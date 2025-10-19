Coufal asistoval a s Hranáčem pomohli k čistému kontu. Hoffenheim zdolal St. Pauli

Autor: ,
  20:08
Vladimír Coufal a Robin Hranáč v 7. kole německé ligy přispěli k výhře fotbalistů Hoffenheimu 3:0 na hřišti St. Pauli. Coufal přihrál na druhý gól. Freiburg doma remizoval s Frankfurtem 2:2 a prodloužil sérii bez prohry na sedm soutěžních utkání. Svěřenci Juliana Schustera na konci listopadu zavítají v rámci Evropské ligy do Plzně.
Fotogalerie2

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal padá k zemi po souboji v utkání se St. Pauli. | foto: AP

Hoffenheim zlomil nerozhodný stav v 54. minutě, kdy se trefil Touré, a už za dalších pět minut po Coufalově chytré přihrávce zvýšil na 2:0 útočník Kramarič.

Výhru zpečetil 11 minut před koncem střídající Promel. St. Pauli prohrálo čtvrté utkání v řadě a patří mu 14. příčka. TSG naopak ukončil sérii tří zápasů bez vítězství a v tabulce je na osmém místě.

Fotbalisté Hoffenheimu slaví gól v utkání se St. Pauli.

Freiburg šel do vedení už ve druhé minutě zásluhou Scherhanta. Frankfurt však ještě do přestávky vývoj otočil po dvou gólech Burkardta, jenž tak zdvojnásobil své dosavadní konto ligových branek. Eintracht ve druhém dějství mířil za vítězstvím, ale v 87. minutě srovnal trefou z přímého kopu střídající Grifo.

Freiburg pak v nastavení sahal po třech bodech, ale Ginter ve velké šanci trefil pouze tyč.

Německá Bundesliga
7. kolo 19. 10. 2025 17:30
St. Pauli St. Pauli : Hoffenheim Hoffenheim 0:3 (0:0)
Góly:
Góly:
54. Touré
59. Kramarić
79. Prömel
Sestavy:
Vasilj – Dźwigała (75. Ceesay), Smith /C/, Ritzka (75. Mets) – Pyrka, Fudžita (82. Metcalfe), Sands, Oppie – Kaars (63. Afolayan), Sinani, Lage (63. Hountondji).
Sestavy:
Baumann /C/ – Coufal, Hranáč, Hajdari (86. Kabak), Bernardo – Kramarić (76. Moerstedt), Burger, Avdullahu, Touré (76. Prass) – Lemperle (86. Bebou), Asllani (71. Prömel).
Náhradníci:
Voll – Ahlstrand, Saliakas, Irvine.
Náhradníci:
Philipp – Chaves, Tohumcu, Damar.
Žluté karty:
67. Dźwigała
Žluté karty:
43. Burger, 44. Hajdari, 87. Hranáč

Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Koslowski

Počet diváků: 29240

Německá Bundesliga
7. kolo 19. 10. 2025 15:30
Freiburg Freiburg : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)
Góly:
2. Scherhant
87. Grifo
Góly:
18. Burkardt
38. Burkardt
Sestavy:
Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo (75. Günter) – Eggestein (C), Manzambi (81. Dinkçi) – Beste, Höler (64. Suzuki), Scherhant (75. Grifo) – Adamu (64. Matanović).
Sestavy:
Santos – Kristensen, Koch (C), Amenda, Theate – Larsson (80. Højlund), Šájbí (65. Schirí) – Dōan (73. Knauff), Uzun (65. Götze), Brown – Burkardt (80. Bahoya).
Náhradníci:
Huth – Höfler, Rosenfelder, Treu.
Náhradníci:
Zetterer – Collins, Dahúd, Wahi.
Žluté karty:
33. Lienhart, 63. Manzambi
Žluté karty:
45+1. Amenda, 61. Kristensen, 64. Uzun

Rozhodčí: Aytekin – Leicher, Schultes

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

8. kolo

Werder Brémy vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
24.10. 20:30
  • 2.06
  • 3.56
  • 3.35
Mönchengladbach vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
25.10. 15:30
  • 8.43
  • 6.72
  • 1.25
Hoffenheim vs. Heidenheim //www.idnes.cz/sport
25.10. 15:30
  • 1.61
  • 4.28
  • 4.80
Hamburger SV vs. Wolfsburg //www.idnes.cz/sport
25.10. 15:30
  • 2.31
  • 3.69
  • 2.78
Eintracht Frankfurt vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
25.10. 15:30
  • 1.76
  • 4.00
  • 4.08
Augsburg vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
25.10. 15:30
  • 3.20
  • 4.05
  • 1.99
Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln //www.idnes.cz/sport
25.10. 18:30
  • 1.50
  • 4.78
  • 5.33
Leverkusen vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
26.10. 15:30
  • 1.68
  • 3.98
  • 4.62
Stuttgart vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
26.10. 17:30
  • 1.71
  • 4.05
  • 4.34

9. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 7 7 0 0 27:4 21
2. RB LipskoRB Lipsko 7 5 1 1 10:9 16
3. StuttgartStuttgart 7 5 0 2 11:6 15
4. Borussia DortmundDortmund 7 4 2 1 13:6 14
5. LeverkusenLeverkusen 7 4 2 1 16:11 14
6. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 7 3 2 2 12:10 11
7. Eintracht FrankfurtFrankfurt 7 3 1 3 19:18 10
8. HoffenheimHoffenheim 7 3 1 3 12:12 10
9. Union BerlínUnion Berlín 7 3 1 3 11:14 10
10. FreiburgFreiburg 7 2 3 2 11:11 9
11. Hamburger SVHamburg 7 2 2 3 7:10 8
12. Werder BrémyBrémy 7 2 2 3 11:16 8
13. AugsburgAugsburg 7 2 1 4 12:14 7
14. St. PauliSt. Pauli 7 2 1 4 8:12 7
15. WolfsburgWolfsburg 7 1 2 4 8:13 5
16. MohučMohuč 7 1 1 5 8:14 4
17. HeidenheimHeidenheim 7 1 1 5 6:13 4
18. MönchengladbachMönchengladbach 7 0 3 4 6:15 3

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

Coufal asistoval a s Hranáčem pomohli k čistému kontu. Hoffenheim zdolal St. Pauli

Vladimír Coufal a Robin Hranáč v 7. kole německé ligy přispěli k výhře fotbalistů Hoffenheimu 3:0 na hřišti St. Pauli. Coufal přihrál na druhý gól. Freiburg doma remizoval s Frankfurtem 2:2 a...

19. října 2025  20:08

ONLINE: Jablonec - Dukla 0:0, Čanturišvili viděl červenou, tu pak ale sudí ruší

Sledujeme online

Vydrželi dvanáct soutěžních zápasů, poprvé padli jablonečtí fotbalisté až v minulém kole. Ve 12. dějství Chance Ligy se chtějí vrátit na vítěznou vlnu. Čelí jednomu z nejhorších týmů tabulky, pražské...

19. října 2025,  aktualizováno  20:06

Liverpool doma prohrál s United, šlágr rozhodl Maguire. Aston Villa otáčela

Fotbalisté Liverpoolu nezvládli šlágr 8. kola anglické Premier League a doma prohráli s trápícím se Manchesterem United 1:2. Byla to pro ně třetí ligová porážka v řadě a na čelo tabulky už ztrácí...

19. října 2025  14:50,  aktualizováno  19:59

Chyběla nám kvalita i šance, řekl Priske. Jak dlouho bude mimo Haraslín?

Před zápasem se Slováckem rozpumpoval tisícový kotel fanoušků, po jeho konci kousal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske nečekanou ztrátu. Dosavadní lídr tabulky u předposledního týmu ligy...

19. října 2025  19:17

Kluci, mě se nemusíte bát. Trenér Galásek po prohře v premiéře žehral i na nervozitu

Nový trenér, nový trávník... Jen výkon Baníku se nezměnil. A jeho fanoušci trpí. Leč od trenéra Tomáše Galáska, který v týdnu nahradil Pavla Hapala, se za pět dnů nedaly čekat zázraky. Ostravští...

19. října 2025  18:45

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

19. října 2025  14:37,  aktualizováno  17:35

Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík

Premiéra pod koučem Tomášem Galáskem fotbalistům ostravského Baníku příliš nevyšla. Ve 12. kole Chance Ligy doma prohráli 0:1 s Hradcem Králové poté, co v 61. minutě jediným gólem utkání rozhodl Tom...

19. října 2025  12:30,  aktualizováno  15:18

Penalta! Tak ne, není. A Karvinští se rozešli s Olomoucí smírně

Penalta nepenalta byla klíčovým momentem utkání fotbalistů MFK Karviná se Sigmou Olomouc. Shodli se na tom trenéři obou mužstev, domácí Marek Jarolím a hostující Tomáš Janotka. Utkání skončilo 1:1.

19. října 2025  14:26

Viktoria Žižkov slaví výhru nad Vlašimí, rezerva Slavie padla s poslední Kroměříži

Bývalý reprezentant Zdeněk Ondrášek v utkání 13. kola druhé ligy rozhodl o výhře fotbalistů Viktorie Žižkov 2:1 nad Vlašimí. Středočeši prohráli poprvé pod vedením trenéra Bohuslava Pilného. Rezerva...

19. října 2025  13:17

V 82 letech stále rozhodčím. Budu zase přísný, lidé jsou zlí, mrzí Topinku

Premium

Když Josef Topinka poprvé oblékl černý úbor, foukl do píšťalky a zahájil fotbalový zápas, lidstvo ještě neznalo mobily ani sociální sítě a Československo si mohlo o demokracii nechat jen zdát....

19. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Messi je poprvé nejlepším střelcem MLS, základní část završil hattrickem

Osmatřicetiletý Lionel Messi se stal s 29 góly poprvé nejlepším střelcem MLS. Základní část zámořské fotbalové soutěže zakončil hvězdný útočník Interu Miami v sobotu hattrickem proti Nashvillu, na...

19. října 2025  10:32

Hyský po premiéře: V Plzni byla spousta pozitiv, ale já chci od mužstva i jiné věci

Když po zápase fanoušci fotbalové Plzně skandovali jeho jméno, nový trenér Martin Hyský prstem ukazoval na hráče, kteří vydřeli důležité vítězství nad Bohemians (1:0). „Klukům bych chtěl fakt moc...

19. října 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.