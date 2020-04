Krmenčík s Delim získali titul, liga v Belgii byla předčasně ukončena

Jsou šampioni, i když je způsob vyhlášení netěší. Bruggy získaly šestnáctý titul v historii, třetí od roku 2016.

V jejich kádru se radují i český reprezentant Michael Krmenčík či Simon Deli, který do Brugg loni v létě přestoupil ze Slavie.

O ukončení soutěže rozhodlo vedení ligy, verdikt ještě musí posvětit zástupci šestnácti prvoligových a osmi klubů druhé ligy.

Měla by to být formalita, protože minulý týden předčasné ukončení dosud přerušené sezony požadovalo sedmnáct klubů.

Bruggy byla jasně nejlepším týmem sezony. Na podzim hrály základní skupiny Ligy mistrů, za tři remízy vybojovaly tři body a skončily třetí za Paris St. Germain a Realem Madrid.

V jarní části play off Evropské ligy vypadly s Manchesterem United po výsledcích 1:1 a 0:5, k debaklu přispělu zbytečné vyloučení Deliho za stavu 0:0.

V belgické lize Bruggy v devětadvaceti zápasech jen jednou prohrály, dalších body ztratily za sedm remíz, jedenadvacet utkání vyhrály.

Deli je stabilním hráčem základní sestavy. Krmenčík přišel do Brugg v lednu z Plzně a nastoupil k šesti ligovým zápasům. Další utkání přidal v poháru, zatím neskóroval.



Belgická liga se hraje dost zvláštním systémem. Po třiceti kolech prvních šest klubů hraje dvoukolově o titul.

Zbývajících deset celků plus šest klubů z druhé ligy se měly ve čtyřčlenných skupinách utkat o místo play v off, jehož vítěz by poté nastoupil v utkání o jedno místo v Evropské lize proti čtvrtému týmu ze skupiny o titul.