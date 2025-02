Patnáctý gól v ligové sezoně. Schick nasměroval Leverkusen k výhře v Kielu

Aktualizujeme 17:25

Už v deváté minutě poslal fotbalisty Bayeru Leverkusen do vedení český útočník Patrik Schick, jenž se po dvou utkáních vrátil do základní sestavy. Výhru 2:0 nad posledním Kielem v rámci 23. kola německé ligy zpečetil v závěru první půle Adli. Leverkusen minimálně do neděle stáhl manko na vedoucí Bayern na pět bodů.