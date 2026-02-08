Hoffenheim schytal výprask na Bayernu. Z Čechů hrál jen Coufal a zavinil penaltu

Bayern vedl od 20. minuty. Hostující obránce Akpoguma, jenž v sestavě nahradil nemocného Robina Hranáče, ve vápně přišel o míč a následně ve snaze zabránit gólu stáhl domácího Díaze. Nigerijský hráč viděl červenou kartu a nařízenou penaltu Kane snadno proměnil.
Hoffenheim ve 35. minutě po velké chybě brankáře Neuera v rozehrávce vyrovnal gólem Kramariče. O deset minut později Díaze stáhl ve vápně Coufal a znovu z toho bylo vedení domácích po Kaneově pokutovém kopu.
Díaz navíc ještě před přestávkou využil oslabené obrany hostí a zvýšil na 3:1. Stejný hráč v 62. minutě vstřelil další gól a minutu před uplynutím řádné hrací doby zkompletoval hattrick. Hoffenheim prohrál po sedmi zápasech, na třetím místě ztrácí na Bayern 12 bodů.
Lipsko od úvodního hvizdu dominovalo a po přímém kopu Rauma se ve 29. minutě hlavou poprvé radoval Baumgartner. Do druhého poločasu však aktivněji vstoupili domácí a odměnou jim byl hned vyrovnávací gól Thielmanna. Nerozhodný stav však trval rovněž krátce a rakouský záložník Baumgartner svým druhým gólem rozhodl.
Tři dny před čtvrtfinále Německého poháru na hřišti Bayernu Lipsko vystřídalo Stuttgart na čtvrtém místě. Kolín zůstal desátý, pouhé čtyři body před barážovou příčkou.
Neuer – Stanišić, Upamecano, Tah (63. Itó), Davies (80. Laimer) – Kimmich, Pavlović – Olise (62. Karl), Gnabry (62. Musiala), Díaz – Kane (68. Jackson).
Baumann – Coufal, Akpoguma, Kabak, Hajdari – Touré (71. Gendrey), Kramarić (71. Damar), Avdullahu (81. Duric), Prömel, Prass (81. Moerstedt) – Asllani (65. Bebou).
Urbig – Goretzka, Bischof, Guerreiro.
L. Philipp – Lässig, Frees.
Schwäbe (C) – Krauß, Sebulonsen, Özkacar, Lund (78. Waldschmidt) – Thielmann (90. Schenten), Martel, Jóhannesson (69. Bülter), Kamiński – Ache (90. Chávez), S. El Mala.
Gulácsi – Henrichs (64. Baku), Orbán, Seiwald, Raum – Gruda (81. Gomis), Schlager, Baumgartner – Diomande (81. Banzuzi), Cardoso (64. Harder), Nusa (90+6. Finkgräfe).
Zieler – Huseinbašić, Niang, Schmied, van den Berg.
Vandevoordt – Bakayoko, Bitshiabu, Klostermann.
