Češi zazářili v bundeslize: Schick dal opět gól, Coufal měl při výhře dvě asistence

Necelých šest týdnů před baráží o mistrovství světa jsou to pro fotbalovou reprezentaci pozitivní zprávy. Coufal s Hranáčem mají v Hoffenheimu, třetím týmu průběžné tabulky, klíčové role.
A Schick se trefil podruhé z posledních tří zápasů a s Leverkusenem je čtvrtý, hned za Hoffenheimem.
Valentýnský dárek od 𝙋𝘼𝙏𝙍𝙄𝙆𝘼 𝙎𝘾𝙃𝙄𝘾𝙆𝘼 pro fanoušky Bayeru! 🎁
Český útočník hlavičkou navýšil vedení Leverkusenu v zápase proti St. Pauli. 🇨🇿
Mimochodem, v sobotu krátce naskočil i další český záložník Alex Král, kterému v zimě ztroskotal přestup do řeckého Panathinaikosu. Za Union Berlín odehrál při porážce 2:3 v Hamburku poslední čtvrthodinu.
Leverkusen poslal proti St. Pauli do vedení už ve 13. minutě Quansah a o minutu později zvýšil Schick na 2:0. Český reprezentační útočník nejprve po úniku trefil brankáře Vasilje, ten ale vyrazil míč jen k nohám Vázqueze, jenž nacentroval zpět do nebezpečného prostoru a Schick hlavou gólmana hostů napodruhé překonal. Vítězství Bayeru ve druhém poločase vyšperkovali dalšími brankami Tapsoba a Poku.
Hoffenheim se proti Freiburgu dostal do dvoubrankového vedení po dvou podobných situacích. Coufal nejprve ve 46. minutě centrem našel hlavu Asllaniho a o pět minut později stejným způsobem vybídl ke skórování obránce Kabaka. Český reprezentační bek v 94. minutě uvolnil místo Francouzi Gendreyovi, jenž se po minutě na hřišti postaral o poslední branku.
Vladimír Coufal centruje 👉 Fisnik Asllani se trefuje! Hoffenheim po česko-kosovské spolupráci vede 1:0. 🇨🇿🅰️
Svěřenci Christiana Ilzera se oklepali z vysoké porážky na hřišti Bayernu z minulého kola (1:5) a právě na bavorský velkoklub ztrácí z třetího místa dvanáct bodů. Čtvrtý Leverkusen je o šest bodů za Hoffenheimem, ale odehrál o zápas méně.
Suverénní Bayern za osmnáctou ligovou výhrou dovedl kanonýr Kane, jenž proti Brémám nejprve otevřel skóre z penalty a záhy se postaral i o druhou trefu. V tomto ročníků bundesligy nastřílel už 26 branek a v kariéře má na kontě už 500 gólů. Výsledek v 70. minutě zpečetil Goretzka. Trenérovi Vincentu Kompanymu, jehož svěřenci vedou tabulku o šest bodů před Dortmundem, i přes klidnou výhru přidělalo vrásky zranění brankáře Neuera, kterého v poločase nahradil Urbig.
Frankfurt proti Mönchengladbachu začal cestu za první výhrou v novém roce už ve 24. minutě gólem Browna a ještě před přestávkou se k němu přidal Amajmúní. Třetí branku přidal 15 minut před koncem střídající Knauff. Eintracht je v tabulce sedmý a na pohárové příčky ztrácí osm bodů. Mönchengladbach čeká na výhru už šest kol a patří mu 12. příčka.
46. Asllani
51. Kabak
90+5. Gendrey
Baumann (C) – Coufal (90+4. Gendrey), Hranáč, Kabak, Hajdari – Kramarić (86. Bebou), Prömel, Avdullahu, Burger, Touré (74. Prass) – Asllani (74. Moerstedt).
Atubolu – Treu, Ginter (C), Ogbus, Günter – Eggestein, Osterhage – Irié (46. Rosenfelder, 57. Jung), Suzuki (57. Matanović), Scherhant (72. Grifo) – Höler.
