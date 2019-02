Klopp si vytáhl českého mladíka. Kouč mě chválil, říká gólman Liverpoolu

Alisson Becker, Simon Mignolet a... Vítězslav Jaroš. Český mládežnický reprezentant měl tu výsadu, že se před blížícím se sobotním utkáním s Crystal Palace přidal ke známým brankářům a zatrénoval si prvním týmem Liverpoolu, který momentálně vede Premier League o čtyři body před Manchesterem City.

Mikloško: Jaroš má našlápnuto skvěle „Víťa si svou tréninkovou pílí, herní i lidskou inteligencí a stabilní výkonnosti zajistil pevnou pozici v brankářské hierarchii Liverpoolu,“ uvádí Luděk Mikloško, který si během angažmá ve West Hamu a QPR udělal na ostrovech skvělé jméno. Aktuálně pracuje pro agenturu Sport Invest, která talentovaného gólmana zastupuje. „Odchytal všechny zápasy prestižní UEFA Youth League a přesvědčil také v domácích soutěžích. Charakterizuje ho maximální koncentrace na zápasy i tréninkový proces. Ví co chce a hlavně si uvědomuje, že je teprve na začátku dlouhé cesty. Našlápnuto má skvěle,“ myslí si Mikloško o Jarošovi.

„S gólmany prvního týmu jsem byl na tréninku již několikrát, pravidelně se nám mimo áčko věnuje hlavní trenér brankářů. Nicméně nyní jsem se poprvé zúčastnil klasického tréninku celého týmu, jehož součástí je také společná snídaně a oběd po tréninku,“ líčil Jaroš prostřednictvím agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Podle zpráv z Anglie mezi třemi tyčemi vypadal jistě, setkání s hvězdami jako jsou Mohamed Salah či Virgil van Dijk ho nerozhodilo.

„Alisson i Simon Mignolet sice každým zákrokem i cvičením dokazují, jaká jsou třída, ale chovají se skvěle. Pomohou, poradí, pochválí,“ popisuje spolupráci se slavnými kolegy Jaroš. „Naposledy jsme v brankářské partě hráli dovednostní soutěže, byl jsem v týmu s Allisonem a vyhráli jsme. To vítězné plácnutí mě hřálo,“ dodal s úsměvem.

Samotný fakt, že se Jaroš mohl k áčku připojit, naznačuje, že si mezi liverpoolskými juniory buduje slušnou pozici.

Daří se i dalšímu mladíkovi Dobré jméno v Anglii si pomalu vytváří také další mladý brankář Matěj Kovář, který patří Manchesteru United. Osmnáctiletý fotbalista pravidelně chytá za rezervu, kde můžou nastupovat i hráči až o pět let starší. Stejně jako Jaroš na podzim byl jedničkou svého týmu v Youth League a také měl tu čest trénovat s áčkem, na jehož soupisce má dokonce přiřazené číslo 51.

„Po konci tréninku mě pochválil také trenér Klopp, což mi udělalo velkou radost. Nikde není psáno, kdy se případně do tréninku áčka zapojím znovu, je to vždy na základě jejich potřeb. Nikam se ale neženu, užívám si každého dne tady a trénink s prvním týmem beru jenom jako velkou motivaci do další práce,“ pravil Jaroš, který do tamní akademie přišel v létě 2017 ze Slavie.

Liverpool ho sledoval delší dobu, pravidelně ho zval na stáže a když to umožnila přestupová pravidla, tehdy šestnáctiletého fotbalistu si smluvně zavázal.

Jaroš okamžitě začal nastupovat za výběr do osmnácti let, který před jarním odchodem ke Glasgow Rangers vedla klubová legenda Steven Gerrard. Chytal mládežnickou obdobu také FA Cupu i Ligy mistrů, tzv. UEFA Youth League.