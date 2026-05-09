Hložek si poprvé od prosince zahrál v bundeslize. Schickovi a spol. se vzdálila LM

Ve Stuttgartu potřeboval Španěl García jen 35 sekund na to, aby poslal hosty hned z prvního útoku do vedení. Bosenský kanonýr Demirovič ale svým 12. gólem rychle vyrovnal a v nastavení prvního poločasu si vykoledoval penaltu, kterou Mittelstädt proměnil. Nejlepší střelec domácích Undav po změně stran svým 19. gólem výhru zpečetil.
Patrik Schick, který dal v posledních šesti zápasech devět branek, se tentokrát neprosadil. Stuttgart se radoval z tříbodového zisku poprvé po třech kolech. Leverkusen tak potřebuje za týden porazit Hamburk a doufat, že oba jeho konkurenti klopýtnou.
Hoffenheim hrál už od páté minuty přesilovku po vyloučení Japonce Sugawary a Touré z Pobřeží slonoviny ji využil. Z české čtveřice nastoupil v základní sestavě jen Vladimír Coufal. Robin Hranáč přišel na trávník až v závěru a bundesligu poprvé od 20. prosince ochutnal i Hložek.
Lipsko se po debaklu v Leverkusenu vrátilo na vítěznou vlnu a výhrou nad předposledním St. Pauli 2:1 si definitivně zajistilo třetí příčku. Těsně před přestávkou otevřel skóre Rakušan Schlager, druhý gól přidal Maďar Orbán, až v závěru zkorigoval výsledek střídající Gambijec Ceesay. Hosté prohráli potřetí v řadě a v příštím kole si to v přímém souboji s Wolfsburgem rozdají o udržení v nejvyšší soutěži.
Skvělou formu v závěru sezony chytil Augsburg, bez porážky je už šest kol a doma zdolal Borussii Mönchengladbach 3:1 především zásluhou dvou branek Rakušana Gregoritsche. Má tak ještě teoretickou šanci na sedmé místo, které by mu vyneslo Konferenční ligu. Na evropskou scénu by se vrátil po jedenácti letech.
6. Demirović
45+7. Mittelstädt
58. Undav
1. García
Nübel – Nartey (78. el-Chanús), Hendriks, Chabot, Mittelstädt (78. Jaquez) – Andrés, Stiller – Leweling (87. Vagnoman), Undav (68. Tomás), Führich (87. Assignon) – Demirović.
Flekken – Tapsoba, Andrich, Quansah (86. ben Seghír) – Grimaldo, Palacios, García (65. Tillman), Culbreath (65. Arthur) – Kofane (78. Poku), Maza – Schick.
Bredlow – Búanání, Stenzel, Zagadou.
Blaswich – Badé, E. Fernández, Hofmann, Vázquez.
80. Führich, 90+7. Tomás
90+7. Palacios
Rozhodčí: Robert Schröder (GER)
27. Touré
Baumann – Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo (71. Hranáč) – Avdullahu, Burger – Kramarić (89. Prömel), Asllani (89. Hložek), Touré (57. Prass) – Lemperle (71. Campbell).
Backhaus – Sugawara, Friedl, Pieper, Deman – Lynen – Njinmah, Stage (71. Mbangula), Puertas, Schmid (71. Grüll) – Musah (12. I. Schmidt, 81. Wöber).
L. Philipp – Akpoguma, Damar, Moerstedt.
Kolke – Coulibaly, Čović, Milošević, Stark.
66. Bernardo
41. Puertas, 88. Daniel Thioune, 88. Njinmah
5. Sugawara
45. Schlager
54. Orbán
86. Ceesay
Vandevoordt – Baku (90+1. Henrichs), Orbán, Lukeba, Raum (C) (69. Finkgräfe) – Ouédraogo (69. Seiwald), Schlager, Baumgartner – Gruda (79. Nusa), Cardoso, Diomande.
Vasilj – Ritzka (64. Wahl), Smith (89. Rasmussen), Ando – Oppie (64. Stevens), Fudžita, Irvine (C), Metcalfe (89. Sinani), Pyrka – Kaars, Hountondji (72. Ceesay).
Gulácsi – Bakayoko, Bitshiabu, Harder, Klostermann.
Voll – Hara.
19. Lukeba, 51. Baumgartner
Rozhodčí: Brand
Počet diváků: 47800
24. Gregoritsch
42. Fellhauer
72. Gregoritsch
90+2. Reyna
Dahmen – Matsima, Gouweleeuw (C), Zesiger – Wolf (62. Keitel), Jakić (62. Massengo), Rieder, Giannoulis (14. Fellhauer) – Kade, Kömür (79. Claude-Maurice) – Gregoritsch (79. Ribeiro).
Nicolas – Sander, Diks, Chiarodia (59. Bolin) – Honorat (46. Ullrich), Reitz (C), Engelhardt, Stöger (58. Reyna), Scally – Mačino (87. Sarco), Mohya (58. Hack).
Labrović – K. Schlotterbeck, N. Banks, Ogundu.
Olschowsky, Sippel – Takai, Neuhaus.
56. Wolf, 61. Jakić
45+3. Scally, 61. Sander
Rozhodčí: Tobias Reichel. Asistenti: Christian Bandurski, Marcel Unger. Čtvrtý rozhodčí: Marc Philip Eckermann. VAR: Pascal Müller. AVAR: Arno Blos
Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Kumbedi, Wimmer, Souza, Eriksen (C), Maehle – Daghim, Pejčinović.
Urbig – Stanišić, Kim Min-čä (46. Upamecano), Itó, Bischof – Kimmich (C), Goretzka (46. Laimer) – Olise, Kane, Musiala – Jackson.
Pervan – Adjetey, Jenz, Svanberg, Gerhardt, Zehnter, Lindstrøm, Majer, Šiogai.
Neuer – Tah, Guerreiro, Ndiaye, Karl, Pavlović, Díaz.
Rozhodčí: Jöllenbeck – Weickenmeier, Gittelmann.