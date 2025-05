Soupeř měl téměř osmdesátiprocentní držení míče, zahrával sedm rohů, vyslal třiadvacet střel, z toho šest na bránu. Ale Henderson všechny chytil. Po půlhodině, už za stavu 1:0 pro Crystal Palace, zlikvidoval penaltu Omaru Marmúšovi a poradil si i s následným dohráním situace Erlinga Haalanda.

„Upřímně, kdyby penaltu kopal Haaland, nevěděl bych, na kterou stranu skočit. Ale když ji nechal Marmúšovi, věřil jsem si, že ho vychytám. Věděl jsem, kam míč pošle,“ líčil Henderson.

Bylo překvapením, že Haaland, tradiční exekutor City, nechal pokutový kop zimní posile z Frankfurtu. „Nevím, nemluvil jsem s nimi. Prostě se tak rozhodli,“ prohodil na tiskové konferenci naštvaný kouč Josep Guardiola.

„Normálně penalty kope Erling, ale dohodli se, že půjde Omar. Nebyl jsem u toho, takže si nejsem jistý, proč to tak bylo,“ říkal záložník Bernardo Silva. „To se stane, že penaltu nedáte. To nebyl náš hlavní problém, i když to byl důležitý moment.“

Henderson však už v té době nemusel být na hřišti. Za to, že zůstal, vděčí shovívavosti sudího Stuarta Attwella i videoasistenta. Po dlouhém pasu Jošky Gvardiola zůstal stát na hranici pokutového území a před sprintujícím Haalandem, který se mohl dostat do vyložené šance, do míče máchl rukou, kterou vystrčil mimo pokutového území. Ale červenou kartu nedostal.

„Zeptejte se na to rozhodčího,“ odsekl kouč Guardiola. Po závěrečném hvizdu měl s Hendersonem poněkud divočejší výměnu názorů. „O nic nešlo,“ tvrdil.

Chris Richards and Matt Turner z Crystal Palace slaví vítězství ve finále FA Cupu.

„Jasná červená karta. Stoprocentně. Haaland se chystá Hendersona obhodit a on míč odpálí rukou, kterou má venku. To je červená karta. Jak se mohli splést?“ zlobil se někdejší známý anglický útočník Wayne Rooney v debatě BBC.

Hlavní sudí hru rukou gólmana mimo vápno neviděl a VAR to jako zjevnou chybu neposoudil.

„Nešlo o čistou gólovou příležitost,“ znělo vysvětlení od VAR. Do brány sice dobíhal stoper Maxence Lacroix, ale stejně...

Když to Rooney zaslechl, rozčílil se ještě víc. „Prostě se zbavte VAR. Udělali chybu a teď se ji snaží zakrýt. Je to červená karta, to přece každý vidí.“

Fotbalisté Crystal Palace se radují z gólu Eberechiho Ezeho ve finále FA Cupu.

„Henderson měl prostě štěstí,“ poznamenal bývalý kapitán anglické reprezentace Alan Shearer.

A co na to sám Henderson?

„Míč letěl do pokutového území a já věděl, že jsem to udělal správně. Bylo to v pořádku. Koho to vlastně zajímá?“ rozesmál se v televizním rozhovoru.

Poté zvážněl. „Na začátku sezony jsem přišel o tátu, ale dnes tady byl se mnou. Stejně jako při každém zápase. Tohle vítězství věnuju jemu.“

Osmadvacetiletý gólman je odchovancem Manchesteru United, kde léta dělal dvojku. Za United nastoupil k 29 zápasům ve všech soutěžích, dostal 25 branek a třináctkrát udržel čisté konto. Starty v nejvyšší soutěži sbíral i na hostování v Sheffieldu United a v Nottinghamu. Do Crystal Palace přišel v létě 2023.