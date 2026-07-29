Incident se stal minulý týden v zápase Internacionalu, za nějž Gabriel od loňského roku nastupuje, s Cruzeirem (1:2). Faulovaným byl 25letý útočník Gabriel Pec, jenž mimochodem v novém působišti debutoval
První zápas si ale určitě představoval jinak.
Po třinácti minutách do něj na půlce hřiště zajel Gabriel a zvednutou nohou ho trefil přímo do holeně. Pec se po tvrdém pádu v bolestech svíjel na trávníku a z opakovaných záběrů bylo vidět, že mu noha krvácí.
🚨Inter player Victor Gabriel has been suspended after his foul on Gabriel Pec.— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) July 28, 2026
How long is his suspension?
He will only be allowed to return once Gabriel Pec has return from injury, with a maximum punishment of up to 6 months.
Very interesting rule 🤯 pic.twitter.com/KujjfqYhdy
Předpokládaná doba léčby zlomeniny holenní kosti je v rozmezí čtyř až šestí měsíců.
„Viník bude mimo hru, dokud se zraněný hráč nevrátí do tréninku s tím, že stopka nepřesáhne délku 180 dnů,“ sdělil brazilský sportovní soud.
Podle informací serveru ESPN ale rozhodnutí nebylo jednomyslné, jeden ze soudců prý navrhoval standardní šestizápasový trest, ovšem předseda Jorge Octavio Lavocat Galvao prosadil přísnější verdikt, jelikož to jeden z paragrafů disciplinárního řádu umožňuje.
„Byl to nešťastný incident. Od té doby nespím, modlím se za něj a chtěl bych se všem omluvit. Nabídl jsem se, že Pecovi s čímkoliv pomůžu a doufám, že mi odpustí, jelikož jsem nechtěl, aby se něco podobného stalo,“ dušoval se dvaadvacetiletý Gabriel.
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Soud zároveň zpochybnil autentičnost důkazů, které Internacional při obhajobě Gabriela předložil.
Mezi nimi byl totiž mimo jiné údajný záznam komunikace VAR – samotný klub ale posléze žádal o jeho odstranění, jelikož ho právnická firma získala na sociálních sítích a jeho pravdivost nešlo ověřit.
„Internacional i právnická firma zdůrazňují, že nikdy neměly v úmyslu jednat v rozporu s dobrými mravy. Ale při sběru dat k obhajobě došlo k chybě, na kterou klub okamžitě upozornil,“ stojí v oficiálním prohlášení.