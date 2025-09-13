Coufal s Hranáčem byli u vítězství Hoffenheimu v Berlíně. Král jen střídal

  19:26
Fotbalisté Hoffenheimu vyhráli ve třetím kole bundesligy na stadionu Unionu Berlín 4:2 a připsali si druhé vítězství. V základní sestavě hostů nastoupili obránci Robin Hranáč a Vladimír Coufal, který se podílel na druhé brance. Za domácí se coby střídající objevil na trávníku ještě Alex Král.
Fotogalerie3

Robin Hranáč z Hoffenheimu (vpravo) se snaží zastavit Ilyase Ansaha z Unionu Berlín. | foto: AP

Hoffenheimu vyšel závěr prvního poločasu. Po faulu na Tourého proměnil v nastavení pokutový kop Chorvat Kramarič a ještě před odchodem do šaten přidal druhý gól hostů kosovský útočník Asllani po akci, která začala Coufalovou hlavičkou do křídla.

Schick rozhodl z penalty, Leverkusen pod novým koučem vyhrál s Frankfurtem

Další góly padly rychle za sebou krátce po zahájení druhé půle. Union snížil, avšak Asllani kontroval podobně snadnou brankou zblízka.

Král nastoupil za berlínský celek v 68. minutě, nedlouho poté snížil na 2:3 po rohovém kopu Rothe. Ten pak ale před vlastní brankou fauloval, dostal červenou kartu a Lemperle z penalty definitivně rozhodl.

Fotbalisté Hoffenheimu slaví gól v zápase proti Unionu Berlín.

Neporažený Dortmund využil přesilovku a vyhrál v Heidenheimu 2:0, čtvrtým gólem v sezoně k tomu pomohl guinejský útočník Guirassy.

Bez prohry pokračují také Wolfsburg a nováček z Kolína nad Rýnem. V jejich souboji padly tři góly v nastavení druhé půle, branku na konečných 3:3 vstřelil ve 14. přidané minutě Polák Kamiňski.

Německá Bundesliga
3. kolo 13. 9. 2025 15:30
Union Berlín Union Berlín : Hoffenheim Hoffenheim 2:4 (0:2)
Góly:
49. Ansah
72. Rothe
Góly:
45+1. Kramarić
45+3. Asllani
51. Asllani
83. Lemperle
Sestavy:
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Rothe – Trimmel (C), Khedira, Haberer (68. Král), Skov (86. Köhn) – Burke (74. Skarke), Ilić, Ansah (74. Čong U-jong).
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Hajdari (78. Chaves), Bernardo – Burger, Avdullahu, Kramarić (66. Prömel) – Lemperle (86. Damar), Asllani (66. Moerstedt), Touré (78. Prass).
Náhradníci:
Raab – Kemlein, Ogbemudia, Ljubičić, Preu.
Náhradníci:
L. Philipp – Akpoguma, Bebou, Tohumcu.
Žluté karty:
44. Querfeld
Žluté karty:
57. Asllani
Červené karty:
82. Rothe
Červené karty:

Rozhodčí: Welz

Počet diváků: 21732

Německá Bundesliga
3. kolo 13. 9. 2025 18:30
zápas probíhá
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Hamburger SV Hamburger SV 4:0 (4:0)
Góly:
3. Gnabry
9. Pavlović
26. Kane
29. Díaz
Góly:
Sestavy:
Neuer (C) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, Díaz – Kane.
Sestavy:
Heuer Fernandes – Omari, Vušković, Soumahoro – Mikelbrencis, Remberg, Capaldo (C), Muheim – Sahiti, Königsdörffer, Vieira.
Náhradníci:
Ulreich, Urbig – Kim Min-čä, Goretzka, Bischof, Guerreiro, Boey, Karl, Jackson.
Náhradníci:
Peretz – Katterbach, Lokonga, Elfadli, Glatzel, Philippe, Meffert, Røssing-Lelesiit, Baldé.
Žluté karty:
27. Upamecano
Žluté karty:
2. Soumahoro

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch

Německá Bundesliga
3. kolo 13. 9. 2025 15:30
Mohuč Mohuč : RB Lipsko RB Lipsko 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
40. Bakayoko
Sestavy:
Zentner – da Costa, Bell (15. Hanche-Olsen), Kohr – Caci (75. Widmer), Sano, Amiri (C), Mwene (75. Veratschnig) – Nordin (75. Kawasaki), Bøving (65. Sieb) – Weiper.
Sestavy:
Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – Seiwald, Baumgartner (90+3. Kampl), Schlager (33. Banzuzi) – Bakayoko (66. Harder), Cardoso (90+3. Ouédraogo), Nusa (66. Diomande).
Náhradníci:
Rieß – Bobzien, Leitsch, Maloney.
Náhradníci:
Vandevoordt – Bitshiabu, Finkgräfe, Nedeljković.
Žluté karty:
7. Bell
Žluté karty:

