Arsenal, či City? Paříž, nebo Lens? Němci versus Španělé. O co jde v elitních ligách

Bayern Mnichov je už týden německým mistrem, o víkendu může mít titul Inter Milán, ve Španělsku ho má na dosah Barcelona, zato v Anglii a ve Francii se o něj nejspíš bude bojovat až do posledního dechu. Které kluby z pěti elitních evropských fotbalových soutěží získají účast v příštím ročníku Champions League a kdo sestoupí? Před závěrem sezony nabízíme přehled z Premier League, bundesligy, La Ligy, Serie A i Ligue 1.
Část 1/5

Anglie Rozhodne o titulu skóre?

Stoper Arsenalu Gabriel dělá hlavou pohyb směrem k Erlingu Haalandovi z...

Nejsledovanější fotbalová liga planety je zároveň nejnapínavější. Stejný počet bodů, stejný rozdíl skóre, pět zápasů do konce. „Je tu teď nová soutěž,“ říká Mikel Arteta, trenér Arsenalu, o závodech s Manchesterem City.

Oba rivalové hrají třikrát doma a dvakrát venku, papírově snazší los má Arsenal. Ale všichni vědí, jak v Premier League mohou být predikce ošidné.

„Ani jeden z týmů nevyhraje všechno. V tak těsném souboji rozhodnou větší zkušenosti City,“ myslí si Shamoon Hafez, reportér BBC.

Londýnský celek má horší formu, z posledních šesti zápasů vyhrál jen jeden a ztratil devítibodový náskok. Před týdnem došlo na vzájemný souboj, v němž na City podlehl 1:2, ale výkon byl zase příslibem.

„Arsenal vyhraje čtyři zápasy z pěti, kdežto City ztratí na Evertonu a Bournemouthu, oba bojují o evropské poháry,“ tvrdí naopak Alex Howell, další z anglických novinářů.

V první části sezony Arsenal všechny soupeře, kteří ho do konce ročníku čekají, porazil s celkovým skóre 8:1. To Manchester City podlehl Aston Ville.

Pro Arsenal se jako nejtěžší zápas jeví ten na West Hamu, který se rve o záchranu. Druhý duel venku má na Crystal Palace, který se soustředí na Konferenční ligu, v Premier League nehraje o nic.

Závěrečný los aspirantů na titul

Manchester City
doma: Brentford, Crystal Palace, Aston Villa
venku: Everton, Bournemouth,

Arsenal
doma: Newcastle, Fulham, Burnley
venku: West Ham, Crystal Palace

Doma hostí trápící se Newcastle, Fulham a sestupující Burnley, na kterém je šance si vylepšit skóre.

Manchester City vedle zápasů na Evertonu a v Bournemouthu hraje doma s Brentfordem, Crystal Palace a Aston Villou.

Až na Crystal Palace všichni ostatní bojují účast v evropských pohárech. Do nich může Anglie vyslat takřka polovinu startovního pole.

V Champions League bude mít jistě pět klubů a může mít i šestý. Páté místo získá jako nejúspěšnější země v současném pohárovém ročníku a šesté v případě, že Evropskou ligu ovládne Nottingham. Ten hraje semifinále s Aston Villou, která si Ligu mistrů zřejmě zajistí z Premier League.

Čtvrtá Aston Villa a třetí Manchester United mají osmibodový náskok na šestý Brighton a odehráno o zápas méně. Jako pátý se do Ligy mistrů jeví Liverpool s pětibodovým odstupem na Brighton.

Do účastí v Evropské lize promluví Anglický pohár. Pokud by ho získal Manchester City, pozice vítěze FA Cupu se přesune na šestého a do Evropské ligy půjde i sedmý v pořadí. Šestý Brighton od desátého Evertonu dělí jen tři body. Osmý by pak hrál v závěrečném předkole o postup do Konferenční ligy.

Buď Souček, nebo Kinský. Komu připadne poslední sestupové místo v Anglii?

V boji o záchranu se čeká na posledního nešťastníka. Wolverhampton s Burnley mají na sestupu razítko. Třetím do party bude s největší pravděpodobností Tottenham, nebo West Ham, který na rivala má dvoubodový náskok. Nottingham má na sestupovou příčku už pětibodový odstup.



Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
2. ArsenalArsenal 33 21 7 5 63:26 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. Aston VillaAston Villa 33 17 7 9 47:41 58
5. LiverpoolLiverpool 33 16 7 10 54:43 55
6. BrightonBrighton 34 13 11 10 48:39 50
7. BournemouthBournemouth 34 11 16 7 52:52 49
8. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
9. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
10. EvertonEverton 33 13 8 12 40:39 47
11. Sunderland AFCSunderland 33 12 10 11 36:40 46
12. FulhamFulham 33 13 6 14 43:46 45
13. Crystal PalaceCrystal Palace 32 11 10 11 35:36 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 33 12 6 15 46:49 42
15. Leeds UnitedLeeds 34 9 13 12 44:51 40
16. NottinghamNottingham 33 9 9 15 36:45 36
17. West HamWest Ham 33 8 9 16 40:57 33
18. TottenhamTottenham 33 7 10 16 42:53 31
19. Burnley FCBurnley 34 4 8 22 34:68 20
20. WolverhamptonWolves 33 3 8 22 24:61 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

