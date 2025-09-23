Bude mít Souček nového trenéra? West Ham váhá, v Anglii už spekulují o náhradě

„Je pod vážnou hrozbou vyhazovu,“ hlásí na začátku týdne titulky anglických médií.
Přitom právě on měl pomoci restartovat tým, který dva roky nazpět v Praze slavil vítězství v Konferenční lize a poté proháněl anglické špičky.
Jenže jak finiš minulé sezony, tak start té následující se West Hamu hrubě nepovedl. Z pěti ligových utkání Potter čtyři prohrál. A to nastoupil třikrát doma. Naposledy odevzdal tři body proti Crystal Palace (1:2).
„A pokud se výsledky rapidně nezlepší, půjde,“ píše deník The Guardian. Potter ze svých pětadvaceti odkoučovaných zápasů na lavičce West Hamu totiž vyhrál jen šest. Což je nečekaně bídná bilance. Dokonce nejhorší v historii klubu. Potter získal o dva body méně než jeho předchůdce Julen Lopetegui.
Vedení se údajně zatím neshodlo, jak nastalou situaci vyřeší. Nicméně poté, co se proti trenérovi a klubu obrací i protestující fanoušci, je nálada ještě horší. A mnohem víc se řeší potenciální náhrady.
„Každopádně v pondělí ještě Potter mužstvo vedl v běžném režimu na tréninku,“ informovala stanice Sky Sports. A zdá se, že nějakou dobu to tak zatím zůstane.
Zatímco po víkendu se ještě mluvilo o širším okruhu možných nástupců včetně Slavena Biliče nebo Garryho O’Neila, kandidátem číslo jedna má být Nuno Espirito Santo, nedávno vyhozený trenér Nottinghamu. Jenže to je současně nejdražší varianta. Takový Bilič, který West Ham vedl mezi lety 2015 a 2017, by byl mnohem dostupnější. Jenže už je rok bez angažmá.
Což mimochodem platilo i o Potterovi, když West Ham přebíral. Po vyhazovu z Chelsea vyčkával rok a osm měsíců.
Vhledem k rostoucím spekulacím se dá říct, že Potter odpočítává poslední dny, než bude znovu bez práce.
„Od té doby, co Potter tým v lednu převzal, se mužstvo pohybuje pozpátku,“ podotkl analytik Pete Smith.
West Ham v létě přivedl posily za víc než 90 milionů eur včetně senegalského obránce Malicka Dioufa ze Slavie. Ten v úvodních pěti zápasech zapsal už tři asistence. Ostatní posily zatím tolik nezáří.
I proto v klubu hledají nutný impuls.
Vzhledem k nadcházejícím těžkým utkáním na Evertonu a Arsenalu se dá čekat, že Potter uvolní své místo až v říjnové reprezentační přestávce. Ale kdo ví, jestli si West Ham ještě může dovolit čekat.