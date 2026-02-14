Češi zazářili v bundeslize: Schick dal opět gól, Coufal měl při výhře dvě asistence

  18:14
Pokud se v sobotu odpoledne díval na německou bundesligu kouč české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek, určitě byl spokojený. Patrik Schick skóroval při výhře Leverkusenu 4:0 nad St. Pauli, Vladimír Coufal měl zase výrazný podíl na přesvědčivém vítězství Hoffenheimu nad Freiburgem (3:0). A celé utkání odehrál také Robin Hranáč.

Fisnik Asllani z Hoffenheimu slaví gól, u kterého asistoval Vladimír Coufal (vpravo). | foto: ČTK

Necelých šest týdnů před baráží o mistrovství světa jsou to pro fotbalovou reprezentaci pozitivní zprávy. Coufal s Hranáčem mají v Hoffenheimu, třetím týmu průběžné tabulky, klíčové role.

A Schick se trefil podruhé z posledních tří zápasů a s Leverkusenem je čtvrtý, hned za Hoffenheimem.

Mimochodem, v sobotu krátce naskočil i další český záložník Alex Král, kterému v zimě ztroskotal přestup do řeckého Panathinaikosu. Za Union Berlín odehrál při porážce 2:3 v Hamburku poslední čtvrthodinu.

Leverkusen poslal proti St. Pauli do vedení už ve 13. minutě Quansah a o minutu později zvýšil Schick na 2:0. Český reprezentační útočník nejprve po úniku trefil brankáře Vasilje, ten ale vyrazil míč jen k nohám Vázqueze, jenž nacentroval zpět do nebezpečného prostoru a Schick hlavou gólmana hostů napodruhé překonal. Vítězství Bayeru ve druhém poločase vyšperkovali dalšími brankami Tapsoba a Poku.

Hoffenheim se proti Freiburgu dostal do dvoubrankového vedení po dvou podobných situacích. Coufal nejprve ve 46. minutě centrem našel hlavu Asllaniho a o pět minut později stejným způsobem vybídl ke skórování obránce Kabaka. Český reprezentační bek v 94. minutě uvolnil místo Francouzi Gendreyovi, jenž se po minutě na hřišti postaral o poslední branku.

Svěřenci Christiana Ilzera se oklepali z vysoké porážky na hřišti Bayernu z minulého kola (1:5) a právě na bavorský velkoklub ztrácí z třetího místa dvanáct bodů. Čtvrtý Leverkusen je o šest bodů za Hoffenheimem, ale odehrál o zápas méně.

Suverénní Bayern za osmnáctou ligovou výhrou dovedl kanonýr Kane, jenž proti Brémám nejprve otevřel skóre z penalty a záhy se postaral i o druhou trefu. V tomto ročníků bundesligy nastřílel už 26 branek a v kariéře má na kontě už 500 gólů. Výsledek v 70. minutě zpečetil Goretzka. Trenérovi Vincentu Kompanymu, jehož svěřenci vedou tabulku o šest bodů před Dortmundem, i přes klidnou výhru přidělalo vrásky zranění brankáře Neuera, kterého v poločase nahradil Urbig.

Frankfurt proti Mönchengladbachu začal cestu za první výhrou v novém roce už ve 24. minutě gólem Browna a ještě před přestávkou se k němu přidal Amajmúní. Třetí branku přidal 15 minut před koncem střídající Knauff. Eintracht je v tabulce sedmý a na pohárové příčky ztrácí osm bodů. Mönchengladbach čeká na výhru už šest kol a patří mu 12. příčka.

