Bilbao si do Saúdské Arábie přiletělo pro debakl. Barcelona prožila snovou půli

Autor: ,
  22:16
Prvními finalisty španělského Superpoháru jsou fotbalisté Barcelony. V semifinále i díky čtyřem brankám v prvním poločase smetli Bilbao 5:0. Katalánský velkoklub je s 15 trofejemi nejúspěšnějším týmem soutěže, o další si zahraje 11. února proti vítězi čtvrtečního madridského derby mezi Realem a Atlétikem.
Fotogalerie3

Barcelonský Raphinha se raduje z gólu proti Bilbau. | foto: Reuters

Potupu Bilbaa odstartoval v 22. minutě Torres a ještě do přestávky se přidali López, Bardghji a Raphinha. Po přestávce Katalánci ubrali na tempu, Raphinha přesto v 52. minutě zasadil Athletiku pátou ránu. Barcelona tak dosáhla nejvyššího vítězství ve čtyřiačtyřicetileté historii španělského Superpoháru.

Španělský superpohár
Semifinále 7. 1. 2026 20:00
FC Barcelona FC Barcelona : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 5:0 (4:0)
Góly:
23. Torres
32. López
34. Bardghji
38. Raphinha
53. Raphinha
Góly:
Sestavy:
J. García – Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde (65. Martín) – Pedri (73. Olmo), de Jong (65. Bernal) – Bardghji (73. Yamal), Raphinha (65. Rashford), López – Torres.
Sestavy:
Simón – Areso, Vivian, Paredes, Boiro (58. Lekue) – Jauregizar, Rego (62. S. Sánchez) – Berenguer, Sancet (55. Ruiz de Galarreta), Navarro (55. Gómez) – I. Williams (55. Guruzeta).
Náhradníci:
Kochen, Szczęsny – Casadó, P. Fernández, Lewandowski, Marques.
Náhradníci:
Padilla – Gorosabel, N. Williams, N. Serrano, Izeta, Monreal.

Rozhodčí: Escuderos – Aguado, Hernández

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Newcastle vs. LeedsFotbal - 21. kolo - 7. 1. 2026:Newcastle vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 3.00
  • 1.75
  • 6.80
Burnley vs. Manchester Utd.Fotbal - 21. kolo - 7. 1. 2026:Burnley vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 7.20
  • 1.54
  • 3.70
Dukla Praha vs. KisvárdaFotbal - - 8. 1. 2026:Dukla Praha vs. Kisvárda //www.idnes.cz/sport
8. 1. 16:00
  • 2.65
  • 3.53
  • 2.36
Cremonese vs. CagliariFotbal - 19. kolo - 8. 1. 2026:Cremonese vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
8. 1. 18:30
  • 2.48
  • 3.01
  • 3.23
PSG vs. MarseilleFotbal - - 8. 1. 2026:PSG vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
8. 1. 19:00
  • 1.64
  • 4.05
  • 4.78
Atlético vs. Real MadridFotbal - Semifinále - 8. 1. 2026:Atlético vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
8. 1. 20:00
  • 2.92
  • 3.67
  • 2.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Tottenham oplakává legendu. V 80 letech zemřel anglický reprezentant Chivers

Martin Chivers v dresu Tottenham Hotspur.

V 80 letech zemřel bývalý hráč Tottenhamu a anglický reprezentant Martin Chivers. O úmrtí své legendy informovali Spurs několik hodin před ligovým zápasem proti Bournemouthu, který poté hráči na...

7. ledna 2026  22:44

ONLINE: Chelsea ztratila, Brighton remizoval se City. V akci United i Newcastle

Sledujeme online
Kaoru Mitoma z Brightonu slaví v 60. minutě vyrovnávací gól na 1:1 v zápase...

Hned osmi zápasy pokračuje vložené 21. kolo anglické Premier League. Fotbalisté Chelsea prohráli (1:2) na půdě Fulhamu, když už od 22. minuty hráli v deseti. Manchester City rovněž ztratil, doma...

7. ledna 2026  20:30,  aktualizováno  22:43

Bilbao si do Saúdské Arábie přiletělo pro debakl. Barcelona prožila snovou půli

Barcelonský Raphinha se raduje z gólu proti Bilbau.

