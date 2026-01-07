Bilbao si do Saúdské Arábie přiletělo pro debakl. Barcelona prožila snovou půli

Potupu Bilbaa odstartoval v 22. minutě Torres a ještě do přestávky se přidali López, Bardghji a Raphinha. Po přestávce Katalánci ubrali na tempu, Raphinha přesto v 52. minutě zasadil Athletiku pátou ránu. Barcelona tak dosáhla nejvyššího vítězství ve čtyřiačtyřicetileté historii španělského Superpoháru.
23. Torres
32. López
34. Bardghji
38. Raphinha
53. Raphinha
J. García – Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde (65. Martín) – Pedri (73. Olmo), de Jong (65. Bernal) – Bardghji (73. Yamal), Raphinha (65. Rashford), López – Torres.
Simón – Areso, Vivian, Paredes, Boiro (58. Lekue) – Jauregizar, Rego (62. S. Sánchez) – Berenguer, Sancet (55. Ruiz de Galarreta), Navarro (55. Gómez) – I. Williams (55. Guruzeta).
Kochen, Szczęsny – Casadó, P. Fernández, Lewandowski, Marques.
Padilla – Gorosabel, N. Williams, N. Serrano, Izeta, Monreal.
Rozhodčí: Escuderos – Aguado, Hernández