Rozhodčí: Jablonski – Wessel, Osmanagić

Německá Bundesliga
3. kolo 13. 9. 2025 15:30
Heidenheim Heidenheim : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
33. Guirassy
45+6. Beier
Sestavy:
Ramaj – Traoré, Mainka (C), Gimber (46. Busch), Paqarada (8. Föhrenbach) – Kerber, Schöppner – Ibrahimović (81. Siersleben), Beck (47. Conteh), Honsak (70. Kaufmann) – Zivzivadze.
Sestavy:
Kobel (C) – Ryerson, Anton, Bensebajní – Couto, Groß (65. Chukwuemeka), Nmecha, Svensson – Adeyemi (65. Bellingham), Guirassy, Beier (75. Campbell).
Náhradníci:
K. Müller – Dorsch, Niehues, Schimmer.
Náhradníci:
Meyer – Mané, Kabar, Özcan, Sabitzer.
Žluté karty:
40. Gimber, 47. Schöppner
Žluté karty:
27. Adeyemi, 45+2. Ryerson
Červené karty:
21. Zivzivadze
Červené karty:

Rozhodčí: Zwayer (GER)

Německá Bundesliga
3. kolo 13. 9. 2025 15:30
Wolfsburg Wolfsburg : 1. FC Köln 1. FC Köln 3:3 (1:1)
Góly:
42. Amúra
65. Majer
90+9. Arnold
Góly:
5. Waldschmidt
90+1. Bülter
90+14. Kamiński
Sestavy:
Grabara – Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle – Arnold (C), Souza – Skov Olsen (89. Lindstrøm), Majer (85. Seelt), Wimmer (89. Daghim) – Amúra (70. Pejčinović).
Sestavy:
Schwäbe (C) – Sebulonsen (64. S. El Mala), van den Berg (71. Kainz), Hübers, Lund (78. Ache) – Schmied, Waldschmidt (46. Jóhannesson), Martel – Thielmann (64. Castro-Montes), Bülter, Kamiński.
Náhradníci:
M. Müller – Zehnter, Dárdai, Wind, Eriksen.
Náhradníci:
Zieler – Huseinbašić, Krauß, Özkacar.
Žluté karty:
68. Majer, 86. Grabara
Žluté karty:
72. Schmied, 84. Kamiński

Rozhodčí: Dankert – Rohde, Unger

Počet diváků: 28917

Německá Bundesliga
3. kolo 13. 9. 2025 15:30
Freiburg Freiburg : Stuttgart Stuttgart 3:1 (0:1)
Góly:
81. Matanović
86. Scherhant
90+2. Matanović
Góly:
20. Demirović
Sestavy:
Atubolu – Kübler, Ginter (C), Lienhart, Makengo – Eggestein, Osterhage (85. Höfler) – Beste (85. Dinkçi), Manzambi, Grifo (63. Scherhant) – Höler (78. Matanović).
Sestavy:
Nübel – Mittelstädt (76. Hendriks), Chabot, Jeltsch, Vagnoman (88. Assignon) – Stiller, Karazor (C) (88. Führich) – Búanání (63. Tomás), el-Chanús, Leweling – Demirović (76. Andrés).
Náhradníci:
F. Müller – Adamu, Günter, Jung, Treu.
Náhradníci:
Drljača – Jovanović, Zagadou, Nartey.
Žluté karty:
Žluté karty:
90+3. el-Chanús
Červené karty:
90+8. Manzambi
Červené karty:

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn

Počet diváků: 34700

3. kolo

St. Pauli vs. Augsburg //www.idnes.cz/sport
14.9. 15:30
  • 2.17
  • 3.41
  • 3.65
Mönchengladbach vs. Werder Brémy //www.idnes.cz/sport
14.9. 17:30
  • 2.00
  • 4.14
  • 3.49

4. kolo

Stuttgart vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
19.9. 20:30
  • 1.66
  • 4.06
  • 4.69
Hoffenheim vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:30
  • 6.75
  • 5.35
  • 1.37
Hamburger SV vs. Heidenheim //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:30
  • 2.01
  • 3.55
  • 3.50
Werder Brémy vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:30
  • 2.41
  • 3.63
  • 2.66
Augsburg vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:30
  • 2.68
  • 3.30
  • 2.56
RB Lipsko vs. 1. FC Köln //www.idnes.cz/sport
20.9. 18:30
  • 1.63
  • 4.24
  • 4.68
Eintracht Frankfurt vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
21.9. 15:30
  • 1.56
  • 4.36
  • 5.13
Leverkusen vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
21.9. 17:30
  • 1.67
  • 4.40
  • 4.23
3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Borussia DortmundDortmund 3 2 1 0 8:3 7
2. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 3 2 1 0 8:4 7
3. Bayern MnichovBayern 2 2 0 0 9:2 6
4. Eintracht FrankfurtFrankfurt 3 2 0 1 8:5 6
5. HoffenheimHoffenheim 3 2 0 1 7:6 6
6. RB LipskoRB Lipsko 3 2 0 1 3:6 6
7. WolfsburgWolfsburg 3 1 2 0 7:5 5
8. St. PauliSt. Pauli 2 1 1 0 5:3 4
9. LeverkusenLeverkusen 3 1 1 1 7:6 4
10. AugsburgAugsburg 2 1 0 1 5:4 3
11. StuttgartStuttgart 3 1 0 2 3:5 3
12. FreiburgFreiburg 3 1 0 2 5:8 3
13. Union BerlínUnion Berlín 3 1 0 2 4:8 3
14. MönchengladbachMönchengladbach 2 0 1 1 0:1 1
15. MohučMohuč 3 0 1 2 1:3 1
16. Hamburger SVHamburg 2 0 1 1 0:2 1
17. Werder BrémyBrémy 2 0 1 1 4:7 1
18. HeidenheimHeidenheim 3 0 0 3 1:7 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18. : Sestup