L. Philipp – Damar, Djurić, Frees, Lässig.
F. Müller – Beste, Höfler, Makengo, Steinmann.
9. Touré, 24. Prömel, 53. Kabak
55. Osterhage
Rozhodčí: Florian Exner
Počet diváků: 22679
13. Vasilj (vla.)
14. Schick
52. Tapsoba
78. Poku
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Vázquez (59. Arthur), Palacios (80. Terrier), García, Grimaldo (72. Hofmann) – Maza (46. Tillman), Poku, Schick (59. Kofane).
Vasilj – Dźwigała, Ando, Mets – Saliakas (82. Ceesay), Sands (68. Hara), Irvine (C) (68. Fudžita), Pyrka – Sinani, Rasmussen, Kaars (82. Ritzka).
Omlin – Badé, E. Fernández, Oermann.
Voll – Aigbekaen, Oppie, Robatsch, Stevens.
90+2. Mets
Rozhodčí: Jablonski
35. Königsdörffer
45+2. Capaldo
82. Königsdörffer
28. Querfeld
89. Ilić
Heuer Fernandes – Capaldo (87. Elfadli), Vušković, Torunarigha – Jatta (74. Gočoleišvili), Vieira, Remberg, Muheim – Königsdörffer (87. Mikelbrencis), Glatzel (72. Poulsen), Otele (72. Dompé).
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Nsoki (83. Burke) – Trimmel, Khedira (75. Král), Kemlein (83. Schäfer), Köhn – Čong U-jong (61. Skarke) – Ilić, Ansah (61. Burcu).
Tangvik – Megeed, Philippe, Stange.
Raab – Haberer, Margraf, Preu.
50. Vušković, 66. Capaldo, 90+7. Mikelbrencis
Rozhodčí: Badstübner – Schüller, Hüwe
Počet diváků: 57000
22. Kane
25. Kane
70. Goretzka
Backhaus – Stark (46. Mbangula), Friedl (C), Coulibaly (61. Malatini) – Puertas, Stage (65. Čović), Lynen, Schmid, Agu (65. I. Schmidt) – Njinmah (79. Sugawara), Grüll.
Neuer (C) (46. Urbig) – Laimer, Kim Min-čä, Tah, Stanišić (69. Davies) – Kimmich (76. Bischof), Goretzka – Karl, Gnabry (69. Musiala), Díaz – Kane (86. Jackson).
Hein – Deman, Milošević, Topp.
Ulreich – Itó, Pavlović, Upamecano.
28. Lynen, 37. Stark, 90. Puertas
80. Musiala
Rozhodčí: Dankert – Rohde, Lupp
Nübel – Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt – Karazor (C), Andrés – Leweling, Undav, Führich – Demirović.
Schwäbe (C) – Sebulonsen, Schmied, Özkacar, Lund – Thielmann, Martel, Krauß, Kamiński – Ache, Bülter.
Bredlow – Al-Dakhil, Búanání, el-Chanús, Hendriks, Stenzel, Stiller, Tomás, Vagnoman.
Zieler – Chávez, S. El Mala, Huseinbašić, Kainz, Schenten, van den Berg, Waldschmidt, Fürst.
Rozhodčí: Hartmann – Achmüller, Schultes
24. Brown
34. Amajmúni
75. Knauff
Santos – Kristensen (46. Collins), Koch (C), Amenda – Dóan, Götze (70. Knauff), Larsson (79. Schirí), Brown – Amajmúni (79. Arrhov), Bahoya – Kalimuendo (17. Dahúd).
Nicolas – Takaj, Elvedi, Sander (46. Mačino) – Ullrich, Engelhardt, Castrop (64. Scally), Stöger (65. Bolin), Reitz (C) – Tabaković (79. Mohya), Honorat.
Grahl, Zetterer – Baum, Kosugi.
Olschowsky – Chiarodia, Friedrich, Neuhaus, Urbich.
54. Götze, 78. Koch, 87. Arrhov
84. Reitz, 89. Engelhardt
Rozhodčí: Petersen
Počet diváků: 59500