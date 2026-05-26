Český gólman se blýskl v utkání 36. kola s Leedsem (1:1). Vítěz bude znám koncem tohoto týdne.
V osmé minutě nastavení reflexivně vyrazil střelu záložníka Seana Longstaffa v jasné šanci na břevno.
Just would like a minute to praise the mental strength of Antonín Kinský.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 12, 2026
In March, he was dragged off after 17 minutes against Atlético Madrid in the Champions League.
Now, he's making saves like this in 90+8'.
🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: He's only 23. pic.twitter.com/lLZI6rrVH3
S Kinským v anketě soupeří James Trafford, Gianluigi Donnarumma (oba Manchester City), Martin Dúbravka (Burnley), David Raya (Arsenal), Alphonse Areola (West Ham), Aaron Ramsdale (Newcastle), Karl Darlow (Leeds) a dva zákroky má ve výběru Jordan Pickford (Everton).
Kinský začal v závěru sezony pravidelně nastupovat a svými výkony pomohl Tottenhamu k záchraně v soutěži, kterou tým stvrdil vítězstvím nad Evertonem až v posledním kole na úkor sestupujícího West Hamu s českým záložníkem Tomášem Součkem. V tom utkání rovněž předvedl fantastický zákrok.
Another HUGE late save from Toni Kinsky 👏 pic.twitter.com/wT2W8Jl4ZG— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 24, 2026
Vzhledem k formě z posledních týdnů uvažovala o Kinském i česká reprezentace. Nakonec se však v nominaci na sraz před mistrovstvím světa neobjevil. Trenér Miroslav Koubek uvedl, že po dohodě s brankářem sehrál roli i plánovaný lékařský zákrok po skončení sezony.
KOMENTÁŘ: Rychle pryč a zapomenout. Ať Kinský neskončí jako Karius