Tony, gól jde za tebou. Kinský slyšel kritiku i od kouče. Kdy dostane další šanci?

Pro Kinského to byl teprve druhý zápas v novém ročníku a opět v Ligovém poháru. Ten je pro prvoligové kluby až třetí soutěží, trenéři do něj obvykle nasazují náhradníky či nadějné mladíky.
Dvaadvacetiletý Čech tak středeční porážkou přišel o jednu z mála možností, jak se dostat na hřiště.
V Premier League i v Lize mistrů sedí na lavici, v bráně je jednička Guglielmo Vicario.
Kinský v Tottenhamu
jaro 2025
Premier League: 6 zápasů, 1 výhra, 5 proher, 11 obdržených gólů, 1 čisté konto
Anglický pohár: 2 zápasy, 1 výhra, 1 prohra, 2 obdržené góly, 1 čisté konto
Ligový pohár: 2 zápasy, 1 výhra, 1 prohra, 4 obdržené góly, 1 čisté konto
podzim 2025
Ligový pohár: 2 zápasy, 1 výhra, 1 prohra, 2 obdržené góly, 1 čisté konto
Kinský chytal poprvé v této sezoně až koncem září doma proti Doncasteru z třetí ligy a slyšel chválu. Za stavu 2:0 tým podržel skvělým zákrokem. „Musím ho ocenit. Byl to nejen neuvěřitelný zákrok, ale i velmi důležitý,“ řekl tenkrát kouč.
Na další šanci čekal Kinský pět týdnů. Jenže zápas v Newcastlu se mu nepovedl, tým nepodržel. Nejspíš se projevila absence zápasového zápřahu.
Před první brankou po centru z rohu udělal krok z brány, pak vytušil, že se k míči nedostane a couval zpátky. Při hlavičce Schära ze šesti metrů se tak nedokázal pořádně odrazit a zasáhnout. I kdyby ano, měl by to složité, míč těsně před ním dopadl na zem a přeskočil mu přes ruce.
Trenér Frank po zápase poukázal na kuriózní situaci, když si hostující obránce Spence u rohového praporku dlouho zavazoval tkaničku, protože se mu bota v předchozím souboji vyzula. Sudí Kavanagh počkal, až si výstroj opraví, a pak dal pokyn ke hře. Jenže Spence se nestihl při bránění včas dostat k hlavičkujícímu Schärovi.
„Měl dát Djedovi víc času na návrat do hry. A navíc měl Djed bránit právě Schära,“ zlobil se Frank.
🚨🏴 WOLTEMADE HAS DOUBLED THE LEAD FOR NEWCASTLE!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 29, 2025
Newcastle 2-0 Tottenham.pic.twitter.com/pBzDttAvXh
Druhý gól dostal Tottenham krátce po přestávce. Kinský vyběhl na hranu malého vápna, aby vyboxoval centr Willocka. Ale útočník Woltemade byl rychlejší i šikovnější, dostal se k míči dřív a hlavou ho trknul do prázdné brány.
„V takové situaci by Tony pro míč chodit neměl. Měl zůstat v bráně a myslím si, že by to pak chytil. Udělal jiné rozhodnutí a byl z toho gól,“ řekl trenér Frank.
Uznání si český brankář zasloužil za rozehrávku a hru nohama, v čemž vynikal už před lednovým příchodem do Anglie.
Kdy se dočká další šance?
Pokud bude italský gólman Vicario zdravý, nejspíš v Premier League i v Lize mistrů bude v bráně on, jako to je v dosavadním průběhu sezony.
„Na sobotní ligu proti Chelsea je Vicario připraven,“ řekl kouč Tottenhamu.
Pak je tu pro Kinského možnost v Anglickém poháru, do kterého se prvoligové kluby zapojí až v lednu v boji o osmifinále.
Přitom právě v minulé sezoně v Ligovém poháru si Kinský udělal jméno. Tottenham ho ze Slavie přivedl narychlo v lednu kvůli zdravotním potížím svých brankářů včetně Vicaria.
Do brány šel hned po třech dnech a navíc proti Liverpoolu. Proti tehdejšímu anglickému suverénovi tým podržel, neinkasoval a měl zásadní podíl na překvapivém vítězství 1:0.
O další čtyři dny jistý výkon zopakoval v Anglickém poháru proti Tamworthu z páté ligy. Pak už chválu vystřídala spíš kritika.
Kinský? Silná osobnost jako Čechíno, říká agent. Tátu přemluvil sám majitel
Než se Vicario uzdravil, chytal čtyři ligová utkání, z toho tři Tottenham prohrál. Semifinálová odveta Ligového poháru v Liverpoolu skončila 4:0 pro domácí. V Anglickém poháru i kvůli jeho chybě tým vypadl s Aston Villou (1:2) a Kinského tehdejší kouč Postecoglou posadil na lavičku.
Do brány se dostal až v závěru sezony, ve dvou zápasech Premier League s Crystal Palace a na Aston Ville obdržel po dvou gólech.
Tenkrát se Tottenham soustředil na Evropskou ligu, kterou nakonec vyhrál, a díky tomu může startovat v Champions League.
Evropské poháry však Kinský chytat nemohl, protože klub ho nedal na soupisku. V polovině ročníku pro vyřazovací fázi totiž může zapsat jen tři nové posily, takže upřednostnil hráče do pole. Vicario se v té době už chystal po zranění do hry.