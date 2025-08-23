Hoffenheim otočil zápas s Leverkusenem. V základu hráli Schick, Coufal i Hranáč

Útočník Adam Hložek do zápasu nezasáhl kvůli zlomenině kůstky v pravém chodidle, kterou si přivodil v tréninku.
everkusen se dostal do vedení po šesti minutách, hlavou se prosadil stoper Quansah. Hoffenheim ještě do poločasu srovnal zásluhou Kosovana Asllaniho, který ve druhém poločase přidal ještě asistenci na vítězný gól Lemperleho. První ligový zápas novému kouči Leverkusenu Eriku ten Hagovi nevyšel a jeho tým prohrál s Hoffenheimem po více než třech letech.
Union Berlín porazil Stuttgart 2:1 po dvou trefách Ansaha, který se po příchodu z druholigového Paderbornu stal prvním hráčem v historii klubu, jenž při debutu skóroval dvakrát. Celek z hlavního města tak neprohrál ani pátý po sobě jdoucí otevírací zápas německé nejvyšší soutěže. K tomu Unionu dopomohl i záložník Alex Král, který vstoupil do hry v 67. minutě.
Wolfsburg pod vedením nového trenéra Paula Simonise zvítězil na startu sezony i s českým křídelníkem Václavem Černým, který odehrál závěrečné dvě minuty, na hřišti Heidenheimu 3:1.
Eintracht Frankfurt vstoupil do sezony vítězně, doma porazil Brémy 4:1. Na vysokém vítězství se podílel gólem a dvěma asistencemi devatenáctiletý Turek Uzun. Ten se stal nejmladším hráčem Frankfurtu od sezony 2004/05, který se podílel na třech gólech v jednom zápase bundesligy.
Brémy pod novým trenérem Horstem Steffenem prohrály i druhé soutěžní utkání po sobě. Před týdnem vypadly z Německého poháru pro prohře 0:1 s druholigovou Arminií Bielefeld.
Flekken – Arthur (46. Poku), Grimaldo, Hincapié – Tapsoba, Quansah, García, Andrich (C) – Schick, Maza (84. Echeverri) – Tella (84. Kofane).
Baumann (C) – Coufal (88. Prömel), Bernardo, Avdullahu, Hranáč (75. Akpoguma) – Mačida (45+1. Chaves), Kramarić, Burger (46. Tohumcu), Asllani – Lemperle (75. Prass), Touré.
Blaswich, Lomb – Tape, Sarco, Mensah, Natali.
L. Philipp – Damar, Mokwa, Moerstedt.
37. Kramarić, 42. Mačida, 45+2. Avdullahu, 84. Tohumcu
Rozhodčí: D. Siebert – J. Seidel, R. Foltyn
Počet diváků: 30000
Ramaj – Mainka (C), Gimber, Siersleben (78. Beck) – Busch, Dorsch (61. Kerber), Schöppner, Föhrenbach (61. Traoré) – Scienza, Ibrahimović (71. Honsak) – Zivzivadze (71. Kaufmann).
Grabara – Fischer (89. Gerhardt), Jenz, Koulierakis, Zehnter – Arnold (C), Souza – Skov Olsen (89. Černý), Majer (64. Svanberg), Wimmer – Pejčinović (64. Amúra).
K. Müller – Niehues, Wagner, Kolle.
M. Müller – Angély, Dárdai, Wind, Odogu.
5. Ramaj, 90+2. Traoré
37. Skov Olsen, 41. Jenz, 42. Arnold
Rozhodčí: Brand – Stein, Beitinger
Počet diváků: 13000
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Rothe – Trimmel (C) (84. Juranović), Schäfer, Khedira, Haberer (67. Král), Skov (67. Köhn) – Ansah (75. Burke), Ilić.
Nübel – Vagnoman (71. Führich), Jaquez, Chabot, Mittelstädt – Karazor (C) (82. Jovanović), Stiller – Leweling, Undav, Woltemade – Demirović (65. Tomás).
Raab – Skarke, Kemlein, Ljubičić, Čong U-jong.
Bredlow – Hendriks, Stenzel, Jeltsch, Nartey, Andrés.
26. Trimmel, 51. Haberer, 58. Khedira, 83. Ilić
34. Undav, 36. Demirović, 52. Vagnoman, 84. Leweling
Rozhodčí: Hartmann – Thielert, Gorniak
Zetterer – Kristensen, Koch (C), Theate, Collins – Šájbí, Larsson (83. Højlund) – Dōan (83. Brown), Uzun (74. Götze), Bahoya (68. Knauff) – Burkardt (68. Wahi).
Backhaus – Agu, Malatini, Stark (79. Coulibaly), Friedl (C) – Bittencourt (79. Topp), Lynen – Njinmah, Schmid, Mbangula (65. Čović) – Grüll (90. Hansen-Aarøen).
Grahl – Batshuayi, Buta, Nkounkou.
Kolke – Adeh, Alvero, Opitz, Schmetgens.
12. Kristensen
35. Malatini, 58. Njinmah, 58. Stark
Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann
Atubolu – Kübler, Günter (C) (82. Makengo), Manzambi (81. Scherhant), Ginter – Lienhart, Dinkçi (60. Irié) – Eggestein, Höler, Suzuki (70. Röhl) – Grifo.
Dahmen – K. Schlotterbeck, Giannoulis (60. Tietz), Wolf (86. Zesiger) – Fellhauer (87. Maier), Jakić, Matsima, Gouweleeuw (C) – Kömür, Saad (71. Rexhbeçaj) – Massengo.
F. Müller – Jung, Höfler, Adamu, Ogbus.
Labrović – N. Banks, Mounié, Dong, Pedersen.
37. Dinkçi, 40. Günter, 45+6. Ginter, 90+6. Irié
50. Matsima, 61. Kömür, 68. Tietz, 86. Wolf, 90+5. Rexhbeçaj
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz
Počet diváků: 33600
Vasilj – Dźwigała, Smith, Wahl – Oppie, Fudžita, Sands, Pyrka – Sinani – Lage, Hountondji.
Kobel – Bensebajní, Anton, Mané – Svensson, Sabitzer, Couto, Bellingham, Groß – Adeyemi, Guirassy.
Voll – Afolayan, Ahlstrand, S. Banks, Ceesay, Metcalfe, Ritzka, Robatsch, Saliakas.
Meyer – Beier, Brandt, Campbell, Nmecha, Özcan, Ryerson.
Rozhodčí: Jöllenbeck – Weickenmeier, Stegemann (GER)