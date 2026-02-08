Hoffenheim schytal výprask na Bayernu. Z Čechů hrál jen Coufal a zavinil penaltu

Autor: ,
  19:55
Fotbalisté Bayernu Mnichov v 21. kole německé ligy i díky hattricku Luise Díaze doma porazili Hoffenheim 5:1 a udrželi šestibodový náskok na druhý Dortmund. Vladimír Coufal za hosty odehrál celý zápas a zavinil penaltu. Lipsko zvítězilo v Kolíně nad Rýnem 2:1 a uspělo po dvou ztrátách. Oba góly vítězů obstaral Christoph Baumgartner.
Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z Bayernu. | foto: AP

Záložník Bayernu Lennart Karl si zpracovává míč v utkání s Hoffenheimem.
Útočník Bayernu Harry Kane zakončuje v utkání s Hoffeneheimem.
Útočník Hoffenheimu Andrej Kramarič slaví gól v utkání s Bayerneme.
Gólová radost utočníka Bayernu Harryho Kanea v utkání s Hoffenheimem.
7 fotografií

Bayern vedl od 20. minuty. Hostující obránce Akpoguma, jenž v sestavě nahradil nemocného Robina Hranáče, ve vápně přišel o míč a následně ve snaze zabránit gólu stáhl domácího Díaze. Nigerijský hráč viděl červenou kartu a nařízenou penaltu Kane snadno proměnil.

Hoffenheim ve 35. minutě po velké chybě brankáře Neuera v rozehrávce vyrovnal gólem Kramariče. O deset minut později Díaze stáhl ve vápně Coufal a znovu z toho bylo vedení domácích po Kaneově pokutovém kopu.

Gólová radost utočníka Bayernu Harryho Kanea v utkání s Hoffenheimem.

Díaz navíc ještě před přestávkou využil oslabené obrany hostí a zvýšil na 3:1. Stejný hráč v 62. minutě vstřelil další gól a minutu před uplynutím řádné hrací doby zkompletoval hattrick. Hoffenheim prohrál po sedmi zápasech, na třetím místě ztrácí na Bayern 12 bodů.

Lipsko od úvodního hvizdu dominovalo a po přímém kopu Rauma se ve 29. minutě hlavou poprvé radoval Baumgartner. Do druhého poločasu však aktivněji vstoupili domácí a odměnou jim byl hned vyrovnávací gól Thielmanna. Nerozhodný stav však trval rovněž krátce a rakouský záložník Baumgartner svým druhým gólem rozhodl.

Tři dny před čtvrtfinále Německého poháru na hřišti Bayernu Lipsko vystřídalo Stuttgart na čtvrtém místě. Kolín zůstal desátý, pouhé čtyři body před barážovou příčkou.

Německá Bundesliga
21. kolo 8. 2. 2026 17:30
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Hoffenheim Hoffenheim 5:1 (3:1)
Góly:
20. Kane
45. Kane
45+2. Díaz
62. Díaz
89. Díaz
Góly:
35. Kramarić
Sestavy:
Neuer – Stanišić, Upamecano, Tah (63. Itó), Davies (80. Laimer) – Kimmich, Pavlović – Olise (62. Karl), Gnabry (62. Musiala), Díaz – Kane (68. Jackson).
Sestavy:
Baumann – Coufal, Akpoguma, Kabak, Hajdari – Touré (71. Gendrey), Kramarić (71. Damar), Avdullahu (81. Duric), Prömel, Prass (81. Moerstedt) – Asllani (65. Bebou).
Náhradníci:
Urbig – Goretzka, Bischof, Guerreiro.
Náhradníci:
L. Philipp – Lässig, Frees.
Žluté karty:
13. Olise, 58. Tah
Žluté karty:
6. Prass, 44. Avdullahu
Červené karty:
Červené karty:
17. Akpoguma

