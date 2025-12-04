Nehraj, slyšel od doktorů. Neymar pak i s poraněným meniskem vstřelil hattrick

Autor:
  17:00
Když mu před několika dny doktoři řekli, že by kvůli zranění menisku už do konce roku neměl hrát, než podstoupí operaci, byla to pro brazilského fotbalistu Neymara velká rána. O to větší, že Santos, v němž vyrůstal a do nějž se letos s velkou slávou vrátil, byl v tu chvíli na sestup.
Útočník Santosu Neymar po výhře nad Juventude.

Útočník Santosu Neymar po výhře nad Juventude. | foto: Profimedia.cz

Útočník Santosu Neymar slaví vítězný gól do sítě Juventude.
Útočník Santosu Neymar se drží za hlavu v utkání s Botafogo.
Útočník Santosu Neymar leží na trávníku po zásahu do hlavy v utkání s Botafogo.
Neymar dostává červenou kartu v utkání Santosu s Botafogo.
19 fotografií

Teď, o dvě utkání později, je však situace zcela odlišná.

Santos má kolo před koncem na dosah udržení v nejvyšší soutěži, jelikož poslední dva zápasy vyhrál a od pásma sestupu ho dělí dva body.

A právě Neymar na tom má zásadní podíl.

Ke dvěma výhrám 3:0 a zisku klíčových šesti bodů totiž navzdory zranění a radám doktorů nejprve přispěl gólem a asistencí a naposledy hattrickem do sítě týmu Juventude v utkání, které se hrálo v noci ze středy na čtvrtek evropského času.

„Jsem za ty góly strašně šťastný a taky za to, že můžu Santosu takhle pomoct. Ale bez svých spoluhráčů bych to nedokázal. Ale ještě zbývá jeden zápas a musíme znovu podat maximální výkon,“ upozorňoval však hned po závěrečném hvizdu v rozhovoru pro Prime Video.

Útočník Santosu Neymar slaví vítězný gól do sítě Juventude.

Ale z jeho tváře jste vyčetli, jak se mu už teď ulevilo.

Dovedete si představit, jak by se asi cítil, kdyby Santos opravdu sestoupil poté, co jeho návrat fanoušci oslavovali jako příchod mesiáše? Stoprocentní jistotu udržení ještě sice Santos nemá, ale vypadá to pro něj nadějně.

Rozhodně nadějněji než před několika dny.

Právě tehdy se Neymar dozvěděl, že má poraněný meniskus a v lednu bude muset na operaci. Vážné zranění kolene prodělal už před dvěma roky krátce po přestupu do al-Hilálu a od té doby jeho zdravotní stav není stoprocentní. Trápí ho svalové problémy a i když je fit, aby nastoupil, vidíte na něm, že to zkrátka není ten starý Neymar.

Mnohdy působí nemotorně, přišel o svou výbušnost a ani kopací techniku nemá jako dřív. Přitom mu je stále teprve třiatřicet.

Neymar si zahrál na Maradonu. Dal gól rukou, po druhé žluté ho ale sudí vyloučil

„Samozřejmě vždy beru ohled na své zdraví a neudělal bych nic, co může poškodit mou kariéru, ale podobné problémy mě trápí dlouhodobě. Tenhle není ničím novým, ale snažím se každé své zranění překonat,“ vysvětloval.

Všechny tři své branky ve svém posledním zápase vstřelil v rozmezí 17 minut. Nejprve i s pomocí teči poslal balon placírkou pod břevno, pak slabší levačkou z úhlu zamířil přesně mezi nohy soupeřova brankáře a nakonec po svém typickém rozběhu proměnil pokutový kop.

Byl to jeho první hattrick od září 2022, kdy přispěl k výhře PSG 6:1 nad Clermontem.

Když se ale reportér zmínil o tom, jak jsou fanoušci rádi, že je starý Neymar zpátky, ostře se ohradil: „Pořád jsem Neymar, ve všech zápasech, bez ohledu na cokoli. Někdy se věci nevyvíjí tak, jak bychom chtěli, třeba kvůli mým zraněním, ale nikdy jsem neodešel. Pořád jsem tu, pořád umím hrát fotbal a vždy se snažím podat maximální výkon.“

Jeho poslední výkony také opět rozvířily debatu, zda by měl s Brazílií odcestovat příští rok na mistrovství světa.

Kouč Carlo Ancelotti v nedávném rozhovoru v této souvislosti zdůraznil, že vezme pouze hráče, kteří budou stoprocentně fyzicky připravení. „Máme hodně hráčů, kteří jsou kvalitní, ale musíme vzít ty nejlepší. Neymar je talentovaný, ale v poslední době měl bohužel smůlu na zranění.“

Samotný Neymar se však v tuhle chvíli soustředí jen na Santos.

„A co bude dál? Upřímně nevím,“ krčil rameny.

