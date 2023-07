Gólman Kovář trénuje v Praze a čeká. Ptali se ze Španělska, zájem je z Anglie

Třiadvacetiletý gólman v minulé sezoně pomohl k titulu Spartě, ta ho chtěla na další roční hostování.

Minulý týden těsně před startem české ligy ještě odchytal přípravný duel za United proti Lyonu (1:0), ale vzápětí ho trenér Erik ten Hag nezařadil do nominace mužstva na turné do Spojených států.

Sparta dál řešila jeho hostování, ale Manchester vycítil, že by ho mohl prodat. Poté, co se nevešel do týmu pro USA, zbystřily totiž kluby z elitních západoevropských soutěží, které by českého gólmana byly schopné vykoupit.

Jenže částka sedm až deset milionů eur byla příliš i pro dva nejmenované týmy z bundesligy. Kovář má sice za sebou povedenou sezonu v české lize, ale neukázal se v evropských pohárech ani v seniorské reprezentaci.

Mezitím Sparta angažovala dánského brankáře Petera Vindahla z Alkmaaru, protože za necelé dva týdny vstoupí do kvalifikace o Ligu mistrů a gólmanskou otázku potřebovala mít vyřešenou.

Manchesteru se ozval Cádiz, čtrnáctý tým minulé sezony španělské ligy.

Zájem má Aston Villa, sedmý tým poslední sezony Premier League a účastník play off Konferenční ligy.

Jenže tam by měl Kovář velkou konkurenci, jedničkou je argentinský mistr světa Emiliano Martínez. Jeho náhradníkem je zkušený Robin Olsen, který loni přišel z AS Řím.

United pracují i s variantou, že by Kováře uvolnili na další hostování, ale zůstal by v Anglii. Podle zákulisních informací by šlo o Championship, náročnou druhou nejvyšší soutěž, v níž se hraje šestačtyřicet kol. Zájem by měl Hull City.

Championship startuje příští pátek, Premier League o týden později.