Hoffenheim otočil zápas s Leverkusenem. V základu hráli Schick, Coufal i Hranáč

  18:08
Leverkusen v úvodním kole německé fotbalové bundesligy neudržel vedení a na domácí půdě podlehl Hoffenheimu 1:2. Český útočník Patrik Schick, který v dresu domácích vicemistrů odehrál celý zápas, neskóroval. Po konci smlouvy ve West Hamu debutoval za Hoffenheim v ligovém utkání krajní obránce Vladimír Coufal. Jeho kolega z obrany Robin Hranáč odehrál 75 minut.
Zklamaný Patrik Schick a jeho spoluhráči z Leverkusenu po domácí prohře s Hoffenheimem. | foto: Reuters

Útočník Adam Hložek do zápasu nezasáhl kvůli zlomenině kůstky v pravém chodidle, kterou si přivodil v tréninku.

everkusen se dostal do vedení po šesti minutách, hlavou se prosadil stoper Quansah. Hoffenheim ještě do poločasu srovnal zásluhou Kosovana Asllaniho, který ve druhém poločase přidal ještě asistenci na vítězný gól Lemperleho. První ligový zápas novému kouči Leverkusenu Eriku ten Hagovi nevyšel a jeho tým prohrál s Hoffenheimem po více než třech letech.

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu si hlídá míč před Kokim Machidou z Hoffenheimu.

Union Berlín porazil Stuttgart 2:1 po dvou trefách Ansaha, který se po příchodu z druholigového Paderbornu stal prvním hráčem v historii klubu, jenž při debutu skóroval dvakrát. Celek z hlavního města tak neprohrál ani pátý po sobě jdoucí otevírací zápas německé nejvyšší soutěže. K tomu Unionu dopomohl i záložník Alex Král, který vstoupil do hry v 67. minutě.

Wolfsburg pod vedením nového trenéra Paula Simonise zvítězil na startu sezony i s českým křídelníkem Václavem Černým, který odehrál závěrečné dvě minuty, na hřišti Heidenheimu 3:1.

Eintracht Frankfurt vstoupil do sezony vítězně, doma porazil Brémy 4:1. Na vysokém vítězství se podílel gólem a dvěma asistencemi devatenáctiletý Turek Uzun. Ten se stal nejmladším hráčem Frankfurtu od sezony 2004/05, který se podílel na třech gólech v jednom zápase bundesligy.

Brémy pod novým trenérem Horstem Steffenem prohrály i druhé soutěžní utkání po sobě. Před týdnem vypadly z Německého poháru pro prohře 0:1 s druholigovou Arminií Bielefeld.

Německá Bundesliga
1. kolo 23. 8. 2025 15:30
Leverkusen Leverkusen : Hoffenheim Hoffenheim 1:2 (1:1)
Góly:
6. Quansah
Góly:
25. Asllani
52. Lemperle
Sestavy:
Flekken – Arthur (46. Poku), Grimaldo, Hincapié – Tapsoba, Quansah, García, Andrich (C) – Schick, Maza (84. Echeverri) – Tella (84. Kofane).
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal (88. Prömel), Bernardo, Avdullahu, Hranáč (75. Akpoguma) – Mačida (45+1. Chaves), Kramarić, Burger (46. Tohumcu), Asllani – Lemperle (75. Prass), Touré.
Náhradníci:
Blaswich, Lomb – Tape, Sarco, Mensah, Natali.
Náhradníci:
L. Philipp – Damar, Mokwa, Moerstedt.
Žluté karty:
Žluté karty:
37. Kramarić, 42. Mačida, 45+2. Avdullahu, 84. Tohumcu

Rozhodčí: D. Siebert – J. Seidel, R. Foltyn

Počet diváků: 30000

Německá Bundesliga
1. kolo 23. 8. 2025 15:30
Heidenheim Heidenheim : Wolfsburg Wolfsburg 1:3 (1:1)
Góly:
29. Scienza
Góly:
20. Skov Olsen
66. Svanberg
87. Amúra
Sestavy:
Ramaj – Mainka (C), Gimber, Siersleben (78. Beck) – Busch, Dorsch (61. Kerber), Schöppner, Föhrenbach (61. Traoré) – Scienza, Ibrahimović (71. Honsak) – Zivzivadze (71. Kaufmann).
Sestavy:
Grabara – Fischer (89. Gerhardt), Jenz, Koulierakis, Zehnter – Arnold (C), Souza – Skov Olsen (89. Černý), Majer (64. Svanberg), Wimmer – Pejčinović (64. Amúra).
Náhradníci:
K. Müller – Niehues, Wagner, Kolle.
Náhradníci:
M. Müller – Angély, Dárdai, Wind, Odogu.
Žluté karty:
5. Ramaj, 90+2. Traoré
Žluté karty:
37. Skov Olsen, 41. Jenz, 42. Arnold

Rozhodčí: Brand – Stein, Beitinger

Počet diváků: 13000

Německá Bundesliga
1. kolo 23. 8. 2025 15:30
Union Berlín Union Berlín : Stuttgart Stuttgart 2:1 (2:0)
Góly:
18. Ansah
45+4. Ansah
Góly:
87. Tomás
Sestavy:
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Rothe – Trimmel (C) (84. Juranović), Schäfer, Khedira, Haberer (67. Král), Skov (67. Köhn) – Ansah (75. Burke), Ilić.
Sestavy:
Nübel – Vagnoman (71. Führich), Jaquez, Chabot, Mittelstädt – Karazor (C) (82. Jovanović), Stiller – Leweling, Undav, Woltemade – Demirović (65. Tomás).
Náhradníci:
Raab – Skarke, Kemlein, Ljubičić, Čong U-jong.
Náhradníci:
Bredlow – Hendriks, Stenzel, Jeltsch, Nartey, Andrés.
Žluté karty:
26. Trimmel, 51. Haberer, 58. Khedira, 83. Ilić
Žluté karty:
34. Undav, 36. Demirović, 52. Vagnoman, 84. Leweling