Uvidíme ho příští rok na mistrovství světa?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Manchester Utd. vs. West HamFotbal - 14. kolo - 4. 12. 2025:Manchester Utd. vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
4. 12. 21:00
  • 1.42
  • 5.13
  • 7.36
Teplice vs. SlaviaFotbal - 18. kolo - 5. 12. 2025:Teplice vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
5. 12. 18:00
  • 7.75
  • 4.52
  • 1.44
Brest vs. MonacoFotbal - 15. kolo - 5. 12. 2025:Brest vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
5. 12. 19:00
  • 3.10
  • 3.89
  • 2.15
Mohuč vs. MönchengladbachFotbal - 13. kolo - 5. 12. 2025:Mohuč vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
5. 12. 20:30
  • 2.35
  • 3.64
  • 2.89
Oviedo vs. MallorcaFotbal - 15. kolo - 5. 12. 2025:Oviedo vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
5. 12. 21:00
  • 2.75
  • 3.00
  • 2.87
Lille vs. MarseilleFotbal - 15. kolo - 5. 12. 2025:Lille vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
5. 12. 21:00
  • 2.66
  • 3.61
  • 2.55
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Nehraj, slyšel od doktorů. Neymar pak i s poraněným meniskem vstřelil hattrick

Útočník Santosu Neymar po výhře nad Juventude.

Když mu před několika dny doktoři řekli, že by kvůli zranění menisku už do konce roku neměl hrát, než podstoupí operaci, byla to pro brazilského fotbalistu Neymara velká rána. O to větší, že Santos,...

4. prosince 2025

Slavia platí za pyrotechniku, disciplinárka potrestala i potyčku asistentů

Potemnělý stadion Slavie před utkáním proti Bohemians

Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise pokutu 120 000 korun za pyrotechniku na tribunách během utkání 16. kola první ligy s Bohemians 1905. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová...

4. prosince 2025  16:53

Ferguson, Terim, ale i Bílek. Kteří trenéři vedli naráz klub i reprezentaci?

Trenér reprezentační jedenadvacítky Michal Bílek sleduje zápas se Skotskem v...

Na jaře by k nim mohl přibýt také Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, který prý zvažuje nabídku české reprezentace. Pokud by ji přijal a zároveň zůstal u klubu, přidal by se k dalším slavným...

4. prosince 2025  15:10

Záložník nejlepším útočníkem? Arsenal spoléhá na Merina. Je úžasný, smekl kouč

Záložník Arsenalu Mikel Merino slaví gól do sítě Brentfordu.

Do Arsenalu přicházel jako záložník, ale kvůli četným absencím se postupně vyprofiloval i jako hrotový útočník. A na téhle pozici je španělský fotbalista Mikel Merino až nečekaně úspěšný. A možná i...

4. prosince 2025  12:04

Koncepce se odkládá, Trpišovský už pro reprezentaci není tabu. Ale přemluví ho?

Premium
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský

S nadsázkou by se dalo říct, že Jindřich Trpišovský sepsal svůj motivační dopis už o víkendu, kdy v duelu se Slováckem jako první trenér v sezoně složil v lize základní sestavu výhradně z českých...

4. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

4. prosince 2025  11:57

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

4. prosince 2025  10:06

Rohy ve fotbale pod dohledem VAR? Zatím asi jen na MS, ligy se bojí zdržování

Scott McTominay oslavuje postup na mistrovství světa i s rohovým praporkem.

Je to jedna z hlavních priorit v rámci dalších pravidlových úprav. O rozšíření pravomocí pro videorozhodčí ve fotbale se pravidelně diskutuje už dlouhé měsíce. Kromě kontroly chybně udělených druhých...

4. prosince 2025

Liverpool se Sunderlandem jen remizoval, Leeds si poradil s Chelsea. Vyhrál i Arsenal

Ao Tanaka z Leedsu se na kolenou raduje z trefy proti Chelsea.

Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal ve 14. kole porazil doma 2:0 Brentford. Nováček Sunderland remizoval 1:1 na půdě trápícího se obhájce titulu Liverpoolu. Wolverhampton bez zraněného Ladislava...

3. prosince 2025  20:25,  aktualizováno  23:29

Příliš chceme a máme těžké nohy. Sparta po Artisu spílá náročnému programu

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Artis Brno - Sparta Praha.

Brněnské trápení v dohrávce osmifinále MOL Cupu skončilo pražské Spartě proti Artisu až penaltou v 89. minutě. Albion Rrahmani nezaváhal a tvrdou ranou pod břevno poslal Pražany do čtvrtfinále, když...

3. prosince 2025  22:41

Euro devatenáctek bude v roce 2027 v Česku. Hrát se bude i ve Vlašimi či v Ústí

5000 MÍST. Kapacita mladoboleslavského stadionu se v lize řadí mezi ty...

Česko bude v roce 2027 hostit mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let. Pořadatelství závěrečného turnaje ve středu Fotbalové asociaci ČR přidělil výkonný výbor UEFA. Šampionát se odehraje na některém...

3. prosince 2025  20:48

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

3. prosince 2025  17:30,  aktualizováno  20:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.