Fotbalový boss jako žádný jiný. Zamparini miloval i nenáviděl: Sudí? Zavřít!

Když o něm světová zpravodajská agentura Reuters napsala, že byl známý zejména pro svou netrpělivost s trenéry, byl to ještě výrazný eufemismus. Mauriziu Zamparinimu, který v úterý v osmdesáti letech zemřel, by spíš slušel titul: Nejšílenější fotbalový boss všech dob. A buďte si jistí, že by to vnímal jako kompliment.