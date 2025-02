Jak ubohé. Hráči Tottenhamu po debaklu čelí tvrdé kritice, Kinského výtky míjí

Kinský po třech dnech od přestupu ze Slavie v úvodním semifinále Ligového poháru zneškodnil všechny střely Liverpoolu, vystupoval suverénně, sebevědomě a měl zásadní podíl na překvapivém vítězství 1:0.

Z fotbalové euforie se však postupně ocitl v realitě. V Premier League prohrál úvodní tři zápasy. Čisté konto a vítězství vychytal až po čtyřech týdnech.

Ve středeční semifinálové odvetě proti Liverpoolu dostal čtyři góly a Tottenham vypadl. „Po prvním zápase jsme cítili skvělou příležitost na finále. Teď jsme zklamaní,“ řekl trenér Ange Postecoglou.

„Liverpool si vítězství zasloužil. Byl daleko lepším týmem, my jsme nebyli schopní se do zápasu dostat. Dovolili jsme jim, aby hru ovládli, nebyli jsme agresivní, jak by bylo zapotřebí. Nevstoupili jsme do toho správně a pak bylo obtížné se vrátit,“ prohlásil kouč.

Antonín Kinský v Tottenhamu Premier League: 1 výhra, 3 prohry, 7 inkasovaných branek Ligový pohár: 1 výhra, 1 prohra, 4 inkasované branky Anglický pohár: 1 výhra, 0 inkasovaných branek

První gól dostal mladý český gólman po půlhodině. Přihrávka Salaha z pravé strany prošla přes celé vápno, Gakpo zakončoval zblízka z deseti metrů. Kinský měl míč na ruce, ale bylo pro něj složité zasáhnout, byť nechytatelná rána to nebyla.

Krátce po půli chtěl sebrat přihrávku do vápna, ale u míče byl později než Núňez, jehož český gólman fauloval. Pokutový kop Salah proměnil.

Potřetí inkasoval v 75. minutě, kdy na něj skrz děravou obranu běžel Szoboszlai sám. Poslední branku dostal po rohu. Udělal krok z brány, ale přes zástup hráčů se k centru vůbec nedostal.

K tomu ne tak jistá rozehrávka, pár jeho nepřesných přihrávek skončilo v autu a ne u nohou spoluhráčů.

Antonín Kinský padá pod nohy Darwinu Núñezovi.

Tottenham předvedl mizerný výkon ve všech směrech, statistici nenapočítali ani jednu střelu na bránu. Jedinou šanci měl za stavu 3:0 Son, který z levé strany trefil břevno.

„Nechápu takový výkon. Byl tak ubohý,“ řekl v televizním vysílání Sky Sports někdejší záložník Jamie Redknapp. „Nepamatuju si, že by můj tým někdy předvedl tak málo.“

Tottenham od roku 2001, kdy se šéfem klubu stal Daniel Levy, vyhrál jedinou trofej, v roce 2008 právě Ligový pohár. Letos si věřili, zvlášť když proti Liverpoolu vyhráli první semifinále.

„Neukázali žádný charakter. Přijet na Anfield, nechat si dát čtyři góly a nevystřelit na bránu... Hrozný,“ pronesl Michael Dawson, další někdejší hráč Tottenhamu.

Český brankář Antonín Kinský během semifinále anglického Ligového poháru.

„Když se podívám na hru zálohy, byla to ostuda,“ řekl bývalý liverpoolský obránce a současný expert Jamie Carragher. „Pro Liverpool to bylo tak snadné. Vrací se to k stereotypu, který s Tottenhamem máme všichni spojený. V klubu je určitě mentální blok.“

V součtu s postavením v tabulce Premier League prožívá Tottenham bídnou sezonu. Může výsledky odnést kouč Postecoglou?

„S tím si starosti nedělám. Moji zodpovědností je, že se snažím z hráčů, které mám k dispozici, dostat ty nejlepší výkony,“ řekl kouč.

Ve středu v Liverpoolu postrádal deset fotbalistů, z nichž by většina atakovala základní sestavu. Chyběli Dragusin, Johnson, Maddison, Romero, Odobert, Solanke, Udogie, Van de Ven, Werner a dlouhodobě zraněný gólman Vicario.

Brankářský post je navzdory čtyřem gólům to nejmenší, co Tottenham momentálně trápí.