Rozhodčí: Stieler

Německá Bundesliga
21. kolo 8. 2. 2026 15:30
1. FC Köln 1. FC Köln : RB Lipsko RB Lipsko 1:2 (0:1)
Góly:
51. Thielmann
Góly:
29. Baumgartner
56. Baumgartner
Sestavy:
Schwäbe (C) – Krauß, Sebulonsen, Özkacar, Lund (78. Waldschmidt) – Thielmann (90. Schenten), Martel, Jóhannesson (69. Bülter), Kamiński – Ache (90. Chávez), S. El Mala.
Sestavy:
Gulácsi – Henrichs (64. Baku), Orbán, Seiwald, Raum – Gruda (81. Gomis), Schlager, Baumgartner – Diomande (81. Banzuzi), Cardoso (64. Harder), Nusa (90+6. Finkgräfe).
Náhradníci:
Zieler – Huseinbašić, Niang, Schmied, van den Berg.
Náhradníci:
Vandevoordt – Bakayoko, Bitshiabu, Klostermann.
Žluté karty:
58. Thielmann
Žluté karty:
78. Raum, 78. Baumgartner, 90+4. Gulácsi

Rozhodčí: Willenborg – Mueller, Wessel

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

22. kolo

Borussia Dortmund vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
13.2. 20:30
  • 1.54
  • 4.42
  • 5.24
Leverkusen vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
14.2. 15:30
  • 1.44
  • 4.40
  • 6.92
Hoffenheim vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
14.2. 15:30
  • 1.78
  • 3.89
  • 4.08
Hamburger SV vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
14.2. 15:30
  • 2.49
  • 3.13
  • 2.89
Eintracht Frankfurt vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
14.2. 15:30
  • 1.96
  • 3.77
  • 3.48
Werder Brémy vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
14.2. 15:30
  • 6.50
  • 5.51
  • 1.37
Stuttgart vs. 1. FC Köln //www.idnes.cz/sport
14.2. 18:30
  • 1.50
  • 4.69
  • 5.41
Augsburg vs. Heidenheim //www.idnes.cz/sport
15.2. 15:30
  • 1.84
  • 3.68
  • 4.04
RB Lipsko vs. Wolfsburg //www.idnes.cz/sport
15.2. 17:30
  • 1.46
  • 4.97
  • 5.57

23. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

21. kolo

20. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 21 17 3 1 79:19 54
2. Borussia DortmundDortmund 21 14 6 1 43:20 48
3. HoffenheimHoffenheim 21 13 3 5 44:28 42
4. RB LipskoRB Lipsko 21 12 3 6 40:28 39
5. StuttgartStuttgart 21 12 3 6 38:28 39
6. LeverkusenLeverkusen 20 11 3 6 39:27 36
7. FreiburgFreiburg 21 8 6 7 32:33 30
8. Eintracht FrankfurtFrankfurt 21 7 7 7 41:46 28
9. Union BerlínUnion Berlín 21 6 7 8 26:34 25
10. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 21 6 5 10 30:34 23
11. Hamburger SVHamburg 20 5 7 8 21:29 22
12. MönchengladbachMönchengladbach 21 5 7 9 25:34 22
13. AugsburgAugsburg 21 6 4 11 24:39 22
14. MohučMohuč 21 5 6 10 25:33 21
15. WolfsburgWolfsburg 21 5 4 12 29:44 19
16. Werder BrémyBrémy 21 4 7 10 22:39 19
17. St. PauliSt. Pauli 21 4 5 12 20:35 17
18. HeidenheimHeidenheim 21 3 4 14 19:47 13

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Aktualizujeme
Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

8. února 2026,  aktualizováno  20:30

Haaland penaltou v závěru zařídil City výhru na Liverpoolu, slaví i Crystal Palace

Útočník Manchesteru City Erling Haaland slaví gól do sítě Liverpoolu.

Pořádně divoký průběh měl šlágr 25. kola anglické fotbalové ligy. Manchester City nakonec zvítězil na půdě Liverpoolu 2:1 díky penaltě, kterou ve třetí nastavené minutě proměnil Haaland. Předtím...