Prvními finalisty španělského Superpoháru jsou fotbalisté Barcelony. V semifinále i díky čtyřem brankám v prvním poločase smetli Bilbao 5:0. Katalánský velkoklub je s 15 trofejemi nejúspěšnějším...

7. ledna 2026  22:16

Někdejší fotbalista a trenér Keegan má rakovinu. Byl hospitalizován, zahájí léčbu

Fotbalový trenér Kevin Keegan v roce 2008.

Dvojnásobnému držiteli Zlatého míče Kevinu Keeganovi byla diagnostikována rakovina. Oznámili to Newcastle United, kde bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace působil jako hráč i trenér.

7. ledna 2026  20:45

Karviná ulovila druhého Slovince. Podepsala mládežnického reprezentanta

Obránce Nino Milič v dresu slovinské reprezentace do 19 let.

Fotbalisty Karviné posílil obránce Nino Milič. Slovinský reprezentant do 21 let zamířil do slezského klubu z Domžale a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou dlouhodobou smlouvu.

7. ledna 2026  19:34

Messi chystá nákup fotbalového klubu. Ale kterého? Trenérská kariéra ho neláká

David Beckham (vpravo) a Lionel Messi drží za Inter Miami trofej pro vítěze MLS...

Lionel Messi chce po konci fotbalové kariéry jít ve stopách Davida Beckhama a stát se majitelem klubu. Osmatřicetiletý kapitán argentinských mistrů světa uvedl, že by dal funkci vlastníka přednost...

7. ledna 2026  18:23

Sparta řeší situaci v útoku. Přetlak hráčů? Někdo může odejít, říká Rosický

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na...

Na podzim ji mimo jiné trápila produktivita. I proto fotbalová Sparta jako první zimní posilu představila mladého útočníka Matyáše Vojtu. Jenže rázem má na tuhle pozici hned čtyři hráče - kromě Vojty...

7. ledna 2026  16:01

Hrát v Arábii je na h**no. Williams se pustil do Superpoháru, který opět hostí Saúdové

Iňaki Williams, kapitán Athletiku Bilbao.

Za svá slova se sice v úterý omlouval s tím, že měl raději volit mírnější výraz. Ale přesto si stál za svým: „Pro nikoho to tady není příjemné. Ať už jsou to fanoušci nebo týmy,“ řekl Iňaki Williams...

7. ledna 2026  14:45

Rosický je naplno zpátky, Sivok se vrací na pozici manažera A-týmu Sparty

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci před startem...

Začátkem nového roku zaniká ve fotbalové Spartě pozice prozatímního sportovního ředitele, kterou vykonával Tomáš Sivok souběžně s funkcí sportovního manažera A-týmu v době zdravotní indispozice...

7. ledna 2026  13:13,  aktualizováno  13:36

Lotyšský dlouhán, jinak zatím nic. U fotbalistů Hradce převládá úbytek

Marko Regža poprvé pózuje v hradeckém dresu.

Zamíchat kartami a poměr změnit mají ještě dost času. Pár hodin po začátku zimní přípravy ale vypadá situace v kádru hradeckých fotbalistů takto: odchod tří důležitých borců proti dokončenému...

7. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Už není čas na hezká slova. Souček o nejhorší situaci, kterou ve West Hamu zažil

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Nottinghamu.

Po dvanácti minutách se v euforii roztočil při své tradiční oslavě gólu, ale víc radosti si český fotbalista Tomáš Souček z West Hamu v úterní předehrávce 21. kola Premier League neužil. „Musíme se...

7. ledna 2026  12:45

Sázka o Zlatohlávka: fanoušek by uklidil stadion, šéf Teplic Řepka jeho byt

Tomáš Zlatohlávek pózuje v teplickém dresu.

Příchod útočníka Tomáše Zlatohlávka do fotbalových Teplic vyhecoval k zajímavé sázce fanouška ligového týmu Davida Scholze a šéfa klubu Rudolfa Řepku. „Pokud tenhle frajer vstřelí aspoň dva góly,...

7. ledna 2026  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.