U Buffonů smutní, zemřel příbuzný a mistr Itálie. Brankáři Lorenzovi radil i Jašin

Buffon, který byl bratrancem dědečka italské brankářské legendy Gianluigiho Buffona, odchytal 15 zápasů za národní tým. Svoji profesionální kariéru začal už v roce 1948 v dresu Portogruara, odkud přestoupil do věhlasného AC Milán.
V barvách Rossoneri odchytal Buffon 277 zápasů, hrával také za Janov, Inter Milán či Fiorentinu.
|
Buffon nasázel hattrick, devatenáctku dotáhl k postupu z první příčky
V úterý zemřel po náhlé nemoci ve svém domě v Latisana v provincii Udine, měsíc před svými 96. narozeninami.
„Kamarádil jsem se také s Jašinem. Podělil se se mnou o pár rad. Říkal mi: Když hraješ v noci, dej si pod oči černé oční stíny, sníží to oslnění reflektorů a lépe uvidíš míč. Udělal jsem to, měl pravdu,“ uvedl Buffon ve svém posledním rozhovoru pro server Gazzetta.it.