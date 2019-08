Stál miliardu, hrál za City. Bony zkusí oživit kariéru ve čtvrté lize

Když ho v lednu 2015 Manchester City kupoval ze Swansea, za reprezentačního útočníka Pobřeží slonoviny dal bezmála miliardu korun.

V šestačtyřiceti zápasech za City nastřílel Wilfried Bony jedenáct branek, což nebyla úplně špatná bilance. Ale také bylo poznat, že jeden z nejbohatších klubů světa byl tak trochu nad jeho možnosti.

Brzdila ho zranění kotníku či lýtkového svalu, kvůli velké konkurenci nedostával tolik prostoru. V létě 2016 zkusil roční hostování ve Stoke, ale to se nepovedlo. Jedenáct zápasů a jen dvě branky.

Vrátil se do Swansea. Nezářil, navíc si vážně poranil koleno. S přetrženým křížovým vazem marodil měsíce. Po uzdravení naskočil do pár zápasů a v lednu 2019 zamířil na hostování do Kataru.

„Dostal jsem nabídku z Kataru, kde byla možnost hrát pravidelně. To pro mě bylo moc důležité. Není snadné se vrátit po tak těžkém zranění,“ líčil pro walesonline.com. „Byl jsem šťastný, měl jsem šanci se dostat zpátky do reprezentace a zabojovat o nominaci na Africký pohár.“

To se mu povedlo, na nedávném kontinentálním šampionátu nastoupil do čtyř z pěti zápasů, jednou byl v základní sestavě. Pobřeží slonoviny došlo do čtvrtfinále, kde na penalty podlehlo Alžírsku.

Ve Swansea mu skončila smlouva, měsíc byl bez angažmá než po něm sáhl Newport, jeden z velšských klubů v anglických soutěžích.

„Excelentní pracovní morálka i profesionalismus. Chlapci se od něj hodně naučí,“ řekl o něm trenér Mike Flynn.

Do Evropy přišel Bony v létě 2008, rozehrával se ve sparťanském béčku. Postupně se probojoval do áčka, stal oporou a nejlepším útočníkem ligy. Střílel góly, udivoval silou v osobních soubojích, byl dostatečně rychlý a skvělý hlavičkář.

V lednu 2011 přestoupil za sto milionů korun do Arnhemu. Tam se stal velkou hvězdou, v sedmasedmdesáti zápasech nastřílel osmapadesát branek. Za dva a půl roku ho nizozemský klub prodal do Premier League za víc než 400 milionů korun.

Ve Swansea byl na vrcholu, ve své první sezoně dal jen v Premier League sedmnáct branek. Na podzim 2014 přidal dalších devět, což zaujalo Manchester City. Tam však jeho kariéra nabrala sestupnou tendenci.