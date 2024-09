Müller dal gól a už má 710 startů. V čele bundesligy je ale o skóre Heidenheim

Pro Heidenheim jsou to snové týdny. Poté, co se dozvěděl své historicky první pohárové soupeře, se zvládl vrátit do domácí soutěže stylově.

V první půlhodině si vybudoval dvoubrankový náskok po penaltě osmnáctiletého hosta z Bayernu Mnichov Wannera za ruku a trefě Scienzy. Po změně stran přidali góly Beck a střídající Breunig.

Svěřenci Franka Schmidta, jenž v klubu působí už sedmnáctý rok a vytáhl ho z páté nejvyšší soutěže, vyhráli i pátý soutěžní zápas v sezoně a navázali na postup do Konferenční ligy. Premiéru v pohárové Evropě si zajistili vyřazením Häckenu.

Bayern pak poslal do vedení z penalty za ruku nejlepší střelec uplynulého ročníku Kane a otevřel si gólový účet v nové sezoně. V 59. minutě přišel na hřiště Müller a překonal v počtu startů za Bayern rekord brankářské legendy Seppa Maiera.

A čtyřiatřicetiletý útočník se dvanáct minut před koncem zapsal i mezi střelce. Skóroval v 16. bundesligové sezoně po sobě a vyrovnal rekord Holgera Facha, Matse Hummelse, Bernda Nickela, Olafa Thona a Michaela Zorca. V závěru nastaveného času mohl Freiburg po ruce Palhinhy alespoň snížit z penalty, ale Höler neproměnil.

Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Freiburg Freiburg 2:0 (1:0) Góly:

38. Kane

78. T. Müller Góly:

Sestavy:

Neuer (C) – Kimmich, Kim Min-čä, Upamecano (89. Goretzka), Guerreiro – Musiala (74. Laimer), Pavlović (74. Palhinha) – Olise (59. T. Müller), Tel (59. Coman), Gnabry – Kane. Sestavy:

F. Müller – Kübler (82. Ogbus), Rosenfelder, Lienhart, Günter (C) (82. Makengo) – M. Eggestein, Osterhage (73. Höler) – Dōan, Röhl (63. Dinkçi), Grifo (63. Sallai) – Adamu. Náhradníci:

Ulreich – Boey, Davies, Dier. Náhradníci:

Atubolu – Ginter, Höfler, Muslija. Žluté karty:

31. Upamecano Žluté karty:

Rozhodčí: Dingert – Kempkes, Waschitzki-Günther