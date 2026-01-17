Hoffenheim se rozloučil s Kadeřábkem. Pak i s Čechy v sestavě porazil Leverkusen

Kadeřábek se tehdy mohl rozloučit pouze prostřednictvím videa – o jeho konci v klubu po vypršení smlouvy totiž vedení rozhodlo až po posledním utkáním minulé sezony.
Teď si to třiatřicetiletý český obránce, jenž v německém týmu působil 10 let, vynahradil.
„Rád vás všechny vidím. Mám se dobře, ale samozřejmě na mě teď dolehl smutek, když jsem se sem vrátil. Ale zvládnu to,“ říká na krátkém videu z útrob stadionu, které klub nahrál na sociální sítě.
Za doprovodu manželky Terezy a dvou dětí přišel před úvodním hvizdem na trávník, kde si převzal památeční dres. Fanoušci si pro něj připravili choreo s nápisem „Díky, Pavle“.
Zápas pak rozhodl Nizozemec Burger, který se trefil z přímého kopu z pravé strany vápna ke vzdálenější tyči.
Hoffenheim zvítězil na domácí půdě pošesté za sebou a proti Leverkusenu zde uspěl poprvé po téměř šesti letech. Navíc se posunul na třetí příčku. Bayer drží na šestém místě poslední pohárovou pozici a na svého přemožitele už ztrácí čtyři body.
Dortmund proti St. Pauli přišel o dvougólové vedení, ale nakonec hosty z Hamburku porazil 3:2 a upevnil si druhé místo v tabulce. V šesté minutě závěrečného nastavení o vítězství favorita nad posledním týmem tabulky rozhodl kapitán Can, který proměnil penaltu za faul.
Gól a asistenci v zápase zaznamenal Adeyemi, který se do statistik zapsal poprvé od listopadové trefy do sítě Leverkusenu.
9. Burger
Baumann /C/ – Coufal, Hranáč, Hajdari, da Silva – Avdullahu, Burger – Kramarić (79. Moerstedt), Asllani (69. Prömel), Prass (79. Gendrey) – Lemperle (90+1. Bebou).
Flekken (60. Blaswich) – Andrich /C/, Badé, Quansah – Soares (46. Maza), Fernández (46. Kofane), García, Grimaldo – Tillman, Poku (74. Tella, 82. Hofmann) – Schick.
Philipp – Akpoguma, Kabak, Damar, Touré.
Belocian, Vázquez, Terrier, Sarco.
62. Hranáč
84. Quansah
Rozhodčí: Schlager – Waschitzki, Fritsch
Počet diváků: 26957
Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – Schlager, Seiwald, Baumgartner – Diomande, Cardoso, Nusa.
Neuer (C) – Bischof, Upamecano, Tah, Itō – Pavlović, Goretzka – Gnabry, Karl, Díaz – Kane.
Vandevoordt – Henrichs, Finkgräfe, Nedeljković, Bitshiabu, Maksimović, Banzuzi, Gomis, Harder.
Urbig – Kim Min-čä, Davies, Guerreiro, Kimmich, Musiala, Olise, Chávez, Daiber.
45+1. Brandt
54. Adeyemi
90+6. Can
62. Sands
72. Jones
Kobel – Can (C), Anton, N. Schlotterbeck – Ryerson (71. Couto), Bellingham, Nmecha (83. Özcan), Svensson – Adeyemi (71. Beier), Brandt (83. Chukwuemeka) – Silva (71. Guirassy).
Vasilj – Dźwigała (64. Ando), Wahl, Mets – Pyrka, Sands, Smith (C), Ritzka (64. Oppie) – Fudžita, Kaars (64. Jones), Lage.
Meyer – Duranville, Mané, Süle.
Gazdov – Afolayan, Ceesay, Robatsch, Saliakas, Stevens.
15. N. Schlotterbeck, 43. Adeyemi, 69. Bellingham
38. Smith
Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann
Počet diváků: 81365
Heuer Fernandes – Capaldo (C) (67. Gočoleišvili), Vušković, Torunarigha – Jatta (84. Ramos), Vieira, Remberg, Muheim – Downs (80. Glatzel), Königsdörffer (67. Philippe), Dompé (80. Røssing-Lelesiit).
Nicolas – Sander, Elvedi, Diks (88. Takaj) – Scally, Reitz (C), Engelhardt, Netz – Honorat (69. Castrop), Neuhaus (69. Reyna) – Tabaković (90+2. Mačino).
Hermann – Mikelbrencis, Megeed, Pherai.
Omlin – Ullrich, Stöger, Mohya, Ranos.
80. Torunarigha
42. Engelhardt, 59. Diks
Rozhodčí: Robert Schröder
57. Ache
85. Ache
29. Bell
Schwäbe – Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkacar (46. Lund) – Kamiński, Jóhannesson (46. Ache), Martel (46. Krauß), Castro-Montes (83. Thielmann) – Maina (73. Waldschmidt), S. El Mala – Bülter.
Batz – Kohr, Bell (74. Maloney), Potulski – da Costa, Nebel (90. Moreno Fell), Sano (90. Nordin), I Čä-song (74. Bøving), Widmer – Silas (61. Sieb), Tietz.
Zieler – van den Berg, Kainz, Schenten.
Rieß – Leitsch, Kawasaki, Bobzien.
18. Martel, 72. S. El Mala, 72. Bülter, 87. Krauß
43. I Čä-song, 61. Widmer, 72. Batz, 72. Tietz
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz
Počet diváků: 50000
81. Jenz
45+1. Beck
Grabara – Bürger (59. Kumbedi), Jenz, Koulierakis, Zehnter (46. Paredes) – Gerhardt (70. Lindstrøm), Arnold (C) – Eriksen, Majer (59. Daghim), Wimmer – Amúra.
Ramaj – Föhrenbach (77. Stergiou), Gimber, Mainka (C), Busch – Dorsch (86. Kerber), Ibrahimović, Schöppner, Beck (77. Schimmer) – Honsak (90. Traoré), Pieringer (86. Kaufmann).
Pervan – Fischer, Hensel, Vavro, Souza.
Feller – Niehues, Siersleben, Wagner.
16. Arnold, 59. Eriksen, 69. Paredes, 89. Lindstrøm
26. Busch, 29. Dorsch, 58. Föhrenbach
Rozhodčí: Welz – Petersen, Thomsen
Počet diváků: 19361