Užij si zápas, řekl mu Klopp. Brankář Jaroš poprvé nastoupil za Liverpool

„Jsem moc rád, že jsem takovou příležitost dostal. Trenér Klopp mi říkal, ať si to hlavně užiju. Bylo to skvělé,“ přiblížil Jaroš v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.



Liverpool hrál poprvé od úspěšného červnového finále Ligy mistrů a přestože většina hlavních hvězd v týmu chyběla, Jaroš se na hřišti potkal třeba se stoperem Matipem, záložníkem Fabinhem či útočníkem Origim.

„Nám mladým hodně pomohli. Oni přesně vědí, kdy zrychlit nebo zpomalit tempo, dokážou nás zklidnit,“ popisoval za dva týdny osmnáctiletý brankář, který je po bývalých reprezentantech Patriku Bergerovi, Vladimíru Šmicerovi a Milanu Barošovi teprve čtvrtým Čechem, jenž za áčko Liverpoolu nastoupil.

Kolik startů za něj ještě přidá?

„Podle posledních zpráv bych měl během přípravy ještě zůstat s prvním týmem a uvidím, jestli pojedu i na přípravný kemp do Spojených států,“ pokračoval Jaroš.

Do hry se v úvodním zápase léta dostal i kvůli absencím brankářských kolegů. Zatímco hvězdný Brazilec Alisson je po triumfu na Copa América na dovolené a Loris Karius zůstává na hostování v Besiktasi, další mladí gólmani Caoimhin Kelleher s Kamilem Grabarou jsou zranění.

„V sezoně bych měl nastupovat především za tým do třiadvaceti let, což je pro mě také posun dopředu, protože v minulém ročníku jsem hrál za osmnáctku. A to byl pořád spíš dětský fotbal,“ vysvětluje Jaroš.

Bývalý brankář Slavie je v Liverpoolu dva roky. Krátce ho vedla i klubová ikona Steven Gerrard, později si vyzkoušel si i zápasy mládežnické Ligy mistrů.