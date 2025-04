České góly v bundeslize, skórovali Schick, Hložek, Čvančara i Kadeřábek. Kovář má nulu

Český útočník Patrik Schick z Leverkusenu dal svůj devatenáctý ligový gól sezony v osmadvacátém zápase. Na nejlepšího bundesligového střelce Harry Kanea z Bayrnu ztrácí pět branek.

Celkem dal Schick v současném ročníku pětadvacet branek ve všech soutěžích.

Jeho krajan Matěj Kovář za Leverkusen chytal poprvé od 5. března, kdy se mu příliš nepovedl úvodní osmifinálový duel Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov. V bundeslize dostal šanci počtvrté v sezoně a má třetí nulu. Za celou sezonu odchytal v klubu čtrnáct zápasů, nejvíc v Champions League – šest.

Leverkusen stvrdil druhou příčku za Bayernem Mnichov, který zdolal Mohuč a tři kola před koncem má osmibodový náskok. K titulu mu tak chybí jediný bod. Pokud by Leverkusen za pomoci českých reprezentantů nevyhrál, Bayern by už slavil v sobotu.

Jeho legendární útočník Thomas Müller nastoupil ve druhém poločase za bouřlivého potlesku k 500. bundesligovému startu. Stal se třináctým hráčem, který dospěl k této metě.

Adam Hložek, který měsíc a půl marodil se zraněním kotníku, nastoupil poprvé od 8. února v základní sestavě. Po hodině hry proti Dortmundu vyrovnal na 1:1. Hložek dal sedmý ligový gól sezony.

O záchranu bojující Hoffenheim však znovu prohrával, ale v první minutě nastavení český obránce Pavel Kadeřábek po centru krajana Davida Juráska vyrovnal. Byl to jeho první gól sezony. Jenže remízu tým neudržel a v páté minutě nastavení šli hosté potřetí do vedení. A to i v dlouhém patnáctiminutovém nastavení uhájil.

Hoffenheim tak pořád nemá klid, situaci si ještě zhoršil, protože předposlední Kiel i Heidenheim totiž vyhrály. Na baráž má Hoffenheim jen pětibodový náskok, na sestupovou pozici osmibodový.

První gól sezony dal i Tomáš Čvančara z Mönchengladbachu, když po hodině hry v Kielu snižoval na 1:2. Domácí nakonec vyhráli 4:3 a udrželi si naději na to, že by o záchranu mohli hrát v baráži.

Werder Brémy Werder Brémy : St. Pauli St. Pauli 0:0 (-:-)

Wolfsburg Wolfsburg : Freiburg Freiburg 0:1 (0:0) Góly:

49. Rosenfelder Sestavy:

Grabara – Fischer, Vavro, Koulierakis – Paredes (61. Kamiński), Dárdai (78. L. Nmecha), Arnold (C), Wimmer (78. Majer), Maehle – Wind (78. Tomás), Amúra (58. Gerhardt). Sestavy:

F. Müller – Makengo, Lienhart, Ginter, Rosenfelder (71. Kübler) – Grifo (C) (71. Beste), Osterhage, M. Eggestein, Dōan (87. Sildillia) – Höler (71. Manzambi) – Adamu (46. Gregoritsch). Náhradníci:

Pervan – Skov Olsen, K. Behrens, Odogu. Náhradníci:

Huth – Höfler, Günter, Röhl. Žluté karty:

8. Koulierakis, 41. Amúra, 41. Hasenhüttel, 60. Paredes Žluté karty:

Rozhodčí: Jablonski – Thielert, Koslowski

Bochum Bochum : Union Berlín Union Berlín 0:0 (-:-)

Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : RB Lipsko RB Lipsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Trapp (C) – Tuta, Koch, Theate – Collins, Schirí, Larsson, Brown – Knauff, Bahoya – Ekitiké. Sestavy:

Vandevoordt – Nedeljković, Geertruida, Lukeba, Klostermann – Seiwald, Bitshiabu – Baku, Simons (C), Baumgartner – Šeško. Náhradníci:

Grahl – Amenda, Chandler, Nkounkou, Šájbí, Uzun, Højlund, Wahi, Batshuayi. Náhradníci:

