Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hložek si poprvé od prosince zahrál v bundeslize. Schickovi a spol. se vzdálila LM

Autor: ,
  18:25
Fotbalisté Stuttgartu v předposledním kole německé bundesligy v přímém souboji o čtvrté místo a účast v Lize mistrů porazili Bayer Leverkusen po obratu 3:1. Stejně bodů má po výhře 1:0 nad oslabenými Brémami pátý Hoffenheim, v jehož dresu se dvě minuty před koncem vrátil na trávník po prosincovém zranění lýtka český útočník Adam Hložek.
Fotogalerie4

Alex Grimaldo z Leverkusenu (vlevo) a Ermedin Demirović ze Stuttgartu bojují o míč. | foto: AP

Ve Stuttgartu potřeboval Španěl García jen 35 sekund na to, aby poslal hosty hned z prvního útoku do vedení. Bosenský kanonýr Demirovič ale svým 12. gólem rychle vyrovnal a v nastavení prvního poločasu si vykoledoval penaltu, kterou Mittelstädt proměnil. Nejlepší střelec domácích Undav po změně stran svým 19. gólem výhru zpečetil.

Patrik Schick, který dal v posledních šesti zápasech devět branek, se tentokrát neprosadil. Stuttgart se radoval z tříbodového zisku poprvé po třech kolech. Leverkusen tak potřebuje za týden porazit Hamburk a doufat, že oba jeho konkurenti klopýtnou.

Deniz Undav ze Stuttgartu slaví v 58. minutě třetí gól do sítě Bayeru Leverkusen.

Hoffenheim hrál už od páté minuty přesilovku po vyloučení Japonce Sugawary a Touré z Pobřeží slonoviny ji využil. Z české čtveřice nastoupil v základní sestavě jen Vladimír Coufal. Robin Hranáč přišel na trávník až v závěru a bundesligu poprvé od 20. prosince ochutnal i Hložek.

Lipsko se po debaklu v Leverkusenu vrátilo na vítěznou vlnu a výhrou nad předposledním St. Pauli 2:1 si definitivně zajistilo třetí příčku. Těsně před přestávkou otevřel skóre Rakušan Schlager, druhý gól přidal Maďar Orbán, až v závěru zkorigoval výsledek střídající Gambijec Ceesay. Hosté prohráli potřetí v řadě a v příštím kole si to v přímém souboji s Wolfsburgem rozdají o udržení v nejvyšší soutěži.

Skvělou formu v závěru sezony chytil Augsburg, bez porážky je už šest kol a doma zdolal Borussii Mönchengladbach 3:1 především zásluhou dvou branek Rakušana Gregoritsche. Má tak ještě teoretickou šanci na sedmé místo, které by mu vyneslo Konferenční ligu. Na evropskou scénu by se vrátil po jedenácti letech.

Německá Bundesliga
33. kolo 9. 5. 2026 15:30
Stuttgart Stuttgart : Leverkusen Leverkusen 3:1 (2:1)
Góly:
6. Demirović
45+7. Mittelstädt
58. Undav
Góly:
1. García
Sestavy:
Nübel – Nartey (78. el-Chanús), Hendriks, Chabot, Mittelstädt (78. Jaquez) – Andrés, Stiller – Leweling (87. Vagnoman), Undav (68. Tomás), Führich (87. Assignon) – Demirović.
Sestavy:
Flekken – Tapsoba, Andrich, Quansah (86. ben Seghír) – Grimaldo, Palacios, García (65. Tillman), Culbreath (65. Arthur) – Kofane (78. Poku), Maza – Schick.
Náhradníci:
Bredlow – Búanání, Stenzel, Zagadou.
Náhradníci:
Blaswich – Badé, E. Fernández, Hofmann, Vázquez.
Žluté karty:
80. Führich, 90+7. Tomás
Žluté karty:
90+7. Palacios

Rozhodčí: Robert Schröder (GER)

Německá Bundesliga
33. kolo 9. 5. 2026 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Werder Brémy Werder Brémy 1:0 (1:0)
Góly:
27. Touré
Góly:
Sestavy:
Baumann – Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo (71. Hranáč) – Avdullahu, Burger – Kramarić (89. Prömel), Asllani (89. Hložek), Touré (57. Prass) – Lemperle (71. Campbell).
Sestavy:
Backhaus – Sugawara, Friedl, Pieper, Deman – Lynen – Njinmah, Stage (71. Mbangula), Puertas, Schmid (71. Grüll) – Musah (12. I. Schmidt, 81. Wöber).
Náhradníci:
L. Philipp – Akpoguma, Damar, Moerstedt.
Náhradníci:
Kolke – Coulibaly, Čović, Milošević, Stark.
Žluté karty:
66. Bernardo
Žluté karty:
41. Puertas, 88. Daniel Thioune, 88. Njinmah
Červené karty:
Červené karty:
5. Sugawara
Německá Bundesliga
33. kolo 9. 5. 2026 15:30
RB Lipsko RB Lipsko : St. Pauli St. Pauli 2:1 (1:0)
Góly:
45. Schlager
54. Orbán
Góly:
86. Ceesay
Sestavy:
Vandevoordt – Baku (90+1. Henrichs), Orbán, Lukeba, Raum (C) (69. Finkgräfe) – Ouédraogo (69. Seiwald), Schlager, Baumgartner – Gruda (79. Nusa), Cardoso, Diomande.
Sestavy:
Vasilj – Ritzka (64. Wahl), Smith (89. Rasmussen), Ando – Oppie (64. Stevens), Fudžita, Irvine (C), Metcalfe (89. Sinani), Pyrka – Kaars, Hountondji (72. Ceesay).
Náhradníci:
Gulácsi – Bakayoko, Bitshiabu, Harder, Klostermann.
Náhradníci:
Voll – Hara.
Žluté karty:
19. Lukeba, 51. Baumgartner
Žluté karty:

