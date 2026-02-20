Brémy ruší cestu do USA. Nechceme do města, kde se střílí po lidech, hlásí klub

Werder měl v květnu odehrát dva přípravné zápasy v Minnesotě a Detroitu. Bundesligový klub se ale rozhodl cestu odvolat poté, co federální úřady v lednu v Minneapolis zastřelily dva americké občany.
„Ano, je to pravda. Důvodem zrušení cesty jsou sportovní, ekonomické a politické důvody,“ citovala mluvčího Werderu agentura Reuters. „Hrát ve městě, kde jsou nepokoje a kde se střílí po lidech, se neslučuje s našimi hodnotami. Navíc není jasné, jací hráči by kvůli přísným vstupním podmínkám směli do USA cestovat.“
|
Každý zápas MS bude vyprodaný, tvrdí Infantino. FIFA prý vydělá 11 miliard dolarů
Brémy jsou aktuálně v bundesligové tabulce na 16. místě a bojují o udržení, což v odvolání cesty hrálo svou roli. „V současnosti se nacházíme ve složité sportovní situaci, což plánování takové cesty ztěžuje. Také tam byla určitá ekonomická rizika,“ dodal mluvčí.