Zingerle – Raum, Haidara, Vermeeren, Kampl, Nusa, Poulsen, Openda, Gomis. Rozhodčí: M. Jöllenbeck – J. Weickenmeier, S. Waschitzki

Kiel Kiel : Mönchengladbach Mönchengladbach 4:3 (2:0) Góly:

15. Mačino

23. Bernhardsson

76. Gigović

90+1. Mačino Góly:

60. Čvančara

69. Pléa

86. Honorat Sestavy:

Dähne – T. Becker (C), Zec, Ivezić (89. Knudsen) – Rosenboom (74. Harres), Gigović (89. Javorček), Remberg, Tolkin (41. Porath) – Skrzybski – Bernhardsson (89. Johansson), Mačino. Sestavy:

Omlin (C) – Scally, Itakura, Chiarodia (69. Friedrich), Ullrich (82. Netz) – Reitz (61. Neuhaus), Weigl (82. Stöger) – Čvančara, Pléa, Hack (61. Honorat) – Kleindienst. Náhradníci:

Weiner, Engelhardt – Schulz, Pichler. Náhradníci:

Sippel, Pereira Cardoso – Lainer, Fukuda. Žluté karty:

83. Mačino, 85. Ivezić Žluté karty:

37. Čvančara Rozhodčí: Hartmann – Leicher, Seidel

Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Mohuč Mohuč 3:0 (2:0) Góly:

27. Sané

40. Olise

Sestavy:

Urbig – Laimer, Dier, Kim Min-čä (46. Boey), Stanišić – Olise, Kimmich (C), Pavlović (84. Goretzka), Sané (84. T. Müller) – Kane (88. Asare), Gnabry (72. Coman). Sestavy:

Zentner – da Costa, Hanche-Olsen, Kohr – Caci (28. Veratschnig), Sano, Amiri, Mwene (74. Weiper) – Nebel (87. Widmer), I Čä-song (87. Nordin) – Burkardt (C) (87. Sieb). Náhradníci:

Schmitt, Peretz – Palhinha, Vidović. Náhradníci:

Rieß – Bell, Hong Hjun-sok, Maloney. Žluté karty:

45+1. Kane, 86. Laimer Žluté karty:

36. Mwene, 89. Amiri Rozhodčí: Dankert – Rohde, Unger

Hoffenheim Hoffenheim : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2:3 (0:1) Góly:

61. Hložek

90+1. Kadeřábek Góly:

20. Guirassy

74. Brandt

90+5. Anton Sestavy:

Baumann (C) – Chaves, Østigaard, Akpoguma (30. Nsoki) – Kadeřábek, Geiger (77. Tohumcu), Stach, Bülter (71. Jurásek) – B. Touré, Kramarić – Hložek (71. Tabaković). Sestavy:

Kobel – Süle (81. Reyna), Bensebajní, Anton – Ryerson (77. Couto), F. Nmecha (68. Özcan), Can (C), Brandt (81. Chukwuemeka), Svensson – Guirassy, Gittens (68. Adeyemi). Náhradníci:

L. Philipp – Hranáč, Orban, F. Becker, Prass. Náhradníci:

Meyer – Duranville, Kabar. Žluté karty:

64. Chaves, 90+8. Nsoki, 90+8. Kadeřábek, 90+12. Stach, 90+13. Tohumcu Žluté karty:

42. Anton Rozhodčí: Brand – Stein, Achmüller

Leverkusen Leverkusen : Augsburg Augsburg 2:0 (2:0) Góly:

13. Schick

Sestavy:

Kovář – Tapsoba, Andrich, Tah (C), Soares (86. Frimpong) – Xhaka (82. García), Grimaldo – Buendía (64. J. Hofmann), Wirtz – Tella (64. Hincapié), Schick (64. Adlí). Sestavy:

Dahmen – Matsima, Gouweleeuw (C), Zesiger – Wolf (55. Koudossou), Jakić, Frank Onyeka, Giannoulis (55. Kömür) – Rexhbeçaj (55. Gumny), Claude-Maurice (81. Jensen) – Essende (71. Tietz). Náhradníci:

Hrádecký – Boniface, Palacios, Natali. Náhradníci:

Labrović – Cabrera, K. Schlotterbeck, Meiser. Žluté karty:

83. Zesiger Rozhodčí: Dingert – Kempkes, Kimmeyer