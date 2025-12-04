Nehraj, slyšel od doktorů. Neymar pak i s poraněným meniskem vstřelil hattrick

Teď, o dvě utkání později, je však situace zcela odlišná.
Santos má kolo před koncem na dosah udržení v nejvyšší soutěži, jelikož poslední dva zápasy vyhrál a od pásma sestupu ho dělí dva body.
A právě Neymar na tom má zásadní podíl.
Ke dvěma výhrám 3:0 a zisku klíčových šesti bodů totiž navzdory zranění a radám doktorů nejprve přispěl gólem a asistencí a naposledy hattrickem do sítě týmu Juventude v utkání, které se hrálo v noci ze středy na čtvrtek evropského času.
„Jsem za ty góly strašně šťastný a taky za to, že můžu Santosu takhle pomoct. Ale bez svých spoluhráčů bych to nedokázal. Ale ještě zbývá jeden zápas a musíme znovu podat maximální výkon,“ upozorňoval však hned po závěrečném hvizdu v rozhovoru pro Prime Video.
Ale z jeho tváře jste vyčetli, jak se mu už teď ulevilo.
Dovedete si představit, jak by se asi cítil, kdyby Santos opravdu sestoupil poté, co jeho návrat fanoušci oslavovali jako příchod mesiáše? Stoprocentní jistotu udržení ještě sice Santos nemá, ale vypadá to pro něj nadějně.
Rozhodně nadějněji než před několika dny.
Právě tehdy se Neymar dozvěděl, že má poraněný meniskus a v lednu bude muset na operaci. Vážné zranění kolene prodělal už před dvěma roky krátce po přestupu do al-Hilálu a od té doby jeho zdravotní stav není stoprocentní. Trápí ho svalové problémy a i když je fit, aby nastoupil, vidíte na něm, že to zkrátka není ten starý Neymar.
Mnohdy působí nemotorně, přišel o svou výbušnost a ani kopací techniku nemá jako dřív. Přitom mu je stále teprve třiatřicet.
Neymar si zahrál na Maradonu. Dal gól rukou, po druhé žluté ho ale sudí vyloučil
„Samozřejmě vždy beru ohled na své zdraví a neudělal bych nic, co může poškodit mou kariéru, ale podobné problémy mě trápí dlouhodobě. Tenhle není ničím novým, ale snažím se každé své zranění překonat,“ vysvětloval.
Všechny tři své branky ve svém posledním zápase vstřelil v rozmezí 17 minut. Nejprve i s pomocí teči poslal balon placírkou pod břevno, pak slabší levačkou z úhlu zamířil přesně mezi nohy soupeřova brankáře a nakonec po svém typickém rozběhu proměnil pokutový kop.
Byl to jeho první hattrick od září 2022, kdy přispěl k výhře PSG 6:1 nad Clermontem.
Když se ale reportér zmínil o tom, jak jsou fanoušci rádi, že je starý Neymar zpátky, ostře se ohradil: „Pořád jsem Neymar, ve všech zápasech, bez ohledu na cokoli. Někdy se věci nevyvíjí tak, jak bychom chtěli, třeba kvůli mým zraněním, ale nikdy jsem neodešel. Pořád jsem tu, pořád umím hrát fotbal a vždy se snažím podat maximální výkon.“
Jeho poslední výkony také opět rozvířily debatu, zda by měl s Brazílií odcestovat příští rok na mistrovství světa.
Kouč Carlo Ancelotti v nedávném rozhovoru v této souvislosti zdůraznil, že vezme pouze hráče, kteří budou stoprocentně fyzicky připravení. „Máme hodně hráčů, kteří jsou kvalitní, ale musíme vzít ty nejlepší. Neymar je talentovaný, ale v poslední době měl bohužel smůlu na zranění.“
Samotný Neymar se však v tuhle chvíli soustředí jen na Santos.
„A co bude dál? Upřímně nevím,“ krčil rameny.
Uvidíme ho příští rok na mistrovství světa?