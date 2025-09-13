Coufal s Hranáčem byli u vítězství Hoffenheimu v Berlíně. Král jen střídal

Hoffenheimu vyšel závěr prvního poločasu. Po faulu na Tourého proměnil v nastavení pokutový kop Chorvat Kramarič a ještě před odchodem do šaten přidal druhý gól hostů kosovský útočník Asllani po akci, která začala Coufalovou hlavičkou do křídla.
|
Schick rozhodl z penalty, Leverkusen pod novým koučem vyhrál s Frankfurtem
Další góly padly rychle za sebou krátce po zahájení druhé půle. Union snížil, avšak Asllani kontroval podobně snadnou brankou zblízka.
Král nastoupil za berlínský celek v 68. minutě, nedlouho poté snížil na 2:3 po rohovém kopu Rothe. Ten pak ale před vlastní brankou fauloval, dostal červenou kartu a Lemperle z penalty definitivně rozhodl.
Neporažený Dortmund využil přesilovku a vyhrál v Heidenheimu 2:0, čtvrtým gólem v sezoně k tomu pomohl guinejský útočník Guirassy.
Bez prohry pokračují také Wolfsburg a nováček z Kolína nad Rýnem. V jejich souboji padly tři góly v nastavení druhé půle, branku na konečných 3:3 vstřelil ve 14. přidané minutě Polák Kamiňski.
49. Ansah
72. Rothe
45+1. Kramarić
45+3. Asllani
51. Asllani
83. Lemperle
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Rothe – Trimmel (C), Khedira, Haberer (68. Král), Skov (86. Köhn) – Burke (74. Skarke), Ilić, Ansah (74. Čong U-jong).
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Hajdari (78. Chaves), Bernardo – Burger, Avdullahu, Kramarić (66. Prömel) – Lemperle (86. Damar), Asllani (66. Moerstedt), Touré (78. Prass).
Raab – Kemlein, Ogbemudia, Ljubičić, Preu.
L. Philipp – Akpoguma, Bebou, Tohumcu.
44. Querfeld
57. Asllani
82. Rothe
Rozhodčí: Welz
Počet diváků: 21732
3. Gnabry
9. Pavlović
26. Kane
29. Díaz
Neuer (C) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, Díaz – Kane.
Heuer Fernandes – Omari, Vušković, Soumahoro – Mikelbrencis, Remberg, Capaldo (C), Muheim – Sahiti, Königsdörffer, Vieira.
Ulreich, Urbig – Kim Min-čä, Goretzka, Bischof, Guerreiro, Boey, Karl, Jackson.
Peretz – Katterbach, Lokonga, Elfadli, Glatzel, Philippe, Meffert, Røssing-Lelesiit, Baldé.
27. Upamecano
2. Soumahoro
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch
40. Bakayoko
Zentner – da Costa, Bell (15. Hanche-Olsen), Kohr – Caci (75. Widmer), Sano, Amiri (C), Mwene (75. Veratschnig) – Nordin (75. Kawasaki), Bøving (65. Sieb) – Weiper.
Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – Seiwald, Baumgartner (90+3. Kampl), Schlager (33. Banzuzi) – Bakayoko (66. Harder), Cardoso (90+3. Ouédraogo), Nusa (66. Diomande).
Rieß – Bobzien, Leitsch, Maloney.
Vandevoordt – Bitshiabu, Finkgräfe, Nedeljković.
7. Bell
Rozhodčí: Jablonski – Wessel, Osmanagić
33. Guirassy
45+6. Beier
Ramaj – Traoré, Mainka (C), Gimber (46. Busch), Paqarada (8. Föhrenbach) – Kerber, Schöppner – Ibrahimović (81. Siersleben), Beck (47. Conteh), Honsak (70. Kaufmann) – Zivzivadze.
Kobel (C) – Ryerson, Anton, Bensebajní – Couto, Groß (65. Chukwuemeka), Nmecha, Svensson – Adeyemi (65. Bellingham), Guirassy, Beier (75. Campbell).
K. Müller – Dorsch, Niehues, Schimmer.
Meyer – Mané, Kabar, Özcan, Sabitzer.
40. Gimber, 47. Schöppner
27. Adeyemi, 45+2. Ryerson
21. Zivzivadze
Rozhodčí: Zwayer (GER)
42. Amúra
65. Majer
90+9. Arnold
5. Waldschmidt
90+1. Bülter
90+14. Kamiński
Grabara – Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle – Arnold (C), Souza – Skov Olsen (89. Lindstrøm), Majer (85. Seelt), Wimmer (89. Daghim) – Amúra (70. Pejčinović).
Schwäbe (C) – Sebulonsen (64. S. El Mala), van den Berg (71. Kainz), Hübers, Lund (78. Ache) – Schmied, Waldschmidt (46. Jóhannesson), Martel – Thielmann (64. Castro-Montes), Bülter, Kamiński.
M. Müller – Zehnter, Dárdai, Wind, Eriksen.
Zieler – Huseinbašić, Krauß, Özkacar.
68. Majer, 86. Grabara
72. Schmied, 84. Kamiński
Rozhodčí: Dankert – Rohde, Unger
Počet diváků: 28917
81. Matanović
86. Scherhant
90+2. Matanović
20. Demirović
Atubolu – Kübler, Ginter (C), Lienhart, Makengo – Eggestein, Osterhage (85. Höfler) – Beste (85. Dinkçi), Manzambi, Grifo (63. Scherhant) – Höler (78. Matanović).
Nübel – Mittelstädt (76. Hendriks), Chabot, Jeltsch, Vagnoman (88. Assignon) – Stiller, Karazor (C) (88. Führich) – Búanání (63. Tomás), el-Chanús, Leweling – Demirović (76. Andrés).
F. Müller – Adamu, Günter, Jung, Treu.
Drljača – Jovanović, Zagadou, Nartey.
90+3. el-Chanús
90+8. Manzambi
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn
Počet diváků: 34700