Německá Bundesliga
22. kolo 14. 2. 2026 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Freiburg Freiburg 3:0 (0:0)
Góly:
46. Asllani
51. Kabak
90+5. Gendrey
Góly:
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal (90+4. Gendrey), Hranáč, Kabak, Hajdari – Kramarić (86. Bebou), Prömel, Avdullahu, Burger, Touré (74. Prass) – Asllani (74. Moerstedt).
Sestavy:
Atubolu – Treu, Ginter (C), Ogbus, Günter – Eggestein, Osterhage – Irié (46. Rosenfelder, 57. Jung), Suzuki (57. Matanović), Scherhant (72. Grifo) – Höler.
Náhradníci:
L. Philipp – Damar, Djurić, Frees, Lässig.
Náhradníci:
F. Müller – Beste, Höfler, Makengo, Steinmann.
Žluté karty:
9. Touré, 24. Prömel, 53. Kabak
Žluté karty:
55. Osterhage

Rozhodčí: Florian Exner

Počet diváků: 22679

Německá Bundesliga
22. kolo 14. 2. 2026 15:30
Leverkusen Leverkusen : St. Pauli St. Pauli 4:0 (2:0)
Góly:
13. Vasilj (vla.)
14. Schick
52. Tapsoba
78. Poku
Góly:
Sestavy:
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Vázquez (59. Arthur), Palacios (80. Terrier), García, Grimaldo (72. Hofmann) – Maza (46. Tillman), Poku, Schick (59. Kofane).
Sestavy:
Vasilj – Dźwigała, Ando, Mets – Saliakas (82. Ceesay), Sands (68. Hara), Irvine (C) (68. Fudžita), Pyrka – Sinani, Rasmussen, Kaars (82. Ritzka).
Náhradníci:
Omlin – Badé, E. Fernández, Oermann.
Náhradníci:
Voll – Aigbekaen, Oppie, Robatsch, Stevens.
Žluté karty:
Žluté karty:
90+2. Mets

Rozhodčí: Jablonski

Německá Bundesliga
22. kolo 14. 2. 2026 15:30
Hamburger SV Hamburger SV : Union Berlín Union Berlín 3:2 (2:1)
Góly:
35. Königsdörffer
45+2. Capaldo
82. Königsdörffer
Góly:
28. Querfeld
89. Ilić
Sestavy:
Heuer Fernandes – Capaldo (87. Elfadli), Vušković, Torunarigha – Jatta (74. Gočoleišvili), Vieira, Remberg, Muheim – Königsdörffer (87. Mikelbrencis), Glatzel (72. Poulsen), Otele (72. Dompé).
Sestavy:
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Nsoki (83. Burke) – Trimmel, Khedira (75. Král), Kemlein (83. Schäfer), Köhn – Čong U-jong (61. Skarke) – Ilić, Ansah (61. Burcu).
Náhradníci:
Tangvik – Megeed, Philippe, Stange.
Náhradníci:
Raab – Haberer, Margraf, Preu.
Žluté karty:
50. Vušković, 66. Capaldo, 90+7. Mikelbrencis
Žluté karty:

Rozhodčí: Badstübner – Schüller, Hüwe

Počet diváků: 57000

Německá Bundesliga
22. kolo 14. 2. 2026 15:30
Werder Brémy Werder Brémy : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
22. Kane
25. Kane
70. Goretzka
Sestavy:
Backhaus – Stark (46. Mbangula), Friedl (C), Coulibaly (61. Malatini) – Puertas, Stage (65. Čović), Lynen, Schmid, Agu (65. I. Schmidt) – Njinmah (79. Sugawara), Grüll.
Sestavy:
Neuer (C) (46. Urbig) – Laimer, Kim Min-čä, Tah, Stanišić (69. Davies) – Kimmich (76. Bischof), Goretzka – Karl, Gnabry (69. Musiala), Díaz – Kane (86. Jackson).
Náhradníci:
Hein – Deman, Milošević, Topp.
Náhradníci:
Ulreich – Itó, Pavlović, Upamecano.
Žluté karty:
28. Lynen, 37. Stark, 90. Puertas
Žluté karty:
80. Musiala

