Tony, gól jde za tebou. Kinský slyšel kritiku i od kouče. Kdy dostane další šanci?

V bráně Tottenhamu dostal příležitost po pěti týdnech a nedá se říct, že by ji český fotbalový gólman Antonín Kinský v utkání Ligového poháru v Newcastlu využil. Spíš naopak. „Oba góly jsme dostali po chybách. Ten první jde za rozhodčím, u druhého bohužel chyboval Tony,“ řekl trenér Thomas Frank.
Antonín Kinský přibíhá pozdě do souboje s Nickem Woltemadem.

foto: Reuters

Pro Kinského to byl teprve druhý zápas v novém ročníku a opět v Ligovém poháru. Ten je pro prvoligové kluby až třetí soutěží, trenéři do něj obvykle nasazují náhradníky či nadějné mladíky.

Dvaadvacetiletý Čech tak středeční porážkou přišel o jednu z mála možností, jak se dostat na hřiště.

V Premier League i v Lize mistrů sedí na lavici, v bráně je jednička Guglielmo Vicario.

Kinský v Tottenhamu

jaro 2025

Premier League: 6 zápasů, 1 výhra, 5 proher, 11 obdržených gólů, 1 čisté konto

Anglický pohár: 2 zápasy, 1 výhra, 1 prohra, 2 obdržené góly, 1 čisté konto

Ligový pohár: 2 zápasy, 1 výhra, 1 prohra, 4 obdržené góly, 1 čisté konto

podzim 2025

Ligový pohár: 2 zápasy, 1 výhra, 1 prohra, 2 obdržené góly, 1 čisté konto

Kinský chytal poprvé v této sezoně až koncem září doma proti Doncasteru z třetí ligy a slyšel chválu. Za stavu 2:0 tým podržel skvělým zákrokem. „Musím ho ocenit. Byl to nejen neuvěřitelný zákrok, ale i velmi důležitý,“ řekl tenkrát kouč.

Na další šanci čekal Kinský pět týdnů. Jenže zápas v Newcastlu se mu nepovedl, tým nepodržel. Nejspíš se projevila absence zápasového zápřahu.

Před první brankou po centru z rohu udělal krok z brány, pak vytušil, že se k míči nedostane a couval zpátky. Při hlavičce Schära ze šesti metrů se tak nedokázal pořádně odrazit a zasáhnout. I kdyby ano, měl by to složité, míč těsně před ním dopadl na zem a přeskočil mu přes ruce.

Trenér Frank po zápase poukázal na kuriózní situaci, když si hostující obránce Spence u rohového praporku dlouho zavazoval tkaničku, protože se mu bota v předchozím souboji vyzula. Sudí Kavanagh počkal, až si výstroj opraví, a pak dal pokyn ke hře. Jenže Spence se nestihl při bránění včas dostat k hlavičkujícímu Schärovi.

„Měl dát Djedovi víc času na návrat do hry. A navíc měl Djed bránit právě Schära,“ zlobil se Frank.

Druhý gól dostal Tottenham krátce po přestávce. Kinský vyběhl na hranu malého vápna, aby vyboxoval centr Willocka. Ale útočník Woltemade byl rychlejší i šikovnější, dostal se k míči dřív a hlavou ho trknul do prázdné brány.

„V takové situaci by Tony pro míč chodit neměl. Měl zůstat v bráně a myslím si, že by to pak chytil. Udělal jiné rozhodnutí a byl z toho gól,“ řekl trenér Frank.

Uznání si český brankář zasloužil za rozehrávku a hru nohama, v čemž vynikal už před lednovým příchodem do Anglie.

Nick Woltemade hlavou překonává Antonína Kinského ve čtvrtém kole poháru.

Kdy se dočká další šance?

Pokud bude italský gólman Vicario zdravý, nejspíš v Premier League i v Lize mistrů bude v bráně on, jako to je v dosavadním průběhu sezony.

„Na sobotní ligu proti Chelsea je Vicario připraven,“ řekl kouč Tottenhamu.

Pak je tu pro Kinského možnost v Anglickém poháru, do kterého se prvoligové kluby zapojí až v lednu v boji o osmifinále.

Přitom právě v minulé sezoně v Ligovém poháru si Kinský udělal jméno. Tottenham ho ze Slavie přivedl narychlo v lednu kvůli zdravotním potížím svých brankářů včetně Vicaria.

Do brány šel hned po třech dnech a navíc proti Liverpoolu. Proti tehdejšímu anglickému suverénovi tým podržel, neinkasoval a měl zásadní podíl na překvapivém vítězství 1:0.

O další čtyři dny jistý výkon zopakoval v Anglickém poháru proti Tamworthu z páté ligy. Pak už chválu vystřídala spíš kritika.

Kinský? Silná osobnost jako Čechíno, říká agent. Tátu přemluvil sám majitel

Než se Vicario uzdravil, chytal čtyři ligová utkání, z toho tři Tottenham prohrál. Semifinálová odveta Ligového poháru v Liverpoolu skončila 4:0 pro domácí. V Anglickém poháru i kvůli jeho chybě tým vypadl s Aston Villou (1:2) a Kinského tehdejší kouč Postecoglou posadil na lavičku.

Do brány se dostal až v závěru sezony, ve dvou zápasech Premier League s Crystal Palace a na Aston Ville obdržel po dvou gólech.

Tenkrát se Tottenham soustředil na Evropskou ligu, kterou nakonec vyhrál, a díky tomu může startovat v Champions League.

Evropské poháry však Kinský chytat nemohl, protože klub ho nedal na soupisku. V polovině ročníku pro vyřazovací fázi totiž může zapsat jen tři nové posily, takže upřednostnil hráče do pole. Vicario se v té době už chystal po zranění do hry.

Hřiště? V této fázi poháru nedostatečné, myslí si Hyský. Výhry Plzně si i proto váží

Pětasedmdesát minut odolávaly v osmifinále poháru divizní Nové Sady prvoligovému favoritovi. Na rozdíl od Sigmy Olomouc na hřišti mezi paneláky olomouckého předměstí však Viktoria Plzeň udržela...

29. října 2025  18:24

Nejlepší fotbalové akademie světa: Ve stovce figuruje Sparta, Slavia i Žilina

Pražští rivalové Sparta a Slavia figurují v žebříčku 100 nejlepších fotbalových akademií světa, který zveřejnilo Mezinárodní centrum pro sportovní studie (CIES). Určující pro pořadí byl index, který...

29. října 2025  17:04

