Saliakas, Irvine.
Philipp – Chaves, Tohumcu, Damar.
67. Dźwigała
43. Burger, 44. Hajdari, 87. Hranáč
Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Koslowski
Počet diváků: 29240
2. Scherhant
87. Grifo
18. Burkardt
38. Burkardt
Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo (75. Günter) – Eggestein (C), Manzambi (81. Dinkçi) – Beste, Höler (64. Suzuki), Scherhant (75. Grifo) – Adamu (64. Matanović).
Santos – Kristensen, Koch (C), Amenda, Theate – Larsson (80. Højlund), Šájbí (65. Schirí) – Dōan (73. Knauff), Uzun (65. Götze), Brown – Burkardt (80. Bahoya).
Huth – Höfler, Rosenfelder, Treu.
Zetterer – Collins, Dahúd, Wahi.
33. Lienhart, 63. Manzambi
45+1. Amenda, 61. Kristensen, 64. Uzun
Rozhodčí: Aytekin – Leicher, Schultes