Rozhodčí: Dankert – Rohde, Lupp

Německá Bundesliga
22. kolo 14. 2. 2026 18:30
Stuttgart Stuttgart : 1. FC Köln 1. FC Köln 0:0 (-:-)
Sestavy:
Nübel – Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt – Karazor (C), Andrés – Leweling, Undav, Führich – Demirović.
Sestavy:
Schwäbe (C) – Sebulonsen, Schmied, Özkacar, Lund – Thielmann, Martel, Krauß, Kamiński – Ache, Bülter.
Náhradníci:
Bredlow – Al-Dakhil, Búanání, el-Chanús, Hendriks, Stenzel, Stiller, Tomás, Vagnoman.
Náhradníci:
Zieler – Chávez, S. El Mala, Huseinbašić, Kainz, Schenten, van den Berg, Waldschmidt, Fürst.

Rozhodčí: Hartmann – Achmüller, Schultes

Německá Bundesliga
22. kolo 14. 2. 2026 15:30
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : Mönchengladbach Mönchengladbach 3:0 (2:0)
Góly:
24. Brown
34. Amajmúni
75. Knauff
Góly:
Sestavy:
Santos – Kristensen (46. Collins), Koch (C), Amenda – Dóan, Götze (70. Knauff), Larsson (79. Schirí), Brown – Amajmúni (79. Arrhov), Bahoya – Kalimuendo (17. Dahúd).
Sestavy:
Nicolas – Takaj, Elvedi, Sander (46. Mačino) – Ullrich, Engelhardt, Castrop (64. Scally), Stöger (65. Bolin), Reitz (C) – Tabaković (79. Mohya), Honorat.
Náhradníci:
Grahl, Zetterer – Baum, Kosugi.
Náhradníci:
Olschowsky – Chiarodia, Friedrich, Neuhaus, Urbich.
Žluté karty:
54. Götze, 78. Koch, 87. Arrhov
Žluté karty:
84. Reitz, 89. Engelhardt

Rozhodčí: Petersen

Počet diváků: 59500

Vstoupit do diskuse
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 22 18 3 1 82:19 57
2. Borussia DortmundDortmund 22 15 6 1 47:20 51
3. HoffenheimHoffenheim 22 14 3 5 47:28 45
4. LeverkusenLeverkusen 21 12 3 6 43:27 39
5. RB LipskoRB Lipsko 21 12 3 6 40:28 39
6. StuttgartStuttgart 21 12 3 6 38:28 39
7. Eintracht FrankfurtFrankfurt 22 8 7 7 44:46 31
8. FreiburgFreiburg 22 8 6 8 32:36 30
9. Hamburger SVHamburg 21 6 7 8 24:31 25
10. Union BerlínUnion Berlín 22 6 7 9 28:37 25
11. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 21 6 5 10 30:34 23
12. MönchengladbachMönchengladbach 22 5 7 10 25:37 22
13. AugsburgAugsburg 21 6 4 11 24:39 22
14. MohučMohuč 22 5 6 11 25:37 21
15. WolfsburgWolfsburg 21 5 4 12 29:44 19
16. Werder BrémyBrémy 22 4 7 11 22:42 19
17. St. PauliSt. Pauli 22 4 5 13 20:39 17
18. HeidenheimHeidenheim 21 3 4 14 19:47 13

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Kratina: Na nová Stínadla chceme zpátky reprezentaci. A Teplice z roku 2000

Teplice, 11.2. 2026, Představení projektu Stínadla 2.0, rekonstrukce...

Kapela Kabát otevírá velkým koncertem zrekonstruovaný stadion v Teplicích a fotbalová reprezentace sem přijíždí odehrát kvalifikační zápas o postup na mistrovství světa 2030. Zatím trochu bláznivá...

13. února 2026  12:44

Ligu národů začnou fotbalisté dvakrát doma, pak hned do Španělska a Anglie

Český útočník Patrik Schick se snaží zbavit svých anglických strážců.

Nejdřív doma Chorvatsko, o tři dny později Anglie, pak hned do Španělska a do Anglie. Během jedenácti dnů na přelomu září a října čeští fotbalisté odehrají čtyři utkání proti elitním mužstvům....

13. února 2026  11:24

