Další odvolaný trenér. Po třech zápasech Mönchengladbach vyhodil Seoaneho

  19:37
Bývalý trenér Leverkusenu Erik ten Hag se na začátku září stal nejrychleji odvolaným trenérem v historii německé bundesligy. Teď jeho kroky následuje Gerardo Seoane, kterého trápící se Borussia Mönchengladbach vyhodila po třech ligových kolech. Tradiční německý klub o razantním kroku informoval v pondělí, den po debaklu 0:4 s Brémami.
Gerardo Seoane

Gerardo Seoane | foto: AP

Momentka z utkání Německého poháru mezi Saarbrückenem a Mönchengladbachem.
Patrick Schick (vpravo) z Leverkusenu v osobním souboji v utkání s...
Momentka z utkání mezi Mönchengladbachem a Werderem Brémy.
Tomáš Čvančara střílí vítězný gól Mönchengladbachu v utkání s Unionem Berlín.
6 fotografií

Borussia je s jedním bodem a skóre 0:5 na 16. místě osmnáctičlenné tabulky. Horší start do sezony Mönchengladbach během 58 let v bundeslize zažil jen v ročníku 2015/16, kdy neměl po třech kolech žádný bod a skóre 2:8. Spolu s minulou sezonou čeká tým už deset zápasů na vítězství.

„Intenzivně jsem zanalyzovali vstup do naší sezony, a je jasné, že potřebujeme změnu na pozici hlavního trenéra,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Borussie Roland Virkus. „Po deseti bundesligových zápasech bez výhry nemáme jinou možnost, než Gerarda odvolat,“ dodal.

Ještě v neděli po ostudném výkonu s Brémami hlásal: „Po takové porážce vámi cloumají emoce. Musíme si racionálně vyhodnotit, jak se ze situace dostat.“

Coufal s Hranáčem byli u vítězství Hoffenheimu v Berlíně. Král jen střídal

Nakonec se společně s klubovým prezidentem Rainerem Bonhofem rozhodl pro razantní krok. Nyní šestačtyřicetiletý Švýcar Seoane se ujal mužstva v létě 2023, vedení ho propustilo nejrychleji v klubové historii po začátku ročníku.

„Gerardo převzal klub v obtížné pozici a dokázal jej dovést k stabilitě a dobré výkonnosti. Konec minulé sezony ale nebyl takový, jaký jsme si představovali, a to samé platí pro začátek aktuálního ročníku. Rozhodnutí změnit směr se jeví jako nejsprávnější. Gerardovi děkujeme a přejeme vše nejlepší do osobního i profesního života,“ vzkázal prezident Bonhof.

Tým převezme kouč mládeže. Na jak dlouho?

Nástupce Seoaneho ještě není znám, A tým zatím povede trenér výběru do 23 let Eugen Polaňski. A hned na úvod ho čeká těžká šichta, Mönchengladbach v neděli hraje na půdě Leverkusenu, další víkend doma hostí Frankfurt.

Momentka z utkání mezi Mönchengladbachem a Werderem Brémy.

Německý deník Bild spekuluje o tom, že Polaňski odkoučuje oba zmíněné zápasy s těžkými soupeři, aby se případný nový trenér nedostal ihned pod tlak.

Mönchengladbach v aktuální sezoně vyhrál pouze dvakrát, pokaždé v německém poháru. Borussia nejprve po výsledku 3:2 vyřadila tým Delmenhorst z páté ligy, v dalším kole přehrála 2:0 druholigové Schalke.

