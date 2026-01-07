City remizovali s Brightonem, ztratila i Chelsea. Burnley obralo o body United

  20:30aktualizováno  23:51
Oba kluby z Manchesteru remizovaly už potřetí v řadě. City ve 21. kole anglické Premier League uhráli s Brightonem výsledek 1:1. United se po odvolání trenéra Rúbena Amorima rozešli (2:2) se sestupem ohroženým Burnley také nerozhodně. Výhry se nedočkala ani třetí Aston Villa, na půdě Crystal Palace hrála bez branek. Vedoucí Arsenal si tak může vybudovat už osmibodový náskok, pokud ve čtvrtek doma porazí Liverpool.
Kaoru Mitoma z Brightonu slaví v 60. minutě vyrovnávací gól na 1:1 v zápase...

Kaoru Mitoma z Brightonu slaví v 60. minutě vyrovnávací gól na 1:1 v zápase proti Manchesteru City. | foto: Dave ShoplandAP

Timothy Castagne z Fulhamu v souboji s Pedrem Netem (Chelsea).
Marc Cucurella z Chelsea dostává červenou kartu od rozhodčího Petera Bankese v...
Mathys Tel (Tottenham) v souboji s Alexem Jimenezem z Bournemouthu.
Mathys Tel slaví se spoluhráči z Tottenhamu úvodní gól v zápase proti...
City poslal ve 40. minutě do vedení z penalty Haaland, což byl pro něj už 150. gól za tento klub. Brighton vyrovnal po hodině hry: Mitoma na hranici vápna převzal Ayariho přihrávku z křídla a nízkou střelou do vzdálenějšího rohu překonal brankáře Donnarummu. Domácí si v závěru vypracovali velký tlak, ale na premiérovou výhru v roce 2026 nakonec nedosáhli.

United už bez Amorima k výhře nad Burnley nestačily ani dvě branky Slovince Šeška, jenž tak ukončil devítizápasový střelecký půst. O dělbu bodů se postaral domácí útočník Anthony. Hosté v závěru sahali po vítězství, Laceyho dělovka ale skončila jen na břevnu.

Wolverhampton nedokázal zvítězit na hřišti Evertonu, přestože v závěru dohrával proti devíti, a remizoval 1:1. Tým Ladislava Krejčího, jenž ve středu odehrál 67 minut, poprvé v ligovém ročníku bodoval ve třech utkáních v řadě.

Bashir Humphreys z Burnley slaví se spoluhráči úvodní gól, který padl po vlastním zásahu Aydena Heavena z Manchesteru United.

O dělbu bodů se postaral osmnáctiletý útočník Mané, který v 69. minutě reagoval na trefu Keana z prvního poločasu a navázal na minulý duel proti West Hamu, v němž si otevřel střelecké konto v Premier League.

V 83. minutě byl prvním vyloučeným na domácí straně právě obránce Keane, jehož o osm minut později doplnil anglický reprezentační kolega Grealish. Wolverhampton ale početní přesilu nezužitkoval a na záchranu mu v tabulce schází 14 bodů. Everton je dvanáctý.

Thierno Barry z Evertonu v hlavičkovém souboji se Santiagem Buenem (Wolverhampton).

Chelsea prohrála na hřišti Fulhamu 1:2 a na ligové vítězství čeká už pět kol. Ve středu jí cestu k třem bodům výrazně zkomplikoval obránce Cucurella, jenž jako poslední hráč už v 22. minutě stáhl Wilsona a viděl červenou kartu.

Domácí přesilovku využili až v 55. minutě díky Jiménezovi, Chelsea ale o 17 minut později srovnala zásluhou Delapa. Dvaadvacetiletý útočník se za tým prosadil v Premier League poprvé od letního přestupu z Ipswiche.

Marc Cucurella z Chelsea dostává červenou kartu od rozhodčího Petera Bankese v utkání s Fulhamem.

O triumfu Fulhamu definitivně rozhodl až Wilson, který si devět minut před koncem na hranici vápna našel odražený míč a překonal brankáře Sáncheze. Domácí opanovali derby s Chelsea na svém stadionu poprvé od ledna 2023.

Brentford potvrdil formu, zdolal Sunderland 3:0 a díky šestizápasové sérii bez prohry se vyšvihl na páté místo. O dva góly se postaral útočník Thiago, jenž v této sezoně dal už 16 branek a stanovil nový brazilský rekord v Premier League.

Předstihl bývalého útočníka Liverpoolu Firmina, křídelníka Arsenalu Martinelliho a Cunhu, někdejšího útočníka Wolverhamptonu, který od letošní sezony obléká dres Manchesteru United.

Leeds inkasoval od Barnese v 12. minutě nastavení, na hřišti Newcastlu padl 3:4 a prohrál poprvé po sedmi zápasech.

Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 20:30
Everton Everton : Wolverhampton Wolverhampton 1:1 (1:0)
Góly:
17. Keane
Góly:
69. Mané
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Armstrong (87. N. Patterson), Iroegbunam, Garner – McNeil (90+1. Röhl), Barry (87. Beto), Grealish.
Sestavy:
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí (67. Strand Larsen) – Tchatchoua, Arias (46. André), J. Gomes, Mané, H. Bueno – Arokodare, Hwang Hi-čchan (90+5. Lima).
Náhradníci:
Travers, T. King – Aznou, Welch, Campbell, Dibling.
Náhradníci:
Johnstone – Doherty, Wolfe, Chirewa, López, Ojinnaka.
Žluté karty:
77. Iroegbunam, 87. Grealish
Žluté karty:
43. Sá, 57. Y. Mosquera, 77. Hwang Hi-čchan
Červené karty:
83. Keane, 90. Grealish
Červené karty:

Rozhodčí: T. Kirk – A. Holmes, S. Long

Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 20:30
Manchester City Manchester City : Brighton Brighton 1:1 (1:0)
Góly:
41. Haaland
Góly:
60. Mitoma
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes (73. Lewis), Chusanov, Alleyne, Aké (73. O'Reilly) – N. González (64. Rodri) – B. Silva (C), Reijnders, Foden (73. Cherki), Doku – Haaland.
Sestavy:
Verbruggen – Hinshelwood, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Ayari (83. Milner), Groß – Mitoma (83. Watson), Gómez (77. Gruda), De Cuyper – Rutter (77. Welbeck).
Náhradníci:
Trafford – Heskey, McAidoo, Mfuni, Mukasa.
Náhradníci:
Steele – Boscagli, Coppola, Howell, Tasker.
Žluté karty:
60. Donnarumma
Žluté karty:
29. Dunk, 41. Groß, 53. van Hecke, 60. De Cuyper, 69. Mitoma, 89. Watson

Rozhodčí: Bramall – Davies, Wilkes

Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 20:30
Crystal Palace Crystal Palace : Aston Villa Aston Villa 0:0 (0:0)
Sestavy:
D. Henderson – Canvot, Lacroix, Guéhi (C) – Devenny (90. Sosa), Wharton, Hughes, Mitchell – Johnson, Pino – Mateta.
Sestavy:
E. Martínez (46. Bizot) – Cash, Konsa, Lindelöf, Digne (73. Maatsen) – Kamara (82. Bogarde), Tielemans – McGinn (C) (73. Malen), Rogers, Sancho (65. Buendía) – Watkins.
Náhradníci:
Benítez – Benamar, Drakes-Thomas, B. Casey, Rodney, C. Richards, Uche, G. King.
Náhradníci:
García, Hemmings, Jimoh, Torres.
Žluté karty:
83. Mitchell
Žluté karty:

Rozhodčí: Madley – Cook, Scholes

Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 21:15
Burnley FC Burnley FC : Manchester United Manchester United 2:2 (1:0)
Góly:
13. Heaven (vla.)
66. Anthony
Góly:
50. Šeško
60. Šeško
Sestavy:
Dúbravka – Laurent, Estève, Humphreys – Walker (C), Ugochukwu, Florentino, Pires – Edwards (90+3. Sonne) – Medžbrí (58. Anthony), Broja (76. Foster).
Sestavy:
Lammens – Dalot, Heaven (61. Yoro), L. Martínez, Shaw – Ugarte (84. Lacey), Casemiro (74. Mainoo) – Dorgu, B. Fernandes (C) (61. Mount), M. Cunha (74. Zirkzee) – Šeško.
Náhradníci:
Weiß – A. Barnes, Bruun Larsen, Hartman, Ekdal, Tchaouna.
Náhradníci:
Bayındır – Maguire, Malacia, J. Fletcher.
Žluté karty:
42. Medžbrí, 89. Parker (trenér), 90+5. Foster
Žluté karty:

Rozhodčí: Attwell – Betts, Wood

Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 20:30
Fulham Fulham : Chelsea Chelsea 2:1 (0:0)
Góly:
55. R. Jiménez
81. H. Wilson
Góly:
72. Delap
Sestavy:
Leno – Diop, Andersen, Cuenca (46. Kevin) – Castagne, Berge, Cairney (C) (73. Lukić), Robinson (73. Sessegnon) – H. Wilson (90+1. A. Traoré), Smith Rowe (83. Reed) – R. Jiménez.
Sestavy:
Sánchez – Gusto (75. Acheampong), Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Santos (28. Hato) – Palmer (75. Pedro), Fernández (C) (65. R. James), P. Neto – Delap.
Náhradníci:
Lecomte – Amissah, Kusi-Asare, Ridgeon.
Náhradníci:
Jörgensen – Estêvão, Fofana, Garnacho, Gittens.
Žluté karty:
26. trenér Silva, 45+7. Cuenca, 78. Castagne, 90. R. Jiménez
Žluté karty:
24. Fernández, 25. Adarabioyo, 25. Palmer, 90+2. trenér McFarlane
Červené karty:
Červené karty:
22. Cucurella

