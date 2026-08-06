Santos vyhrál 1:0, když čtvrt hodiny před koncem Neymar asistoval na jedinou branku utkání Ronymu.
V průběhu zápasu na něj fanoušci pískali a pokřikovali, takže o to víc to v něm vřelo.
A dostal ideální příležitost jim to vrátit – domácí příznivci totiž vnikli do útrob stadionu, kde se snažili přes zábradlí dostat až ke kabině Santosu. Neymar si z nich ale nic nedělal, naopak, ještě na ně začal provokativně pořvávat.
Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026
📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw
„Je to tam! Vypadli jste, tohle je Santos,“ volal směrem k běsnícímu davu fanoušků a bil se do klubového znaku.
„Je to zoufalec. Hodně dětí ho obdivuje, ale on tady celý zápas předvádí své kousky, vysmívá se nám a stejně má potřebu pak ještě provokovat,“ nešetřil kritikou prezident Rema Antonio Carlos Teixeira.
Ještě než Neymar zalezl do kabiny, ve dveřích poskakoval s rukama nad hlavou.
Podle dostupných záběrů navíc při odchodu ze hřiště poslal na dálku polibek jednomu z fanoušků a vzkázal mu: „To je pro tvou přítelkyni.“
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„Děkuji za vřelé přijetí,“ napsal pak ironicky na sociální sítě.
„Můžeme si za to sami, že jsme takového člověka obdivovali,“ přidal kriticky Teixeira.
Neymar odehrál za Santos čtvrtý zápas po návratu z mistrovství světa, kde Brazílie vypadla překvapivě už v osmifinále s Norskem. Čtyřiatřicetiletý křídelník poté ukončil kariéru v národním týmu, na klubové úrovni ale zatím pokračuje.
„Mám smlouvu do konce prosince a chci pro Santos udělat maximum. Pak si vyhodnotím své možnosti. Zůstat, odejít, skončit...nevím. Do prosince je času dost, uvidíme,“ zamýšlel se nedávno.