Nejvíc Čechů v bundeslize za dekádu. Bayern obhajuje titul i s nejdražší posilou

Jeden z nich v týdnu rozšířil českou kolonii v Leverkusenu. Po dlouhých jednáních s Manchesterem United se talentovaný třiadvacetiletý brankář Matěj Kovář konečně dočkal rozuzlení dosavadního letního přešlapování.

Prodloužení hostování ve Spartě? Návrat do Anglie, nebo přestup?

Happy as larry, could not be happier! 😅🇨🇿 #Kovar2027 | #Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/qeSfW163mB