Rozhodčí: Hartmann – Thielert, Gorniak

Německá Bundesliga
1. kolo 23. 8. 2025 15:30
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : Werder Brémy Werder Brémy 4:1 (2:0)
Góly:
22. Uzun
25. Bahoya
47. Bahoya
70. Knauff
Góly:
48. Njinmah
Sestavy:
Zetterer – Kristensen, Koch (C), Theate, Collins – Šájbí, Larsson (83. Højlund) – Dōan (83. Brown), Uzun (74. Götze), Bahoya (68. Knauff) – Burkardt (68. Wahi).
Sestavy:
Backhaus – Agu, Malatini, Stark (79. Coulibaly), Friedl (C) – Bittencourt (79. Topp), Lynen – Njinmah, Schmid, Mbangula (65. Čović) – Grüll (90. Hansen-Aarøen).
Náhradníci:
Grahl – Batshuayi, Buta, Nkounkou.
Náhradníci:
Kolke – Adeh, Alvero, Opitz, Schmetgens.
Žluté karty:
12. Kristensen
Žluté karty:
35. Malatini, 58. Njinmah, 58. Stark

Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann

Německá Bundesliga
1. kolo 23. 8. 2025 15:30
Freiburg Freiburg : Augsburg Augsburg 1:3 (0:3)
Góly:
58. Grifo
Góly:
31. Kübler (vla.)
42. Matsima
45+2. Wolf
Sestavy:
Atubolu – Kübler, Günter (C) (82. Makengo), Manzambi (81. Scherhant), Ginter – Lienhart, Dinkçi (60. Irié) – Eggestein, Höler, Suzuki (70. Röhl) – Grifo.
Sestavy:
Dahmen – K. Schlotterbeck, Giannoulis (60. Tietz), Wolf (86. Zesiger) – Fellhauer (87. Maier), Jakić, Matsima, Gouweleeuw (C) – Kömür, Saad (71. Rexhbeçaj) – Massengo.
Náhradníci:
F. Müller – Jung, Höfler, Adamu, Ogbus.
Náhradníci:
Labrović – N. Banks, Mounié, Dong, Pedersen.
Žluté karty:
37. Dinkçi, 40. Günter, 45+6. Ginter, 90+6. Irié
Žluté karty:
50. Matsima, 61. Kömür, 68. Tietz, 86. Wolf, 90+5. Rexhbeçaj

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz

Počet diváků: 33600

Německá Bundesliga
1. kolo 23. 8. 2025 18:30
St. Pauli St. Pauli : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:0 (-:-)
Sestavy:
Vasilj – Dźwigała, Smith, Wahl – Oppie, Fudžita, Sands, Pyrka – Sinani – Lage, Hountondji.
Sestavy:
Kobel – Bensebajní, Anton, Mané – Svensson, Sabitzer, Couto, Bellingham, Groß – Adeyemi, Guirassy.
Náhradníci:
Voll – Afolayan, Ahlstrand, S. Banks, Ceesay, Metcalfe, Ritzka, Robatsch, Saliakas.
Náhradníci:
Meyer – Beier, Brandt, Campbell, Nmecha, Özcan, Ryerson.

Rozhodčí: Jöllenbeck – Weickenmeier, Stegemann (GER)

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 6:0 3
2. Eintracht FrankfurtFrankfurt 1 1 0 0 4:1 3
3. AugsburgAugsburg 1 1 0 0 3:1 3
3. WolfsburgWolfsburg 1 1 0 0 3:1 3
5. HoffenheimHoffenheim 1 1 0 0 2:1 3
5. Union BerlínUnion Berlín 1 1 0 0 2:1 3
7. Borussia DortmundDortmund 0 0 0 0 0:0 0
7. MohučMohuč 0 0 0 0 0:0 0
7. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 0 0 0 0 0:0 0
7. MönchengladbachMönchengladbach 0 0 0 0 0:0 0
7. Hamburger SVHamburg 0 0 0 0 0:0 0
7. St. PauliSt. Pauli 0 0 0 0 0:0 0
13. LeverkusenLeverkusen 1 0 0 1 1:2 0
13. StuttgartStuttgart 1 0 0 1 1:2 0
15. HeidenheimHeidenheim 1 0 0 1 1:3 0
15. FreiburgFreiburg 1 0 0 1 1:3 0
17. Werder BrémyBrémy 1 0 0 1 1:4 0
18. RB LipskoRB Lipsko 1 0 0 1 0:6 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

West Ham - Chelsea 1:5, londýnské derby plné gólů, domácí opět pohořeli

Londýnské derby v páteční předehrávce odstartovalo program 2. kola anglické fotbalové ligy gólovou přehlídkou. West Ham, v jehož sestavě byli Malick Diouf i český reprezentant Tomáš Souček, padl doma...

22. srpna 2025,  aktualizováno  23:19

Hattrick za čtvrthodinku. Kane na úvod bundesligy řádil, Bayern rozdrtil Lipsko

Fotbalisté Bayernu Mnichov rozdrtili v úvodním utkání nového ročníku bundesligy doma Lipsko 6:0 a rázně vykročili za obhajobou titulu. Harry Kane dal během 14 minut druhé půle hattrick, dvě branky...

22. srpna 2025  22:51

