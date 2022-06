Plašilův pláč, krádež v kabině, třetí liga. Bordeaux trpí, kdo se hlásí o restart?

Z třiceti osmi zápasů v lize jsme jich vyhráli jen šest.

Dostali jsme jedenadevadesát gólů, což se víc než čtyřicet let nikomu nepovedlo.

Na lavičce se protočili tři trenéři.

Řešili jsme krádeže v kabině.

Vlastní sponzoři se nám vysmívali.

A ano, sestoupili jsme do druhé ligy. Vlastně pardon, do třetí!

Fandit týmu z vinařského regionu, to chtělo v posledním roce pevné nervy a spoustu trpělivosti. Dlouho se příznivci drželi, ale nakonec dali rázně najevo, co si myslí.

Třeba zápas proti Lorientu musel rozhodčí přerušit, protože zaházeli trávník růžovým toaletním papírem. Hráčům pak přes transparenty vzkázali: „Jste sr...! Ostuda sto čtyřiceti let naší historie.“

Nedivte se, Bordeaux právě prožívá nejpotupnější etapu svých dějin. Klub, který celkem nedávno patřil k francouzské i širší evropské špičce, se rozklížil.

Ještě před třinácti lety slavil titul, svůj šestý v historii. O rok později se slavně prokousal až do čtvrtfinále Ligy mistrů. Na jaře 2018 finišoval v lize na šestém místě a na podzim doma v Evropské lize vyškolil Slavii. Kouč Jindřich Trpišovský si tehdy jen povzdechl: „Od první minuty jsme zaostávali. V naší lize se s takovými soupeři nepotkáváme.“

S tím, co předváděli v minulé sezoně, by ovšem hráči Bordeaux dost možná i v české lize zapadli kamsi do průměru. Ve Francii byli na padáka téměř celý rok, ani jednou nevykoukli výš než na patnácté místo.

Sotva se fanoušci smířili s tím, že po víc než třiceti letech tým padá z nejvyšší soutěže, přišla ještě větší morda. Minulý týden zjistili, že od léta nebudou chodit na druhou ligu, ale na třetí.

Tým s bohatou historií, za který váleli Giresse, Tigana, Zidane, Lizarazu nebo Dugarry, pyká za vlastní chyby, hlavně za mizerné hospodaření. Kvůli dluhům nedosáhl na licenci, kterou je účast ve dvou nejvyšších soutěžích podmíněná, takže se bude muset brodit pořádně hlubokým bahnem. Tedy pokud se nestane zázrak a neuspěje s odvoláním, které už se chystá.

Může se zdát, že si Girondins zavařili až v posledním roce, ale problémy se objevily daleko dřív. Vlastně už za portugalského trenéra Sousy: ten od března 2019 vydržel v klubu jen něco přes rok, ale pod jeho velením se zběsile utrácelo za posily a hlavně za jejich platy. Když se přidala covidová pandemie a američtí majitelé ze společnosti King Street dali od klubu alibisticky ruce pryč, katastrofa byla na světě.

Poslední sezona byla už jen vyvrcholením všeho špatného. Zatímco český asistent trenéra Jaroslav Plašil se po prohře s Angers na lavičce rozplakal, hráčům zřejmě nedocházelo, oč běží.

Francouzská média psala o tom, že si někteří po porážkách vesele užívali v barech.

Třetí brankář Rouyard čelil nařčení, že spoluhráčům v kabině kradl boty a prodával je na internetu.

A sponzor týmu, sázková společnost Winamax, si z mizerných výkonů dokonce utahovala na Twitteru.

„Léto 2021: tetování za každý obdržený gól,“ stálo v prvním tweetu. Ve druhém už byla jen fotografie zcela potetovaného muže a nápis „Leden 2022“.

Asi nepřekvapí, že Bordeaux s nejapně vtipkujícím partnerem bleskově ukončilo spolupráci. Teď ovšem musí shánět sponzory na třetí ligu a pokus o restart.

Kdo se hlásí?