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Neymar se vysmíval fanouškům, kteří na něj pískali. Jsi zoufalec, slyšel od soupeře

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  10:53
Křídelník Santosu Neymar po zápase s Remem pokřikuje na fanoušky soupeře.

Křídelník Santosu Neymar po zápase s Remem pokřikuje na fanoušky soupeře. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / Filipe Bispo

Brazilská hvězda Neymar (vpravo) v slzách po vyřazení s Norskem v osmifinále...
Neymar slaví proměněný pokutový kop v zápase s Norskem.
Neymar proměňuje penaltu proti Norsku, jeho gól už ale konec Brazílie na MS...
Brazilec Neymar v zápase s Norskem, do něhož se dostal během druhého poločasu.
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Připsal si asistenci na vítězný gól, mnohem víc na sebe ale upozornil až po závěrečném hvizdu. Křídelník Santosu Neymar se cestou do kabiny po zápase tamního poháru proti Remu ocitl ve slovní přestřelce s fanoušky. A u toho málem nezůstalo.

Santos vyhrál 1:0, když čtvrt hodiny před koncem Neymar asistoval na jedinou branku utkání Ronymu.

V průběhu zápasu na něj fanoušci pískali a pokřikovali, takže o to víc to v něm vřelo.

A dostal ideální příležitost jim to vrátit – domácí příznivci totiž vnikli do útrob stadionu, kde se snažili přes zábradlí dostat až ke kabině Santosu. Neymar si z nich ale nic nedělal, naopak, ještě na ně začal provokativně pořvávat.

„Je to tam! Vypadli jste, tohle je Santos,“ volal směrem k běsnícímu davu fanoušků a bil se do klubového znaku.

„Je to zoufalec. Hodně dětí ho obdivuje, ale on tady celý zápas předvádí své kousky, vysmívá se nám a stejně má potřebu pak ještě provokovat,“ nešetřil kritikou prezident Rema Antonio Carlos Teixeira.

Ještě než Neymar zalezl do kabiny, ve dveřích poskakoval s rukama nad hlavou.

Podle dostupných záběrů navíc při odchodu ze hřiště poslal na dálku polibek jednomu z fanoušků a vzkázal mu: „To je pro tvou přítelkyni.“

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„Děkuji za vřelé přijetí,“ napsal pak ironicky na sociální sítě.

„Můžeme si za to sami, že jsme takového člověka obdivovali,“ přidal kriticky Teixeira.

Neymar odehrál za Santos čtvrtý zápas po návratu z mistrovství světa, kde Brazílie vypadla překvapivě už v osmifinále s Norskem. Čtyřiatřicetiletý křídelník poté ukončil kariéru v národním týmu, na klubové úrovni ale zatím pokračuje.

„Mám smlouvu do konce prosince a chci pro Santos udělat maximum. Pak si vyhodnotím své možnosti. Zůstat, odejít, skončit...nevím. Do prosince je času dost, uvidíme,“ zamýšlel se nedávno.

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Témata: Neymar, Remus

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