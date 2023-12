Brazilskému fotbalu hrozí suspendace od FIFA, tamní soudy se vměšují do svazu

Loňské volby, během nichž byl prezidentem CBF do roku 2026 zvolen Ednaldo Rodrigues, zrušil 7. prosince kvůli údajným nesrovnalostem soud v Riu de Janiero a vedení svazu bylo odvoláno. Podle soudního rozhodnutí se dočasným šéfem organizace stal prezident Nejvyššího soudu pro sport José Perdiz, jenž dostal za úkol uspořádat do 30 dnů nové volby. V minulém týdnu rozsudek potvrdily další dva soudy.

FIFA ale nyní před uskutečněním nových voleb varovala pod hrozbou suspendace. Situaci považuje za nedovolené vměšování státních orgánů do chodu národní federace. V druhém lednovém týdnu vyšle do Brazílie komisi složenou z delegátů FIFA a představitelů jihoamerické konfederace CONMEBOL, aby aktuální stav posoudila přímo na místě. Do té doby má CBF nařízeno vyčkat s dalšími kroky.

„FIFA a CONMEBOL důrazně apelují, že dokud se tato mise neuskuteční, nebude přijato žádné rozhodnutí, které bude mít vliv na CBF, včetně voleb nebo jejich vyhlášení. Pokud to nebude respektováno, FIFA nebude mít jinou možnost, než postoupit věc svému příslušnému rozhodovacímu orgánu k posouzení, a následný verdikt může zahrnovat i suspendaci,“ stojí v dopise.