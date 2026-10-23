Představitelé Dortmundu uvedli, že „stále více a více fanouškům vadí dělání selfie, streamování a aktivita na sociálních sítích na tribunách“.
Od sobotního domácího utkání proti Frankfurtu tak příznivci Borussie budou moci využít speciální „fanouškovský režim“ v klubové aplikaci.
Ten bude měřit, jak často telefon během zápasu - kromě poločasové přestávky - odblokují. Při každém odblokování telefonu přijde uživatel o body a lidé, kterým zbyde nejvíce bodů, dostanou odměny.
„Přes 81 tisíc lidí na stadionu, kteří společně zpívají, fandí a zadržují dech: to je okamžik tady a teď a je nenahraditelný,“ uvedl šéf klubu Carsten Cramer v prohlášení.
Zapnutí fanouškovského režimu je dobrovolné a žádné tresty za používání telefonu při zápasech nehrozí.