8. února 2026  14:50,  aktualizováno  20:15

Hoffenheim schytal výprask na Bayernu. Z Čechů hrál jen Coufal a zavinil penaltu

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 21. kole německé ligy i díky hattricku Luise Díaze doma porazili Hoffenheim 5:1 a udrželi šestibodový náskok na druhý Dortmund. Vladimír Coufal za hosty odehrál celý...

8. února 2026  19:55

Nervózní Frťala „nachodil“ 10 tisíc kroků. Radosta? V tréninku má na Chelsea

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala během utkání s Karvinou.

Když jsi nervózní, tak choď! Nebo aspoň přešlapuj na místě. Jako kouč fotbalistů Teplic Zdenko Frťala. Ve svém vymezeném prostoru u lavičky za 90 minut ligového zápasu s Karvinou naťapal snad 10...

8. února 2026  19:53

Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League

Sparťanská radost ve Zlíně, vlevo Andrew Irving. Posila z Premier League...

Ještě před dvěma měsíci nastoupil na slavném anglickém stadionu Old Trafford v Manchesteru proti domácím United, po nedávném přestupu z West Hamu do Sparty skotský záložník Andrew Irving má za sebou...

8. února 2026  19:06

Bohemians - Pardubice 1:2, hosté dali obě branky v deseti, soupeř jen snižoval

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Většinu zápasu hráli v oslabení, přesto slaví výhru. Pardubičtí fotbalisté zvítězili ve 21. kole Chance Ligy na půdě Bohemians 2:1 po gólech Smékala s Tankem ze druhého poločasu. Za domácí v závěru...

8. února 2026,  aktualizováno  17:48

Darida zase zářil, téma reprezentace brzy rozsekne. Po večerech mě to tíží, připouští

Radost hradeckého kapitána Vladimíra Daridy (vlevo)po trefě v utkání s Duklou.

Určitě musel očekávat, že vzhledem k výkonu a dvěma brankám, z nichž ta druhá je známkou fotbalové extratřídy, ta otázka padne. „Je to pro mě stále složité rozhodování a stále to ve mně uzrává,“...

8. února 2026  17:44

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

8. února 2026  14:34,  aktualizováno  17:27

Hradec Kr. - Dukla 3:0, jasná záležitost, dva góly dal Darida. Hosté zůstávají poslední

Radost fotbalistů Hradce Králové z gólu proti Dukle. Trefil se kapitán Vladimír...

Pohodlnou výhru 3:0 si ve 21. kole Chance Ligy připsali fotbalisté Hradce Králové. Duklu doma porazili hlavně díky kapitánovi Daridovi, který se v první půli prosadil dvakrát během tří minut. Po...

8. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:31

Snové dny slávisty Suleimana: po Benfice gól i v lize. A to ho rozhodčí nechtěl pustit

Premiérový gól slávistického záložníka Mubaraka Suleimana, který se trefil...

Pokud si neřekl o větší prostor na hřišti, tak aspoň o jmenovku na dres určitě. Slávistické číslo 45. Mubarak Suleiman. Střelec závěrečné branky v sobotním utkání s Mladou Boleslaví (4:0). „Za osm...

8. února 2026  8:59

Desátý ligový a rovnou vítězný. Šulc se ve Francii znovu trefil, Lyon už je třetí

Pavel Šulc a jeho oslava desátého gólu ve francouzské lize za Lyon.

Český fotbalista Pavel Šulc v dresu Olympique Lyon ve francouzské lize rozhodl jediným gólem o vítězství 1:0 svého týmu na hřišti Nantes. Lyon se po desáté ligové brance bývalého hráče Plzně posunul...

7. února 2026  23:41

Souček u výhry a Krejčí střídal, United slaví počtvrté. Palmer se blýskl hattrickem

Sledujeme online
Fotbalisté Wolverhamptonu se zlobí na sudího v utkání s Chelsea.

Jeden slaví, druhý smutní. Tomáš Souček z West Hamu byl v 25. kole Premier League u vítězství 2:0 v Burnley, zatímco Ladislav Krejčí, český reprezentační parťák, doma padl 1:3 s Chelsea, přičemž na...

7. února 2026  16:38,  aktualizováno  21:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.