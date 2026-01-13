Kovář se osvědčil, Eindhoven ho koupil. Má pro nás velkou hodnotu, řekl jeden z šéfů

Během ročního hostování z Manchesteru United ve Spartě získal český titul, po přestupu do Leverkusenu vybojoval ten německý a přidal k němu i triumf v poháru. A nyní míří za triumfem v nizozemské lize.
„Za krátkou dobu u nás ukázal, že má nejen vynikající brankářské dovednosti, ale také perfektně zapadá do způsobu, jakým chceme hrát,“ zdůraznil sportovní ředitel Eindhovenu.
„Z Matěje vyzařuje klid, je silný v rozehrávce a dokáže hrát pod tlakem. Navíc je to velmi příjemný člověk, skvěle zapadl do týmu a chce ze sebe každý den dostat maximum. Pro nás má velkou hodnotu jak nyní, tak do budoucna.“
Pětadvacetiletý gólman po loňském přesunu z Leverkusenu do Eindhovenu odchytal všechny minuty, co mohl.
Parťáka do hry nepustil ani v nizozemském poháru, ani v Lize mistrů. V šestadvaceti zápasech ve všech soutěžích inkasoval šestatřicet branek. V šesti duelech udržel čisté konto.
Eindhoven v nejvyšší domácí soutěži prohrál jediný zápas s nováčkem Telstarem a remizoval s Ajaxem, jinak šestnáctkrát zvítězil a na Feyenoord má třináctibodový náskok.
V Champions League má ze šesti zápasů osm bodů a ve zbývajících dvou kolech základní fáze potřebuje aspoň jednou vyhrát, aby se udržel na příčce zajišťující účast ve vyřazovací části. Za týden hraje v Newcastlu a pak doma s Bayernem.
To bude mít Kovář šanci na odvetu. Když v předchozích dvou sezonách působil v Leverkusenu, právě osmifinálový souboj v Lize mistrů loni v březnu proti Bayernu mu nevyšel. A možná tento zápas byl zlomem k tomu, že Leverkusen od léta vsadil na jiné brankáře.
„Lednové vítězství 5:1 nad Excelsiorem Rotterdam aktivovalo povinnost odkupu. Když byly splněny všechny podmínky, bylo hostování zrušeno a český reprezentant definitivně přestoupil,“ oznámil Leverkusen.
„Kovář se v PSV rychle rozvíjí a velmi se osvědčil. V zápasech pravidelně tým podržel, předváděl klíčové zákroky a podával spolehlivé výkony,“ napsal web Eindhovenu.
Český brankář je odchovancem Slovácka, ještě jako dorostenec zamířil do Manchesteru United, ale tam šanci chytat nedostal. Hostoval v nižších soutěžích ve Swindonu a Burtonu, v létě 2022 si ho vzala Sparta, kde se stal jedním z důležitých členů základní sestavy na cestě za titulem.
Po sezoně přestoupil do Leverkusenu, kde byl sice dvojkou, ale zároveň dostával celkem dost příležitostí. Za dvě sezony odchytal dvaatřicet utkání, získal bundesligový titul i Německý pohár a Superpohár.
Po příchodu do Eindhovenu hned vyhrál tamní Superpohár a očekává se, že přidá další trofeje.
Patří do českého národního mužstva, po Euru 2024 se stal jedničkou.