Arsenal, či City? Paříž, nebo Lens? Němci versus Španělé. O co jde v elitních ligách

Anglie Rozhodne o titulu skóre?
Nejsledovanější fotbalová liga planety je zároveň nejnapínavější. Stejný počet bodů, stejný rozdíl skóre, pět zápasů do konce. „Je tu teď nová soutěž,“ říká Mikel Arteta, trenér Arsenalu, o závodech s Manchesterem City.
Oba rivalové hrají třikrát doma a dvakrát venku, papírově snazší los má Arsenal. Ale všichni vědí, jak v Premier League mohou být predikce ošidné.
„Ani jeden z týmů nevyhraje všechno. V tak těsném souboji rozhodnou větší zkušenosti City,“ myslí si Shamoon Hafez, reportér BBC.
Londýnský celek má horší formu, z posledních šesti zápasů vyhrál jen jeden a ztratil devítibodový náskok. Před týdnem došlo na vzájemný souboj, v němž na City podlehl 1:2, ale výkon byl zase příslibem.
„Arsenal vyhraje čtyři zápasy z pěti, kdežto City ztratí na Evertonu a Bournemouthu, oba bojují o evropské poháry,“ tvrdí naopak Alex Howell, další z anglických novinářů.
V první části sezony Arsenal všechny soupeře, kteří ho do konce ročníku čekají, porazil s celkovým skóre 8:1. To Manchester City podlehl Aston Ville.
Pro Arsenal se jako nejtěžší zápas jeví ten na West Hamu, který se rve o záchranu. Druhý duel venku má na Crystal Palace, který se soustředí na Konferenční ligu, v Premier League nehraje o nic.
Závěrečný los aspirantů na titul
Manchester City
Arsenal
Doma hostí trápící se Newcastle, Fulham a sestupující Burnley, na kterém je šance si vylepšit skóre.
Manchester City vedle zápasů na Evertonu a v Bournemouthu hraje doma s Brentfordem, Crystal Palace a Aston Villou.
Až na Crystal Palace všichni ostatní bojují účast v evropských pohárech. Do nich může Anglie vyslat takřka polovinu startovního pole.
V Champions League bude mít jistě pět klubů a může mít i šestý. Páté místo získá jako nejúspěšnější země v současném pohárovém ročníku a šesté v případě, že Evropskou ligu ovládne Nottingham. Ten hraje semifinále s Aston Villou, která si Ligu mistrů zřejmě zajistí z Premier League.
Čtvrtá Aston Villa a třetí Manchester United mají osmibodový náskok na šestý Brighton a odehráno o zápas méně. Jako pátý se do Ligy mistrů jeví Liverpool s pětibodovým odstupem na Brighton.
Do účastí v Evropské lize promluví Anglický pohár. Pokud by ho získal Manchester City, pozice vítěze FA Cupu se přesune na šestého a do Evropské ligy půjde i sedmý v pořadí. Šestý Brighton od desátého Evertonu dělí jen tři body. Osmý by pak hrál v závěrečném předkole o postup do Konferenční ligy.
Buď Souček, nebo Kinský. Komu připadne poslední sestupové místo v Anglii?
V boji o záchranu se čeká na posledního nešťastníka. Wolverhampton s Burnley mají na sestupu razítko. Třetím do party bude s největší pravděpodobností Tottenham, nebo West Ham, který na rivala má dvoubodový náskok. Nottingham má na sestupovou příčku už pětibodový odstup.