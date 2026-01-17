Hoffenheim se rozloučil s Kadeřábkem. Pak i s Čechy v sestavě porazil Leverkusen

Souboj českých fotbalistů v německé lize dopadl lépe pro Vladimíra Coufala s Robinem Hranáčem. Jejich Hoffenheim v 18. kole doma zvítězil 1:0 nad Leverkusenem, do jehož sestavy se vrátil po drobném zranění kotníku útočník Patrik Schick. Před utkáním se s domácími fanoušky rozloučil Pavel Kadeřábek, jenž loni v létě z klubu odešel a aktuálně působí ve Spartě.
Fotogalerie4

Hoffenheimský záložník Wouter Burger (vlevo) slaví svůj gól s Vladimírem Coufalem. | foto: AP

Kadeřábek se tehdy mohl rozloučit pouze prostřednictvím videa – o jeho konci v klubu po vypršení smlouvy totiž vedení rozhodlo až po posledním utkáním minulé sezony.

Teď si to třiatřicetiletý český obránce, jenž v německém týmu působil 10 let, vynahradil.

Dlouhodobý hoffenheimský obránce Pavel Kadeřábek se před zápasem proti Leverkusenu rozloučil s fanoušky.

„Rád vás všechny vidím. Mám se dobře, ale samozřejmě na mě teď dolehl smutek, když jsem se sem vrátil. Ale zvládnu to,“ říká na krátkém videu z útrob stadionu, které klub nahrál na sociální sítě.

Za doprovodu manželky Terezy a dvou dětí přišel před úvodním hvizdem na trávník, kde si převzal památeční dres. Fanoušci si pro něj připravili choreo s nápisem „Díky, Pavle“.

Zápas pak rozhodl Nizozemec Burger, který se trefil z přímého kopu z pravé strany vápna ke vzdálenější tyči.

Hoffenheim zvítězil na domácí půdě pošesté za sebou a proti Leverkusenu zde uspěl poprvé po téměř šesti letech. Navíc se posunul na třetí příčku. Bayer drží na šestém místě poslední pohárovou pozici a na svého přemožitele už ztrácí čtyři body.

Dortmund proti St. Pauli přišel o dvougólové vedení, ale nakonec hosty z Hamburku porazil 3:2 a upevnil si druhé místo v tabulce. V šesté minutě závěrečného nastavení o vítězství favorita nad posledním týmem tabulky rozhodl kapitán Can, který proměnil penaltu za faul.

Gól a asistenci v zápase zaznamenal Adeyemi, který se do statistik zapsal poprvé od listopadové trefy do sítě Leverkusenu.

Německá Bundesliga
18. kolo 17. 1. 2026 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Leverkusen Leverkusen 1:0 (1:0)
Góly:
9. Burger
Góly:
Sestavy:
Baumann /C/ – Coufal, Hranáč, Hajdari, da Silva – Avdullahu, Burger – Kramarić (79. Moerstedt), Asllani (69. Prömel), Prass (79. Gendrey) – Lemperle (90+1. Bebou).
Sestavy:
Flekken (60. Blaswich) – Andrich /C/, Badé, Quansah – Soares (46. Maza), Fernández (46. Kofane), García, Grimaldo – Tillman, Poku (74. Tella, 82. Hofmann) – Schick.
Náhradníci:
Philipp – Akpoguma, Kabak, Damar, Touré.
Náhradníci:
Belocian, Vázquez, Terrier, Sarco.
Žluté karty:
62. Hranáč
Žluté karty:
84. Quansah

Rozhodčí: Schlager – Waschitzki, Fritsch

Počet diváků: 26957

Německá Bundesliga
18. kolo 17. 1. 2026 18:30
zápas probíhá
RB Lipsko RB Lipsko : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)
Sestavy:
Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – Schlager, Seiwald, Baumgartner – Diomande, Cardoso, Nusa.
Sestavy:
Neuer (C) – Bischof, Upamecano, Tah, Itō – Pavlović, Goretzka – Gnabry, Karl, Díaz – Kane.
Náhradníci:
Vandevoordt – Henrichs, Finkgräfe, Nedeljković, Bitshiabu, Maksimović, Banzuzi, Gomis, Harder.
Náhradníci:
Urbig – Kim Min-čä, Davies, Guerreiro, Kimmich, Musiala, Olise, Chávez, Daiber.
Německá Bundesliga
18. kolo 17. 1. 2026 15:30
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : St. Pauli St. Pauli 3:2 (1:0)
Góly:
45+1. Brandt
54. Adeyemi
90+6. Can
Góly:
62. Sands
72. Jones
Sestavy:
Kobel – Can (C), Anton, N. Schlotterbeck – Ryerson (71. Couto), Bellingham, Nmecha (83. Özcan), Svensson – Adeyemi (71. Beier), Brandt (83. Chukwuemeka) – Silva (71. Guirassy).
Sestavy:
Vasilj – Dźwigała (64. Ando), Wahl, Mets – Pyrka, Sands, Smith (C), Ritzka (64. Oppie) – Fudžita, Kaars (64. Jones), Lage.
Náhradníci:
Meyer – Duranville, Mané, Süle.
Náhradníci:
Gazdov – Afolayan, Ceesay, Robatsch, Saliakas, Stevens.
Žluté karty:
15. N. Schlotterbeck, 43. Adeyemi, 69. Bellingham
Žluté karty:
38. Smith

Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann

Počet diváků: 81365

Německá Bundesliga
18. kolo 17. 1. 2026 15:30
Hamburger SV Hamburger SV : Mönchengladbach Mönchengladbach 0:0 (0:0)
Sestavy:
Heuer Fernandes – Capaldo (C) (67. Gočoleišvili), Vušković, Torunarigha – Jatta (84. Ramos), Vieira, Remberg, Muheim – Downs (80. Glatzel), Königsdörffer (67. Philippe), Dompé (80. Røssing-Lelesiit).
Sestavy:
Nicolas – Sander, Elvedi, Diks (88. Takaj) – Scally, Reitz (C), Engelhardt, Netz – Honorat (69. Castrop), Neuhaus (69. Reyna) – Tabaković (90+2. Mačino).
Náhradníci:
Hermann – Mikelbrencis, Megeed, Pherai.
Náhradníci:
Omlin – Ullrich, Stöger, Mohya, Ranos.
Žluté karty:
80. Torunarigha
Žluté karty:
42. Engelhardt, 59. Diks

Rozhodčí: Robert Schröder

Německá Bundesliga
18. kolo 17. 1. 2026 15:30
1. FC Köln 1. FC Köln : Mohuč Mohuč 2:1 (0:1)
Góly:
57. Ache
85. Ache
Góly:
29. Bell
Sestavy:
Schwäbe – Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkacar (46. Lund) – Kamiński, Jóhannesson (46. Ache), Martel (46. Krauß), Castro-Montes (83. Thielmann) – Maina (73. Waldschmidt), S. El Mala – Bülter.
Sestavy:
Batz – Kohr, Bell (74. Maloney), Potulski – da Costa, Nebel (90. Moreno Fell), Sano (90. Nordin), I Čä-song (74. Bøving), Widmer – Silas (61. Sieb), Tietz.
Náhradníci:
Zieler – van den Berg, Kainz, Schenten.
Náhradníci:
Rieß – Leitsch, Kawasaki, Bobzien.
Žluté karty:
18. Martel, 72. S. El Mala, 72. Bülter, 87. Krauß
Žluté karty:
43. I Čä-song, 61. Widmer, 72. Batz, 72. Tietz

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz

Počet diváků: 50000

Německá Bundesliga
18. kolo 17. 1. 2026 15:30
Wolfsburg Wolfsburg : Heidenheim Heidenheim 1:1 (0:1)
Góly:
81. Jenz
Góly:
45+1. Beck
Sestavy:
Grabara – Bürger (59. Kumbedi), Jenz, Koulierakis, Zehnter (46. Paredes) – Gerhardt (70. Lindstrøm), Arnold (C) – Eriksen, Majer (59. Daghim), Wimmer – Amúra.
Sestavy:
Ramaj – Föhrenbach (77. Stergiou), Gimber, Mainka (C), Busch – Dorsch (86. Kerber), Ibrahimović, Schöppner, Beck (77. Schimmer) – Honsak (90. Traoré), Pieringer (86. Kaufmann).
Náhradníci:
Pervan – Fischer, Hensel, Vavro, Souza.
Náhradníci:
Feller – Niehues, Siersleben, Wagner.
Žluté karty:
16. Arnold, 59. Eriksen, 69. Paredes, 89. Lindstrøm
Žluté karty:
26. Busch, 29. Dorsch, 58. Föhrenbach

Rozhodčí: Welz – Petersen, Thomsen

Počet diváků: 19361

17. ledna 2026  12:44,  aktualizováno  18:26

Hoffenheim se rozloučil s Kadeřábkem. Pak i s Čechy v sestavě porazil Leverkusen

Role SLO v českém fotbale roste. Posílila ji nová smlouva LFA s policií

Fanoušci Sparty se shromažďují na Staroměstském náměstí, odkud se vydají na...

Významné posílení role Supporter Liaison Officerů (SLO), zjednodušeně prostředník či koordinátor mezi klubem a fanoušky, přináší nová smlouva Ligové fotbalové asociace (LFA) s Policií ČR. „Role SLO...

16. ledna 2026  12:56

Legendy přes palubu. Kdo bude lídr? Sigma přišla o hecíře, dříče i hlas v kabině

Kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite s trofejí pro vítěze MOL Cupu.

Po kapitánovi odchází z fotbalové Sigmy další stěžejní článek týmu. Jan Navrátil bezesporu zaslouží označení olomoucká legenda, vždyť se Sigmou vyhrál oba tituly v tuzemském poháru. V pětatřiceti...

16. ledna 2026  10:27

