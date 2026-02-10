Kovář poprvé za Eindhoven nechytal. Ohrozí zranění jeho účast v baráži?

Kovář v neděli vynechal zápas v Groningenu, bylo to v současném ročníku uplně poprvé, co chyběl. Povahu jeho zranění klub neupřesnil.
Pětadvacetiletého českého gólmana měl o víkendu v lize nahradit Nick Olij, jenže také on se zranil, a tak musela nastoupit až brankářská trojka Niek Schiks. PSV zvítězil 2:1 a vede soutěž o 17 bodů před druhým Feyenoordem.
Otázkou je, jak zdravotní problémy Kováře mohou novému reprezentačnímu trenérovi Miroslavu Koubkovi komplikovat nominaci. Počítá i on s ním jako s číslem jedna? Nebo upřednostní slávistu Jindřicha Staňka?
Kovář v kvalifikaci odchytal sedm z osmi utkání.
Semifinále baráže proti Irsku hraje český tým 26. března. Pokud uspěje, o pět dní později vyzve opět doma buď Dánsko, nebo Severní Makedonii.