Bláznivé finále v Kanadě. Fotbalisté hráli na sněhu, s odklízením pomáhal i brankář

  11:23
Když sparťané před třemi týdny nadvakrát rozehráli duel Konferenční ligy v Rijece kvůli silnému dešti, mluvili o vodním pólu. Byl by tohle fotbal ideálně na lyže? Ve finálovém utkání Kanadské Premier League mezi Ottawou a Calgary (2:1) se hrálo na úplně bílém trávníku pokrytém několika centimetry sněhu. Balon se zastavoval, a tak byl častěji spíš ve vzduchu. Třeba jako při parádním gólu na 1:1.
Gólman Nathan Ingham z Ottawy vypomáhá s odklízením sněhu ve finále Kanadské Premier League. | foto: AP

Momentka z finále Kanadské Premier League mezi Ottawou a Calgary.
Momentka z finále Kanadské Premier League mezi Ottawou a Calgary.
David Rodríguez z Ottawy dává vítězný gól ve finále Kanadské Premier League.


„To byl ten nejlepší, který tahle soutěž viděla. Bezkonkurenčně,“ nevěřil po utkání Diego Mejía, kouč vítězné Ottawy, která se tím vrátila do zápasu.

Nebýt těch šílených podmínek, ve kterých balon vůbec neposlouchal, možná by takhle vůbec nepadl.

Míč nejdřív vypadl před vápno, kde ho jeden z domácích hráčů chtěl napálit zpět, jenže tečovaný vypadl před záložníkem Gabrielem Antonarem. Ten se po vzoru nižších soutěží na složitém terénu vůbec nerozpakoval a prásk ho z voleje do vzduchu.

Vysokou svíci, která se ve vápně odrazila od země, pak přesným kopem přes hlavu umístil o tyčku do brány David Rodríguez. On sám pak v prodloužení rozhodl o tom, že titul putoval právě do Ottawy.

„Na tenhle večer nikdy nezapomenu,“ rozplýval se mexický rodák s americkým občanstvím, který podle agentury AP viděl letos sníh úplně poprvé. „Chci jen poděkovat všem, kteří přišli.“

Diváků sice nedorazilo tolik, kolik 24tisícový stadion TD Place dovolí, pár z nich přesto v nehostinných podmínkách mrzlo. Pak je zahřál domácí triumf, který byl první v krátké šestileté historii soutěže.

Kanadskou nejvyšší ligu hraje jen osm týmů, zbytek nejlepších tamních mužstev soutěží v americké Major League Soccer, která sdružuje i týmy z USA po vzoru jiných velkých sportovních lig v Severní Americe.

Finálový zápas v Ottawě přinesl poněkud bizarní podívanou, když před prodloužením na trávník vyjely i sněžné pluhy, aby tlustou pokrývku odhrnuly. Vždyť už o půli jste měli problém vidět čáry, které v podstatě nahrazovala vyhrabaná koryta ve sněhu. I domácí gólman Nathan Ingham čapnul lopatu, aby pomohl odklidit to nejhorší.

„To nebyl zápas. To byl boj,“ řekl pak kouč poražených Tommy Wheeldon. Ani on na duel ve vánici jen tak nezapomene.

V Kanadě kvůli sněhu vyhlásili výstrahu, na některých místech napadlo za den až 20 centimetrů sněhu. Tamní fotbal ale neohrozil.

Témata: sníh, Ottawa