Rozhodčí: Brand

Počet diváků: 47800

Německá Bundesliga
33. kolo 9. 5. 2026 15:30
Augsburg Augsburg : Mönchengladbach Mönchengladbach 3:1 (2:0)
Góly:
24. Gregoritsch
42. Fellhauer
72. Gregoritsch
Góly:
90+2. Reyna
Sestavy:
Dahmen – Matsima, Gouweleeuw (C), Zesiger – Wolf (62. Keitel), Jakić (62. Massengo), Rieder, Giannoulis (14. Fellhauer) – Kade, Kömür (79. Claude-Maurice) – Gregoritsch (79. Ribeiro).
Sestavy:
Nicolas – Sander, Diks, Chiarodia (59. Bolin) – Honorat (46. Ullrich), Reitz (C), Engelhardt, Stöger (58. Reyna), Scally – Mačino (87. Sarco), Mohya (58. Hack).
Náhradníci:
Labrović – K. Schlotterbeck, N. Banks, Ogundu.
Náhradníci:
Olschowsky, Sippel – Takai, Neuhaus.
Žluté karty:
56. Wolf, 61. Jakić
Žluté karty:
45+3. Scally, 61. Sander

Rozhodčí: Tobias Reichel. Asistenti: Christian Bandurski, Marcel Unger. Čtvrtý rozhodčí: Marc Philip Eckermann. VAR: Pascal Müller. AVAR: Arno Blos

Německá Bundesliga
33. kolo 9. 5. 2026 18:30
zápas probíhá
Wolfsburg Wolfsburg : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (0:0)
Sestavy:
Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Kumbedi, Wimmer, Souza, Eriksen (C), Maehle – Daghim, Pejčinović.
Sestavy:
Urbig – Stanišić, Kim Min-čä (46. Upamecano), Itó, Bischof – Kimmich (C), Goretzka (46. Laimer) – Olise, Kane, Musiala – Jackson.
Náhradníci:
Pervan – Adjetey, Jenz, Svanberg, Gerhardt, Zehnter, Lindstrøm, Majer, Šiogai.
Náhradníci:
Neuer – Tah, Guerreiro, Ndiaye, Karl, Pavlović, Díaz.

Rozhodčí: Jöllenbeck – Weickenmeier, Gittelmann.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

33. kolo

Hamburger SV vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
10.5. 15:30
  • 2.77
  • 3.81
  • 2.47
1. FC Köln vs. Heidenheim //www.idnes.cz/sport
10.5. 17:30
  • 1.97
  • 4.21
  • 3.52
Mohuč vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
10.5. 19:30
  • 1.75
  • 4.15
  • 4.65

34. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

33. kolo

32. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 32 26 5 1 116:35 83
2. Borussia DortmundDortmund 33 21 7 5 68:34 70
3. RB LipskoRB Lipsko 33 20 5 8 65:43 65
4. StuttgartStuttgart 33 18 7 8 69:47 61
5. HoffenheimHoffenheim 33 18 7 8 65:48 61
6. LeverkusenLeverkusen 33 17 7 9 67:46 58
7. FreiburgFreiburg 32 12 8 12 45:53 44
8. Eintracht FrankfurtFrankfurt 33 11 10 12 59:63 43
9. AugsburgAugsburg 33 12 7 14 45:57 43
10. MohučMohuč 32 9 10 13 41:50 37
11. MönchengladbachMönchengladbach 33 8 11 14 38:53 35
12. Hamburger SVHamburg 32 8 10 14 36:51 34
13. Union BerlínUnion Berlín 32 8 9 15 37:57 33
14. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 32 7 11 14 47:55 32
15. Werder BrémyBrémy 33 8 8 17 37:58 32
16. WolfsburgWolfsburg 32 6 8 18 42:67 26
17. St. PauliSt. Pauli 33 6 8 19 28:57 26
18. HeidenheimHeidenheim 32 5 8 19 38:69 23

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. - 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho...

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

ONLINE: Slavia - Sparta 0:1, v derby se vůbec poprvé trefuje Kuchta

Sledujeme online
Fotbalisté Sparty slaví spolu s fanoušky gól Jana Kuchty v derby proti Slavii.

