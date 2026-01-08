Jako z filmu. Semenyo se rozloučil vítěznou trefou v nastavení, údajně míří do City

Lepší rozlučku by mu nenapsali ani v Hollywoodu. Ghanský křídelník Antoine Semenyo, jenž podle posledních informací míří do Manchesteru City, své působení u fotbalistů Bournemouthu ukončil stylově: vítězným gólem v 95. minutě v domácím utkání proti Tottenhamu (3:2). Navíc se mu to povedlo v den šestadvacátých narozenin.
Křídelník Bournemouthu Antoine Semenyo slaví vítězný gól v utkání proti...

foto: Reuters

Křídelník Bournemouthu Antonie Semenyo (vpravo) po boku spoluhráče Jamese Hilla...
Zklamaní fotbalisté Tottenhamu po porážce s Bournemouthem.
Křídelník Bournemouthu Antonie Semenyo slaví vítězný gól v utkání s Tottenhamem.
Křídelník Bournemouthu Antonie Semenyo centruje v utkání proti Tottenhamu.
Sám možná v tu chvíli nevěděl, jak takový gól oslavit.

Poté, co jeho střela zpoza vápna zapadla ke vzdálenější tyči, na chvíli roztáhl ruce, udělal pár kroků a krátce se sklouzl po kolenou. Načež zatnul ruce v pěst a pořádně od plic si ulevil.

V samotném závěru si pak ještě vychutnal ovace zaplněného Vitality Stadium, když ho kouč Andoni Iraola symbolicky stáhl ze hry. „Z té reakce jste mohli vyčíst, jak si ho tady oblíbili. Je to výborný hráč a hlavně skvělý člověk. Jsem za něj šťastný,“ dojímal se španělský trenér.

Křídelník Bournemouthu Antonie Semenyo po utkání s Tottenhamem.
Křídelník Bournemouthu Antoine Semenyo se objímá s trenérem Andonim Iraolou po...

Když vezmete v potaz všechny okolnosti, takhle speciální gól už ve své kariéře Semenyo možná nikdy nevstřelí.

A to jsme ani nezmínili, že touhle trefou ukončil jedenáctizápasové čekání Bournemouthu na vítězství. Fascinující, že?

Pokud opravdu černo-červený dres oblékl naposledy, stálo to za to.

„Jestli ano, nemohlo to dopadnout lépe. Podobné příběhy vídáte ve filmech. Nikdo si to nezaslouží víc než on,“ usmíval se jeho spoluhráč Marcus Tavenier.

„Fotbal vám někdy podobné zážitky poskytne. Takový okamžik si zasloužil, je to pohádková rozlučka, protože myslím, že za nás bohužel nastoupil naposledy,“ naznačil Iraola. „Chtěli jsme ho tady udržet co nejdéle. Byl skvělý, dal tomuhle klubu všechno až do samotného konce a fotbal mu to vrátil.“

Jeho přestup do City by měl být otázkou času, během čtvrtka ho údajně čeká zdravotní prohlídka. Částka by se měla vyšplhat na 65 milionů liber (1,8 miliardy korun), což je hodnota výstupní klauzule v jeho kontraktu.

O Semenyově odchodu se hovoří od začátku ledna, ale od té doby stihl ještě zápasy s Arsenalem (2:3) a teď také s Tottenhamem. Sobotní pohárové střetnutí s Newcastlem už by se ho ale týkat nemělo.

„Je to hráč, kterého nemůžete nahradit. Byl to pro nás těžký týden, zvlášť když se nám ještě zranil Justin Kluivert. Pro klub, jako jsme my, je to velká rána, ale vím, že vedení udělá maximum, aby někoho přivedlo,“ pronesl Iraola.

Křídelník Bournemouthu Antonie Semenyo centruje v utkání proti Tottenhamu.
Křídelník Bournemouthu Antonie Semenyo v akci během utkání s Tottenhamem.

Je samozřejmě otázkou, zda se Semenyo v City prosadí a jak často bude v nabité konkurenci hrát. Minimálně na papíře však trenér Pep Guardiola získává mimořádně zajímavého hráče, jenž v poslední letech zažil strmý kariérní vzestup.

Z rodné Ghany odešel v 18 letech do Anglie, kde se upsal Bristolu, ale v následujících dvou letech chodil po hostováních – Bath City, Newport a pak Sunderland, odkud se na jaře 2020 vrátil zpět do Bristolu.

Tam za dva a půl roku zapsal shodně 21 branek a 21 asistencí ve druhé lize, než si ho v lednu 2023 vyhlédl Bournemouth.

City remizovali s Brightonem, ztratila i Chelsea. Burnley obralo o body United

Na jaře se ještě rozjížděl, ale postupně šly jeho výkony nahoru. Nejprve osm ligových branek, pak 11 a v aktuální sezoně jich má po 20 zápasech na kontě 10 a je třetím nejlepším střelcem soutěže.

„Dal tolik gólů za půl sezony a to ani nehraje na hrotu. Ale u něj to není jen o číslech, je na tom skvěle fyzicky, uhraje nespočet vysokých balonů a taky maká dozadu,“ vypočítával Iraola.

Prosadí se v City?

Vstoupit do diskuse
