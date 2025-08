Je nejhorší na světě! Fotbalista urážel ředitele klubu, dostal milionovou pokutu

Na videu, které se objevilo minulý měsíc na sociálních sítích, mluvil Neuhaus během dovolené na Mallorce s několika fanoušky o Virkusovi. Sportovního ředitele mimo jiné označil za nejhoršího manažera na světě.

„Rád bych využil příležitosti návratu do týmu a ještě jednou se za své chování omluvil vedení klubu, fanouškům Borussie a zejména Rolandu Virkusovi. Řadu let nás pojí osobní i profesionální vztah, který stojí na uznání, respektu a důvěře. Udělám vše, co bude v mých silách, abychom vzájemnou důvěru obnovili,“ uvedl Neuhaus v prohlášení.

Virkus řekl, že se mu hráč omluvil soukromě již dříve a věc považuje za uzavřenou.

Desetinásobný reprezentant Neuhaus působí v Mönchengladbachu od roku 2017. V minulé sezoně plnil většinou roli náhradníka a v německé lize si připsal jen 17 startů.