Rovnice je jednoduchá: pokud slávističtí fotbalisté zvítězí, získají s jistotou trofej ligového šampiona. Ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul navíc hostí největšího rivala Spartu a brzy...

9. května 2026  19:29

Kotel Baníku před děkovačkou zmizel, Plavšič se kál za jízlivý post na Smetanu

Fanoušci ostravského Baníku během utkání v Teplicích.

Neděkujte, odcházíme! Fotbalisté Baníku mířili po sobotní porážce 1:2 v Teplicích za svým kotlem, jenže vlajkonoši se mezitím otočili zády a svůj sektor z většiny opustili. Demonstrativně. „Chápu je,...

9. května 2026  19:07

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Plzeňský útočník Mohamed Toure slaví svůj gól s Lukášem Červem.

Fotbalisté Plzně porazili ve druhém kole nadstavbové části skupiny o titul Liberec 2:0. Ve třinácté minutě potrestal chybu v rozehrávce Mohamed Touré, ve druhém poločase hosté sice začali aktivně...

9. května 2026,  aktualizováno  18:37

ONLINE: Liverpool remizoval s Chelsea. Sunderland uhrál s United bod. V akci City

Sledujeme online
Liverpoolský útočník Alexander Isak a Jorrel Hato z Chelsea

Fotbalisté Chelsea po šesti porážkách remizovali 1:1 na hřišti Liverpoolu a na devátém místě si udrželi naději na pohárovou Evropu. Sunderland zase přerušil třízápasovou vítěznou sérii Manchesteru...

9. května 2026  13:30,  aktualizováno  18:37

Hložek si poprvé od prosince zahrál v bundeslize. Schickovi a spol. se vzdálila LM

Alex Grimaldo z Leverkusenu (vlevo) a Ermedin Demirović ze Stuttgartu bojují o...

Fotbalisté Stuttgartu v předposledním kole německé bundesligy v přímém souboji o čtvrté místo a účast v Lize mistrů porazili Bayer Leverkusen po obratu 3:1. Stejně bodů má po výhře 1:0 nad oslabenými...

9. května 2026  18:25

Teplice - Baník 2:1, domácí dali slepené góly, Slezany čeká minimálně baráž

Fotbalisté Teplic slaví gól proti Baníku Ostrava.

Fotbalisté Teplic porazili ve druhém kole nadstavbové části Baník 2:1 a přiblížili se k záchraně v nejvyšší soutěži. Severočechy poslal ve 34. minutě do vedení Lukáš Mareček, o chvíli později přidal...

9. května 2026  14:01,  aktualizováno  17:40

Dukla - Slovácko 0:1, hosté unikají přímému sestupu, rozhodl Juroška

Slováčtí fotbalisté se radují z gólu Pavla Jurošky.

Ještě stále se mohou zachránit. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve druhém kole nadstavbové skupiny o záchranu nad předposlední pražskou Duklou 1:0 a zvýšili svůj náskok na poslední dva týmy na čtyři...

9. května 2026  16:06,  aktualizováno  17:19

Boleslav - Zlín 1:1, souboj zachráněných končí smírně. Srovnával hostující Ulbrich

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu Josefa Koláříka (druhý zleva).

V předchozím kole se díky ostatním výsledkům s jistotou zachránili. Fotbalisté Mladé Boleslavi a Zlína se ve druhém ligovém nadstavbovém dějství o udržení rozešli smírně 1:1. Ke konci první půle...

9. května 2026  16:03,  aktualizováno  16:45

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávista Lukáš Provod si kryje míč před Jaroslavem Zeleným ze Sparty.

Nejslavnější zápas v Česku bude mít ještě o něco větší náboj než obvykle. Pokud Slavia ve 317. derby pražských S porazí v Edenu Spartu, získá ligový titul. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde...

9. května 2026  12:48

Špílmachři jsou podpultové zboží. Panenka o minusech dnešní ligy, kníru i synovi

Premium
Přivítal mě v tiskovém středisku fotbalových Bohemians Praha, jejichž je...

Přivítal mě v tiskovém středisku fotbalových Bohemians Praha, jejichž je čestným prezidentem. „V Anglii se tomu říká ambassador, u nás ksicht,“ popsal s úsměvem náplň své práce pro klub, kde strávil...

9. května 2026

Neřešil jsem, co hraju. Miluju fotbal, proto jsem až tady, říká Vacek před rozlučkou

Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům...

Celý pardubický fotbalový klub čeká v neděli v podstatě vrchol sezony. V 15 hodin se na domácím stadionu sice rozehraje odvetné utkání s Karvinou v prostřední skupině, přičemž Pardubice z prvního...

9. května 2026

Titul v derby? Rychle pryč! Sparta ponížila Slavii před čtvrtstoletím. Blíží se odveta

Premium
Sparťanští fotbalisté slaví titul po výhře v derby se Slavií, rok 2000. Masér...

Už je to dávno. Tak dávno, že tehdy zázračnému záložníkovi Tomáši Rosickému se ještě říkalo Miminko a sparťanský masér Poustka mu po zápase z legrace vrazil do pusy dudlík. Tak dávno, že fotbalovou...

9. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.