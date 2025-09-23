Fanouška napálili podvodníci. Na zápas letěl přes půl světa, měl ale falešný lístek

Cestoval takřka devět tisíc kilometrů, v letadle strávil přes dvacet hodin. Za vstupenku zaplatil 900 liber, v přepočtu asi 25 tisíc korun. Na podobnou částku mohla vyjít i letenka.
Při vstupu na stadion v Brightonu však zjistil, že lístek je falešný, což zachytil kontrolní mechanismus klubu.
„Řekli mi, abych šel na pokladu a personál informoval, že vstupenka je neplatná, že jsem ji zakoupil nelegálně. Jsem zklamaný, nechápal jsem to,“ citovala ho BBC, která o falešných vstupenkách na zápasy Premier League informuje.
Problém byl, že Korejec si lístek zakoupil na neoficiálním webu. „Bylo mi řečeno, že bych se měl pokusit získat i vrácení peněz za letenku,“ řekl James.
„Stejným způsobem byly zrušeny vstupenky na zápas dalším sto fanoušků,“ podotýká BBC.
I když je prodej v rozporu s anglickými zákony, vstupenky na zápasy Premier League nabízí webové stránky, jejichž domény sídlí v cizích zemích.
Jak BBC zjistila, překupníci k získávání vstupenek často používají speciální softwary a falešné identity, následně je přeprodávají za mnohem vyšší ceny. Nebo se jako v případě korejského fanouška stává, že vstupenka je neplatná, protože na ni prošel už někdo jiný, případně je zcela falešná.
Brighton tvrdí, že využívá pokročilé technologie, aby dokázal zakročit proti přeprodeji za výrazně nadsazené ceny ze strany neoficiálních webů.
„Hodně do řešení problému investujeme, snažíme se to zachytit hned na začátku. Před zápasem s Tottenhamem jsme odhalili přibližně sto nelegálních vstupenek, které by šly do oběhu, a na černém trhu zabránili transakcím v hodnotě sto tisíc liber,“ poznamenal Joseph Sells, jenž má v Brightonu prodej vstupenek na starosti.
Například před dvěma týdny na zápas s Manchesterem City přišla rodina se šesti lístky, za které celkem zaplatila šest tisíc liber, asi 168 tisíc korun. A na stadion se nedostala.
„To je samozřejmě problém a velmi smutný příběh. Proto pořád opakujeme. Pokud chcete přijít na zápas, kupte si vstupenky přímo od klubu,“ zdůraznil Sells. Na zápas se City bylo zablokováno celkem 285 vstupenek, stadion Anex v Brightonu má kapacitu necelých 32 tisíc míst.
Premier League zavádí nová pravidla pro digitální prodej vstupenek se šifrovanými čárovými kódy, které by měly ztížit nelegální prodej.
Současný software, který využívá Brighton i další kluby, vyhledává podezřelé transakce a stránky s dalším prodejem vstupenek s uvedenými čísly sedadel.
„Řekněme, že někdo si na estonském webu kupuje lístek a platí kartou vydanou ve Spojených arabských emirátech, tohle systém nahlásí. Model se každý den učí, jak rozpoznat další anomálie,“ říká Sells.
Když v Brightonu předložíte u vstupu falešnou vstupenku a tím pádem se nedostanete na stadionu, od klubu vám poté přijde dopis, ve kterém vám vysvětlí, co se stalo. Mimo jiné se tam píše. „Chcete-li vaše peníze zpátky, měli byste se obrátit na vydavatele vaší karty, který vám jako oběti podvodu pomůže peníze získat.“