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus

Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 20:30
Bournemouth Bournemouth : Tottenham Tottenham 3:2 (2:1)
Góly:
22. Evanilson
36. Kroupi
90+5. Semenyo
Góly:
5. Tel
78. Palhinha
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez (87. Diakité), Hill, Senesi, Truffert – Cook, Scott – Semenyo (90+10. Milosavljević), Tavernier (87. Adlí), Kroupi (64. Ünal) – Evanilson (64. Brooks).
Sestavy:
Vicario – Porro, Romero, van de Ven, Spence – Bentancur (87. A. Gray), Palhinha – Tel, Bergvall (57. Odobert), Simons – Kolo Muani (66. Richarlison).
Náhradníci:
Forster – Rees-Dottin, Smith, Soler.
Náhradníci:
Kinský – Danso, Davies, Drăgușin, Scarlett, Williams-Barnett.
Žluté karty:
43. Semenyo, 51. Cook, 77. Á. Jiménez
Žluté karty:
60. Porro, 61. Kolo Muani, 74. van de Ven

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Počet diváků: 11212

Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 21:15
Newcastle United Newcastle United : Leeds United Leeds United 4:3 (1:2)
Góly:
36. H. Barnes
54. Joelinton
90+1. Guimarães
90+13. H. Barnes
Góly:
32. Aaronson
45+5. Calvert-Lewin
79. Aaronson
Sestavy:
Pope – Miley, Thiaw (46. Botman), Schär (75. J. Ramsey), Hall – Guimarães (C), Tonali (46. Livramento), Joelinton – H. Barnes, Woltemade (75. Wissa), A. Gordon (81. J. Murphy).
Sestavy:
Perri – Rodon (90+7. Bornauw), Bijol, Struijk – Justin, Grujev (90+7. Tanaka), Ampadu (C), Stach (81. Okafor), Gudmundsson – Aaronson (90+7. Gnonto) – Calvert-Lewin (87. Nmecha).
Náhradníci:
Ramsdale – Trippier, Willock, A. Murphy.
Náhradníci:
Darlow – Piroe, Harrison, Byram.
Žluté karty:
7. Thiaw, 45+4. A. Gordon, 45+7. Joelinton
Žluté karty:
22. Calvert-Lewin, 90+10. Ampadu

Rozhodčí: Salisbury – Perry, Hatzidakis

Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 20:30
Brentford Brentford : Sunderland AFC Sunderland AFC 3:0 (1:0)
Góly:
30. Thiago
65. Thiago
73. Jarmoljuk
Góly:
Sestavy:
Kelleher – Kayode (82. Hickey), Ajer, Collins (C), Henry – Jarmoljuk, Janelt – Jensen (76. J. Henderson), Lewis-Potter (61. Damsgaard), Schade – Thiago (82. Nelson).
Sestavy:
Roefs – Hume, Mukiele, Ballard (79. Cirkin), Alderete (83. O'Nien) – Geertruida (79. Neil), Xhaka (C), Rigg (52. Mayenda) – Le Fée, Adingra (52. Mundle) – Brobbey.
Náhradníci:
Valdimarsson – van den Berg, Pinnock, Peart-Harris, Donovan.
Náhradníci:
A. Patterson – Hjelde, H. Jones, Tutěrov.
Žluté karty:
43. Thiago, 63. Janelt
Žluté karty:
45. Hume

Rozhodčí: Donohue – Smith, Meredith

Počet diváků: 17016

21. kolo

20. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 20 15 3 2 40:14 48
2. Manchester CityManchester City 21 13 4 4 45:19 43
3. Aston VillaAston Villa 21 13 4 4 33:24 43
4. LiverpoolLiverpool 20 10 4 6 32:28 34
5. BrentfordBrentford 21 10 3 8 35:28 33
6. Newcastle UnitedNewcastle 21 9 5 7 32:27 32
7. Manchester UnitedManchester Utd. 21 8 8 5 36:32 32
8. ChelseaChelsea 21 8 7 6 34:24 31
9. FulhamFulham 21 9 4 8 30:30 31
10. Sunderland AFCSunderland 21 7 9 5 21:22 30
11. BrightonBrighton 21 7 8 6 31:28 29
12. EvertonEverton 21 8 5 8 23:25 29
13. Crystal PalaceCrystal Palace 21 7 7 7 22:23 28
14. TottenhamTottenham 21 7 6 8 30:27 27
15. BournemouthBournemouth 21 6 8 7 34:40 26
16. Leeds UnitedLeeds 21 5 7 9 29:37 22
17. NottinghamNottingham 21 6 3 12 21:34 21
18. West HamWest Ham 21 3 5 13 22:43 14
19. Burnley FCBurnley 21 3 4 14 22:41 13
20. WolverhamptonWolves 21 1 4 16 15:41 7

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

