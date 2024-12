Bayern v bundeslize poprvé prohrál, za Leverkusen po zranění nastoupil Schick

Mohuč otevřela skóre čtyři minuty před pauzou.

Sérii nedůrazností v obraně Bayernu potrestal I Če-song. Dvaatřicetiletý jihokorejský záložník následně uzavřel úvodní hodinu utkání svou druhou trefou. Asistenci si u obou branek připsal útočník Sieb, jenž v 15. minutě nahradil zraněného Burkardta. Lídr bundesligy zvládl už jen snížit, tři minuty před koncem se prosadil Sané.

První bundesligovou porážku zažil trenér mnichovského týmu Vincent Kompany, jenž se minulý týden stal teprve třetím trenérem v historii německé nejvyšší soutěže, který v prvních 13 ligových zápasech neprohrál.

Leverkusen šel v Augsburgu do vedení ve 14. minutě, po Frimpongově přízemním centru se podruhé v sezoně prosadil Francouz Terrier. Konečný výsledek stanovil umístěnou střelou pět minut před poločasem Wirtz. Německý supertalent tak svou šestou brankou v sezoně vyrovnal zraněného nejlepšího týmového střelce Boniface a s pěti asistencemi navrch je nejproduktivnějším hráčem Bayeru.

Svěřenci Xabiho Alonsa v letošním kalendářním roce neprohráli ani jeden ze 17 venkovních zápasů, což se dosud podařilo jen Bayernu Mnichov v letech 1986 a 2013. Uzdravený Patrik Schick nastoupil v 69. minutě.

Zápas mezi Unionem Berlín a Bochumí byl v nastaveném čase přerušen za stavu 1:1 poté, co byl hostující brankář Drewes zasažen do hlavy předmětem letícím z hlediště. Jednatřicetiletý Němec musel být následně ošetřen a odveden do šatny, kam rozhodčí Martin Petersen poslal i zbylé hráče obou týmů. Zápas se dohrál po zhruba dvacetiminutovém přerušení.

Mohuč Mohuč : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 2:1 (1:0) Góly:

41. I Čä-song

60. I Čä-song Góly:

87. Sané Sestavy:

Zentner – Jenz, Bell, Kohr – Caci, Sano, Amiri, Mwene – Nebel (83. Hong Hjun-sok), I Čä-song – Burkardt (C) (15. Sieb, 77. Onisiwo). Sestavy:

Peretz – Laimer, Dier (64. Tel), Kim Min-čä, Guerreiro (58. Boey) – Kimmich, Pavlović (58. Goretzka) – Olise, Musiala, Sané – T. Müller (C). Náhradníci:

Rieß – Hanche-Olsen, Leitsch, Veratschnig, Weiper, Widmer. Náhradníci:

Pavlesic, Schmitt – Aznou, Ibrahimović, Asare, Upamecano. Žluté karty:

49. Kohr, 90. Mwene Žluté karty:

78. Kimmich, 90+5. Laimer Rozhodčí: F. Willenborg – G. Kleve, R. Wessel (GER)

Augsburg Augsburg : Leverkusen Leverkusen 0:2 (0:2) Góly:

Góly:

14. Terrier

40. Wirtz Sestavy:

Labrović – Matsima, Gouweleeuw (C), K. Schlotterbeck – Jakić – Wolf, Frank Onyeka, Maier (46. Kömür), Giannoulis (59. Koudossou) – Essende (76. Vargas), Tietz (59. Claude-Maurice). Sestavy:

Hrádecký (C) – Tapsoba, Tah, Hincapié – Frimpong (90+2. Soares), Xhaka, Andrich (87. Palacios), Grimaldo (90+2. Belocian) – Terrier (68. Schick), Wirtz – Tella (87. García). Náhradníci:

Klein – Bauer, Breithaupt, Gumny, Mounié. Náhradníci:

Kovář – Mukiele, Francis Onyeka, Stěpanov. Žluté karty:

12. Frank Onyeka, 44. Gouweleeuw, 55. Tietz Žluté karty:

Rozhodčí: F. Zwayer – R. Kempter, C. Dietz

Mönchengladbach Mönchengladbach : Kiel Kiel 4:1 (3:1) Góly:

1. Kleindienst

26. Hack

43. Pléa

79. Pléa Góly:

30. Gigović Sestavy:

Nicolas – Scally (86. Chiarodia), Itakura, Elvedi, Ullrich (80. Friedrich) – Reitz (86. Stöger), Sander – Honorat (86. Lainer), Pléa, Hack (80. Netz) – Kleindienst /C/. Sestavy:

Weiner – Schulz (46. Bernhardsson), Ivezić, Geschwill – Rosenboom, Holtby /C/ (62. Mačino), Remberg, Gigović (83. Knudsen), Porath – Skrzybski (73. Javorček), Harres (46. Pichler). Náhradníci:

Omlin – Fukuda, Swider, Pesch. Náhradníci:

Dähne – Komenda, Kelati, Arp. Žluté karty:

69. Scally Žluté karty:

77. Remberg Rozhodčí: Schlager – Waschitzki, Neitzel (GER) Počet diváků: 53 662

Union Berlín Union Berlín : Bochum Bochum 1:1 (1:1) Góly:

33. Hollerbach Góly:

23. Sissoko Sestavy:

Rönnow – Doekhi, Vogt, Leite – Skov, Schäfer (68. Kemlein), Khedira (C) (79. Vertessen), Rothe (79. Haberer) – Čong U-jong (68. Bénes), Hollerbach – Skarke (56. Siebatcheu). Sestavy:

Drewes – Bernardo, Orděc, Oermann – Wittek (C) (74. Medić), Sissoko (88. de Wit), Bero, Passlack – Holtmann (37. Losilla), Broschinski (88. P. Hofmann), Mijoši. Náhradníci:

Schwolow – Querfeld, Roussillon, Trimmel. Náhradníci:

Horn – Boadu, Daschner, Loosli, Pannewig. Žluté karty:

37. Hollerbach, 67. Vogt Žluté karty:

50. Broschinski, 90+1. Drewes Červené karty:

Červené karty:

13. Mijoši Rozhodčí: Petersen – Sather, Thielert Počet diváků: 22 012