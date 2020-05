Přímý souboj o titul v bundeslize: Dortmund hostí Bayern Mnichov

Pokud zvítězí Bayern, na soupeře získáý sedmibodový náskok. Do konce ročníku bude chybět šest kol a byl by to rozhodující krok k obhajobě titulu.

Oba kluby mají výbornou formu. Poté, co se sezona po přerušení znovu, rozjela, vyhrály oba zápasy.

A Dortmund dá šanci pronásledovatelům, kteří mají ke druhé příčce blízko. Lipsko, Leverkusen, Mönchengladbach.

Právě Leverkusen nastoupí v úterý večer, hraje proti Wolfsburgu. Mönchengladach hraje v Brémách, které o víkendu po dlouhé době braly tři body.

Výsledky 28. kola: