Brankář Kovář by měl z Manchesteru United hostovat v Cheltenhamu

Dvaadvacetiletý Kovář náleží do rezervního týmu United do 23 let a momentálně s „áčkem“ absolvuje soustředění v Austrálii. Při pátečním vítězství 4:1 nad Melbourne Victory byl rodák z Uherského Hradiště na lavičce. Příští týden by se měl přesunout do Cheltenhamu.

Kovář má v Manchesteru, kam přišel v lednu 2018 ze Slovácka, smlouvu do června 2023 s opcí na další rok. Za Burton odchytal šest soutěžních utkání a čtyřikrát udržel čisté konto.

Na premiérový soutěžní start za první mužstvo stále čeká, před Burtonem hostoval v dalším třetiligovém klubu Swindonu.